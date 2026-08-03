2026年08月03日 15時00分 AI

「Kimi K3」を開発した中国のMoonshot AIはAlibaba経由で約2万個のNVIDIA製チップを使用したとの報道



中国のAI開発企業であるMoonshot AIは2026年7月、一部のベンチマークテストでGPT-5.6 SolやClaude Fable 5を超えるスコアを記録したAIモデル「Kimi K3」を発表しました。そんなMoonshot AIは、同じく中国企業のAlibaba経由で約2万個ものNVIDIA製チップを使用したと経済紙のBloombergが報じました。



Moonshot’s Kimi Uses 20,000 Nvidia Chip Cluster From Alibaba - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-31/moonshot-s-kimi-built-on-20-000-nvidia-chip-cluster-from-alibaba



Moonshot has Nvidia chip cluster from Alibaba computing deal, Bloomberg News reports | Reuters

https://www.reuters.com/business/retail-consumer/moonshot-has-nvidia-chip-cluster-alibaba-computing-deal-bloomberg-news-reports-2026-07-31/



Moonshot AIのKimi K3は、パラメーター数2.8兆の大型AIモデルです。一部のベンチマークテストでClaude Fable 5やGPT-5.6 Solといった最先端モデルを上回るスコアを記録しており、コスト効率にも優れているとされています。モデルそのものがオープンモデルとして無償公開されているのも特徴です。



中国製高性能AI「Kimi-K3」が予定通りオープンモデル化される、2.8兆パラメーターでClaude Fable 5やGPT-5.6 Solに迫る性能 - GIGAZINE





アメリカ政府やアメリカ企業は「中国のAI企業がアメリカの最先端AI企業との差を縮めているのではないか」という危機感を持っていましたが、Kimi K3の登場によってさらに危機感が高まったと見られています。また、ホワイトハウス科学技術政策局のマイケル・クラツィオス局長は、Kimi K3はClaude Fableの蒸留によって作られたと非難しています。



中国製高性能AI「Kimi K3」はClaude Fableの蒸留によって作られたとホワイトハウス高官が発言 - GIGAZINE





中国はアメリカとの外交摩擦により、NVIDIA製チップの輸入や独自のAIプロセッサ製造に必要なツールへのアクセスが制限されています。それにもかかわらず、中国企業がKimi K3のような高性能AIモデルを開発したことは、「AIインフラに巨額の投資をすることに価値はあるのか」「アメリカ政府のアプローチを見直す必要があるのか」といった疑問を提起しています。



そんな中でBloombergは、Moonshot AIとAlibabaの事業内容に詳しい関係者として、Moonshot AIが約2万個のNVIDIA製チップを使用するための契約をAlibabaと結んでいると報じました。関係者によると、Moonshot AIがKimiシリーズのAIモデルに使うコンピューティングリソースのうち、NVIDIA製チップがかなりの割合を占めているとのこと。





Bloombergによると、アメリカのドナルド・トランプ大統領は中国がNVIDIAのBlackwell世代のGPUを購入することを望んでいないとのこと。しかし現行の規則では、中国企業がコンピューティングリソースのレンタル契約を結び、これらのチップにアクセスすることは認められています。Moonshot AIの調達戦略に詳しい人物は、同社が東南アジア経由でBlackwellアーキテクチャにアクセスするルートを持っていることを認めました。しかし、これがほとんどの場合で合法なレンタル契約によるものなのか、規則に違反する直接購入なのかは明言しなかったそうです。



一方で、今回報じられたAlibaba経由でMoonshot AIがアクセス可能な約2万個のNVIDIA製チップは、旧世代のHopperアーキテクチャだと関係者は述べています。複数の関係者によると、AlibabaとMoonshot AIの契約はHopperアクセラレータの中で最も強力なH200チップに関するものだとのことですが、Alibabaの広報担当者は「当社からMoonshot AIにH200チップを供給したという疑惑はまったく根拠がありません」と否定しています。しかし、Alibabaが約2万個のNVIDIA製チップを供給していること自体は否定しておらず、何らかのNVIDIA製チップを供給している可能性があります。



なお、アメリカ政府は2026年5月にH200チップの中国企業への販売を承認しており、中国政府も7月に限定数ながら国内のトップAI企業がH200チップを購入することを認めました。しかしアメリカ政府の当局者によると、これらの許可に基づいて実際に出荷されたH200チップの数は「ごくわずか」だと報じられています。



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