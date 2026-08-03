2026年08月03日 17時38分 セキュリティ

犯罪捜査に使われるDNA検査ファイルに「検出不能な改ざん」を仕込めることが判明



DNAは犯罪の証拠としても用いられる重要な情報です。ところが、Thermo Fisher Scientific製のDNA検査機器に「DNA検査結果を改ざんできる脆弱(ぜいじゃく)性」が存在することが判明しました。改ざん済みファイルの検出は不可能とされています。



Exclusive | Security Flaw Placed 30 Years of DNA Evidence at Risk of Hacking - WSJ

https://www.wsj.com/tech/cybersecurity/security-flaw-placed-30-years-of-dna-evidence-at-risk-of-hacking-1932775a



ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、Thermo Fisher Scientific製DNA検査機器の脆弱性はDNA検査企業「Forensic Bioinformatics」のエンジニアであるネイサン・アダムス氏によって発見されたとのこと。



アダムス氏はClaudeを用いて「公開済みのDNAファイルのデータセット」に含まれるDNA検査結果ファイルを改ざんすることに成功しました。具体的には「2つのDNA検査結果を結合して新しいDNA検査結果を作る」という操作が可能だったとのこと。この検査結果ファイルはシステムに「2025年以降一切変更されていない」と誤認させることが可能で、DNA分析ソフトウェアでもまったく異常なく読み込み可能でした。





アダムス氏は2026年5月にThermo Fisher Scientificに対して脆弱性の存在を報告。Thermo Fisher Scientificは2026年7月31日に脆弱性の存在を公表し、ユーザーに対してセキュリティアップデートを案内しています。



Security Bulletin | Thermo Fisher Scientific

(PDFファイル)https://documents.thermofisher.com/TFS-Assets/CORP/Product-Guides/fsa_hid_bulletin.pdf





Thermo Fisher Scientificはアップデートを適用できないユーザーに対して「検査機器で生成したファイルを暗号化されたストレージに保存する」「ファイルへのアクセス権を制限する」「ファイアウォールの設定をみなおしてインターネットへの接続を信頼できる送信元のみに制限する」といった対策を推奨しています。

