高性能AIの有料提供を進めるOpenAIはそもそも非営利団体だった

・関連記事

ロボットの悪用を防ぐ人工知能の非営利研究組織「OpenAI」がIT業界の著名な起業家や投資家らによって設立される - GIGAZINE



月額2600円で使える有料版「ChatGPT Plus」がついに登場 - GIGAZINE



OpenAIがGPT-4などAI最新モデルを月額350万円~2000万円超で使える「Foundry」開始 - GIGAZINE



Microsoftが世界トップクラスの言語モデル「GPT-3」の独占的ライセンスを取得 - GIGAZINE



OpenAIがチャットAI「ChatGPT」を1トークン当たり0.2円でアプリに導入できるAPI提供開始 - GIGAZINE



2023年03月02日 14時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.