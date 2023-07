世界中の警察や軍で利用されている暗号化無線規格に意図的なバックドアが潜んでいたとの指摘

サイバーセキュリティグループが、世界中の警察や軍、重要インフラ組織などが利用する暗号化無線規格の 地上基盤無線(TETRA) に意図的なバッグドアが存在すると指摘しました。研究者によると、このバックドアは数十年前から存在していた可能性があり、これを介してさまざまな機密情報が漏れていた可能性があります。 Researchers Find ‘Backdoor’ in Encrypted Police and Military Radios https://www.vice.com/en/article/4a3n3j/backdoor-in-police-radios-tetra-burst

2023年07月25日 13時00分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by logu_ii

