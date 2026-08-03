2026年8月3日のヘッドラインニュース

#道南バス路線図ここ見てほしい

道南バス最大のターミナルであり、大量の路線が乗り入れる東町ターミナル ここだけ見るとこれだけの路線が走る室蘭市は20万人くらい居そうなのですが

実際の人口はなんと 7 万 2 千 人 です

明らかに路線数と人口があってない気がするのですが理由は謎です https://t.co/f5SKztFgXJ pic.twitter.com/hm7AS7rq2I