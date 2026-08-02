2026年08月02日 19時00分 ネットサービス

Python・HTMLなどをブラウザ上で直接実行でき教室向けに作られたブラウザベースのコーディングプラットフォーム「Trinket」、閉鎖予定だったがオープンソースで無料化されて継続



Trinketは教室でプログラミングを学ぶ人たちを対象としてオンラインコードエディタを提供するサービスであり、ブラウザ上でPython・Java・HTMLなどのソースコードを直接実行できるのが特徴です。長らくTrinket.ioとして運営されてきましたが突然のサービス終了が告知され、オープンソース化を経て無料のコミュニティ版として再出発することになりました。



Trinket — Free, Community-Hosted Browser Coding by Strive Math

https://trinket.strivemath.org/





Trinket.ioは「ブラウザさえあれば環境構築なしで誰でもプログラミングを学べる」という思想のもと、エリオット・ハウザー氏とブライアン・マークス氏らによって教育者向けのツール開発会社として2013年に設立され、2014年5月には「Python Trinket」を正式にリリースしました。当時はプログラミング学習においてソフトウェアのインストールは必須だったため「ブラウザ内でコードを書き、その場で実行・共有・ブログ等へ埋め込みができる」画期的なウィジェットとしてRedditやHacker Newsで大きな話題を呼び、「Code Club」や「Raspberry Pi財団」などが教材を動かす公式プラットフォームとしてTrinketを相次いで採用しました。さらに新型コロナウイルス感染症によるパンデミックに伴う世界的なロックダウン中は、自宅で学習する子どもたちや遠隔授業を行う教師たちのための学習管理・指導ツールとして爆発的に利用されました。





しかしながら誕生から12年が経過した2026年3月、運営チームは突如として2026年8月31日をもってすべての公式サービスを終了すると発表しました。



Announcement

https://trinket.io/announcement





具体的な終了の理由は明記されていませんが、「莫大なサーバーコスト」や「他社プラットフォームとの競争激化」といったビジネスモデル上の限界が主な理由であるとされています。また、設立から12年が経過しシステムのベースが古くなっていたことから、さらなるコストをつぎ込んで大規模なシステム刷新を行うよりもサービス終了を選択するという経営判断が下されたのではないかとも推測されています。





サービス終了によってTrinketは消滅する命運にありましたが、これまでの資産が消えてしまわないよう開発元がシステムのコードをオープンソースとして一般公開したことから転機が訪れます。シンガポールを拠点として教育系プラットフォームを運営するStrive Mathは、Trinketの閉鎖をビジネスチャンスと捉えた競合他社が自社のコードエディタへの乗り換えを促すマーケティングを展開する様子を見て「商業主義によって教育現場が食い物にされることへの危機感」を覚え、所属しているY Combinatorのコミュニティ特典を活用することでサーバー費用をねん出することに成功したことから、オープンソース版をベースにした無料のコミュニティ版Trinketのホスティングおよび運営を引き受けることになりました。



Trinket.io shutting down, so we saved it and hosted it a trinket.strivemath.org | Hacker News

https://news.ycombinator.com/item?id=48552723



About this Trinket

https://trinket.strivemath.org/about



運営が引き継がれたことにより、従来のTrinket.ioを利用していた人はそのままの利用はできなくなるものの、サービス終了前にTrinket.ioのSettings/Data画面で「Download All Trinkets」ボタンをクリックしてデータをダウンロードし、コミュニティ版Trinketでインポートを行えばこれまでの資産を移行できます。