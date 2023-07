2023年07月25日 12時45分 ネットサービス

Chromecastの特許侵害訴訟でGoogleに480億円の損害賠償命令が下る、パテントトロールとの指摘も



オーストラリアの企業であるTouchstream Technologiesが、「画面から画面へと映像をストリーミングする技術に関する特許をGoogleのChromecastに侵害された」としてGoogleを訴えた問題で、裁判所が原告の主張を認めGoogleに3億3870万ドル(約480億円)の支払いを命じました。Googleは控訴するとしています。



Google owes $338.7 mln in Chromecast patent case, US jury says | Reuters

https://www.reuters.com/legal/google-owes-3387-mln-chromecast-patent-case-us-jury-says-2023-07-24/





Texas jury rules against Google in Chromecast patent dispute

https://appleinsider.com/articles/23/07/24/google-loses-chromecast-patent-dispute-must-pay-338-million



Looking back at the original Google Chromecast, which just turned 10 - The Verge

https://www.theverge.com/23537741/google-chromecast-10-year-old-happy-birthday



GoogleのChromecastは、テレビに接続することでスマートフォンやタブレットの映像をWi-Fi経由でテレビに映すことができる小型デバイスです。Touchstream Technologiesは、この技術は創業者のデビッド・ストローバー氏が2010年に発明したものであると主張しています。





Touchstreamは2011年12月にGoogleと会談し、この独自技術を売り込みましたが、Googleは2カ月後に「興味がない」と突っぱねました。伝えられるところによると、Googleは提携に関する秘密保持契約にサインまでしたにもかかわらず、2012年2月に突然協議を白紙に戻したとのこと。



その後、Googleは2013年に自社独自のストリーミングデバイスとしてChromecastをリリースしました。これを不満としたTouchstreamは2021年に、GoogleのChromecastが自社のイノベーションを模倣したとして、3件の特許侵害でGoogleを訴えました。





訴えの中でTouchstreamは、ChromecastだけでなくGoogle HomeやGoogle Nest、さらにはChromecast機能を備えたサードパーティー製のテレビやスマートスピーカーもTouchstreamの特許を侵害しているとしています。これに対し、Googleは知的財産の侵害を否定し、特許は無効であると主張していました。



この訴訟が争われたテキサス州の連邦地方裁判所は2023年7月21日に、Chromecastが特許を侵害しているとのTouchstreamの主張を認め、Googleに3億3870万ドルの賠償金を支払うよう命じる判決を下しました。





Touchstreamの弁護士であるライアン・ダイカル氏は、判決に満足しているとコメントしました。一方、Googleの広報担当者であるホセ・カスタネダ氏は24日、「Googleは独自に技術を開発し、アイデア勝負で競争してきました」と述べて、判決に対して控訴する意向を示しました。



この判決を取り上げたIT系ニュースサイトのAppleInsiderは、「この裁判は急速に進化するハイテク業界の中で、特許権や知的財産権の複雑な網の目をかいくぐっていく際にハイテク企業が直面する課題を浮き彫りにしています」と述べました。一方、The Vergeは「テキサス州の裁判所は、生産されようとすらしていない技術をめぐって訴訟を起こす企業に対して友好的なことで有名です」と述べて、今回の訴訟がパテントトロールにあたる可能性を指摘しました。



Touchstreamは2023年初頭にも、ケーブルテレビ提供企業のComcastやCharter、Alticeに対する同様の訴えをテキサス州で起こしており、これらの訴訟は記事作成時点ではまだ決着がついていません。