2026年8月3日のヘッドラインニュース
2026年7月からTBS系列で放送中のドラマ『VIVANT』第11話(第2シーズン第1話)「新たな冒険始まる」が、民放公式番組配信サービス・TVerで8日間で887万回再生され、単一エピソード再生数の歴代最高記録を樹立しました。TVerでは原則として放送終了から1週間配信を行っていて、これまでは2022年10月27日放送のフジテレビ系列・木曜劇場『silent』第4話が582万回再生で1位でした。『VIVANT』は、配信5日目に642万回に到達し、記録を更新していました。なお、『VIVANT』の配信期間は1週間以上に設定されているため、なおも記録を伸ばすことになりそうです。
VIVANT | ドラマ | 見逃し無料配信はTVer！人気の動画見放題
https://tver.jp/series/srufa4d98z
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
コアラは1日に10分しか地上に降りないが3分の2の個体がその10分間で死んでいる - GIGAZINE
認知能力が高い人はモラルが低いという調査結果 - GIGAZINE
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340年間信じられてきた「精子の泳ぎ方」が覆される、3Dで泳ぐ精子を再現するとこんな感じ - GIGAZINE
子ども時代の食生活は成人後も影響を及ぼす、食事の栄養バランス改善が必要と研究者が主張 - GIGAZINE
中年期に「お酒を飲まなかった人」は認知症リスクが「高い」という研究結果 - GIGAZINE
アットホームな雰囲気で見応えのある花火と三尺玉が3発も打ち上がる「蒲郡まつり納涼花火大会」を見てきました - GIGAZINE
最も健康への影響が少ないエネルギー源はデータだけで見ると「原子力発電」 - GIGAZINE
本から限られた時間で最大限の情報を得る読書のコツをまとめた「本の読み方」 - GIGAZINE
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愛の南京錠を付けすぎて損壊したポンデザール橋 - GIGAZINE
ウサギの丸焼きが食べられる「聚福楼(ジュフクロウ)」で大量のお肉に食らいついてきました - GIGAZINE
エクアドルのバナナ博士が語る「バナナにバナナ狩りがない理由」 - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
動いてない錯視が新たなレベルに到達しました…— じゃがりきん (@jagarikin) 2026年7月31日
このピーポくんたちは動いてないし回転してないし伸縮してないし踊ってません pic.twitter.com/kykzhQCqrh
ピーポくんとチーバくんは同じ速さですが、チーバくんのほうが遅く見えますね？— じゃがりきん (@jagarikin) 2026年8月2日
これは都民の千葉軽視が根底にあるせいと言われています pic.twitter.com/0xlbtFZtt8
見つめ合う瞳と瞳— れぷりろ＠土曜 南 “ｎ”－33a (@reprilo_channel) 2026年8月2日
温もりを信じあう エゥーゴの仲間 pic.twitter.com/vCjvW41jEU
クロスオーバー ももんが×ムザン様 pic.twitter.com/oiDfVF9q4a— ゴリチャン (@Gorichanggo) 2026年8月2日
本当に謎ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ pic.twitter.com/dqQvxfeHSD— 大好き (@big_lovell) 2026年8月2日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
中学生の頃、青紫蘇からクロロフィルをエタノールで抽出して光の吸収と励起を考察する自由研究をやったら全く評価されず、スイカの絵日記書いた奴が表彰されてから教諭への信頼を失った - Togetter
人類がはじめて恐竜を発見した時、何が起こっていたのか──『恐竜発見』 - 基本読書
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
「リスク管理体制機能不全」同志社国際高運営法人の安全配慮義務違反を認定 第三者委 - 産経ニュース
「ずさんな現場で信じられない」…同志社国際高校調査の第三者委が会見で指摘 辺野古転覆 - 産経ニュース
🏯熊本城の被害状況を視察しました。— 熊本市長 大西一史 (@K_Onishi) 2026年8月1日
前回の熊本地震で何とか耐えた石垣なども、今回の令和8年熊本地震で新たに崩落しており、改めて被害の大きさを実感しました。熊本城の復旧の道のりは、さらに厳しいものとなりました。… pic.twitter.com/SPlUKbfQ9t
ロシアの新たな攻撃目標はガソリンスタンド、給油中の民間人が標的に 製油所攻撃への報復か(1/2) - CNN.co.jp
モロッコからスペイン領セウタへ6万人押し寄せる スペイン首相は人身売買業者を非難 - BBCニュース
「パチンコで負け…瞬間的にイラッと」 運転席から“木刀”突きつけ車両の通行妨害か、男逮捕（2026年7月31日掲載）｜日テレNEWS NNN
広見線新可児―御嵩間、名鉄が廃止決定 2028年度末までは運行：中日新聞Web
通報なら処分費用が人生詰むレベルの金額を請求されて、持ち込みなら行政が負担なら誰だって持ち込むだろ— Dolphin-Diver (@DolphinDiverEXT) 2026年8月2日
不謹慎なのは承知の上で
不発弾爆発でその時死ぬか、処分費用で人生詰むかなら爆発しない可能性に掛けるのが大多数の心理だろ https://t.co/LupyImaz3l
↓
不発弾処理の費用負担に関する質問主意書：質問本文：参議院
平成三十年二月、戦時中に投下されたとみられる不発弾の処理にかかる費用は行政機関が全額負担すべきだとして、費用の一部を支払った土地所有者三人が大阪市と国に約五百七十万円の返還を求めた訴訟の判決が大阪地方裁判所であり、大阪地裁は請求を棄却した。
大阪地裁は不発弾処理の費用について「国民が等しく受忍すべき戦争損害」と指摘し、自治体や国には特定の個人の利益を保護する役割はなく、「費用を負担しなかったのは裁量権の逸脱とは言えない」と判示した。
不発弾処理の費用を巡っては、高崎市や西東京市などが全額を負担しているが、川崎市や神戸市などは土地所有者らに支払いを求めており、自治体によって対応が分かれている。
堤防を越えた水が、遊水池に流れ込む様子。決壊させないという仕組み。 pic.twitter.com/i3OwfJlgEh— トンベリ (@N62mfkbnNc61531) 2026年8月2日
熊本 地震 宇城の避難所 ７０代の女性が新型コロナに感染 | NHKニュース
トランプ氏、日本は「助けを必要としていた」 日米協調為替介入巡り [トランプ再来]：朝日新聞
真相・ニュースの現場から：突然届いた「党員証」ある日、夫婦は勝手に自民党に入れられた | 毎日新聞
埼玉女性遺体遺棄「腹減って盗み入り居合わせた女性殺害」供述 | NHKニュース | 埼玉県、事件・事故
トランプ氏、日本円買い支えは「友情の証し」 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
スズキ、「軽」EVを欧州輸出 日本の独自規格で現地・中国勢に対抗 - 日本経済新聞
高齢外国人「将来が不安」 群馬、仕事引退の移民支援|47NEWS（よんななニュース）
「日本との友好の証だ」米の円買い協調介入でトランプ氏「日本、支援求めていた」とも - 産経ニュース
熊本県宇城市：避難所でコロナの感染確認、間仕切りなく避難者は雑魚寝状態…市職員「感染防止には限界がある」 : 読売新聞
日米、円安阻止へ共同声明 片山財務相、３日対応表明へ：時事ドットコム
イオンモール爆発、テナント運営会社が金庫に売上金移すため館内に戻るよう指示…通夜で遺族に謝罪 : 読売新聞
タクシーが市電線路ないで右折待ち— まんぷく太郎 (@manpukuyo) 2026年7月31日
↓
市電来て進めなくて停止汽笛連打
↓
タクシーそそくさと右折
↓
市電発進
↓
まさかの市電の左側から右折しようと軽現れる
↓
無事市電と衝突
札幌の市電関係者の方々どうかこの運転手さん悪くないので責めないで頂きたい。
全部僕見てたんで証言もできます。 pic.twitter.com/31WoDcJFB9
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
【地震の影響に伴う一部区間の今後の運行見通しについて】— JR九州【公式】 (@JRkyushuNews) 2026年7月31日
「令和8年熊本地震」の影響に伴い、復旧作業のため以下の区間においては、8月中の運行再開は困難であると見込んでいます。
・九州新幹線（熊本〜新水俣）
・鹿児島本線（宇土〜八代）
運行再開見込みは、8月中に改めてお知らせします。… pic.twitter.com/74jVR1vSFB
出産した友達が家に招いてくれたと母に報告したら「必ずかわいいねって言ってくるんだよ」と念を押されたが、写真を見てもかわいいと思えなかったし…と伝えたら、こう言われた - Togetter
「海で遭難したら尿意を我慢しない」防衛大学校の遠泳訓練では海中排尿の方法を教わるが極限状態を生き抜くためのサバイバル術として大事なことらしい - Togetter
「息子は知的に問題がありそうだから自立は難しい」とバリキャリの友人に言ったら、それに対する回答がすごく救われるものだった - Togetter
閉めたら開かないし開けたら閉まらない。 pic.twitter.com/TRdUsVJoSI— 🌷きゃめ☺︎3y🎀2m🎀 (@7_21cm) 2026年8月1日
探偵が「不倫してる独身女性から探偵によく来る依頼内容」を紹介したところ、その内容に恐怖する人々が続々「リアル探偵のお仕事内容がホラーすぎて」「人間の業がすべて詰まってますな」 - Togetter
精神科医が中高の吹奏楽部について思うところがあるのは、精神科に来る子が断トツ多くて、聞くと「この時期ほとんどの体育会系部活は終わったのにまだ暑い中毎日登校している」などが理由 - Togetter
娘が「友達の家に泊まりに行っていい？」と言うので相手の家の場所や家族について聞いたら「お父さんはいなくて、お母さんとその彼氏がいる」とわかり、ソッコーで止めた→両親の判断を評価する声 - Togetter
これは自戒として言うのだが、避難所がまともに運営されるかみたいな話も、お前ら普段から町内会の集まりとかちゃんと行ってるか？という話になろうかと思う - Togetter
ラーメン屋でつけ麺を頼んだら「まずはそのままどうぞ！」と昆布水に浸った麺を出された→スープがなかなか来ないな…？と思ったら、店員がスープ片手にこちらが一口食べる瞬間を待っていた - Togetter
夏休みの宿題用にA3の画用紙を買いに来たのだが、そんなものは存在しないらしい。 pic.twitter.com/2NPWQkZ6X2— ギジンカモケイ (@Midori_Kurisaki) 2026年8月1日
揖保乃糸は300軒以上の生産者で構成されている協同組合が持っているブランド名である「品質管理が大変そうなのにハズレがないのはなぜ？」 - Togetter
町内会で災害時の炊き出し訓練を兼ねて餅つき大会をやっているが、町内会に入らず、手伝わず、お餅を食べて帰るだけの家庭が多いので、中途半端な施しでお客様根性を育てさせないために総会で意見した話 - Togetter
チケット2枚余らせたまま長岡花火に来て、たまたま隣に車を停めた2人組と話してたら、チケットなしで何とかなると思ったが厳しいというので、正規の価格と同じ値段で譲った話 - Togetter
適当なことを言って申し訳ないが、長岡の花火、仮にできる環境があったとして、新幹線を増やせば増やすほど、「行きやすくなるなら」と関東から新たな客が志してしまいそうで、状況の改善は難しいのでは？と感じてしまう。…— せとたか@C103御礼 (@setotaka5746) 2026年8月2日
はえー。特設Times駐車場なんてできるんか pic.twitter.com/lksZCPHVEV— はやぽん (@Hayaponlog) 2026年8月2日
「乾太くん」は洗濯後に濡れた衣服を移す「人間の作業」があるから、なぜ絶賛されているかイマイチ分からず。留守中にワンストップで終わらないなら意味なくない？→乾太くんの評価はどこから来るのか - Togetter
前に三井住友銀行に手続きがわからなくて— ベジブ〜 (@buufuuwuu12) 2026年8月2日
質問の電話を入れたところ
「わっかりませんかぁ？わっかりませんかぁ？」と、リズムつけて言われた。
全然答えてくれないから
「あんたらみたいに毎日こんなん見てるわけちゃうからわっかりませんわぁ」って言ったら、対応が普通になった。
銀行は印象悪い。 https://t.co/vYLmDQsyzv
#道南バス路線図ここ見てほしい— みづまのバス路線図 (@kyoto_yatsuhasi) 2026年8月2日
道南バス最大のターミナルであり、大量の路線が乗り入れる東町ターミナル ここだけ見るとこれだけの路線が走る室蘭市は20万人くらい居そうなのですが
実際の人口はなんと 7 万 2 千 人 です
明らかに路線数と人口があってない気がするのですが理由は謎です https://t.co/f5SKztFgXJ pic.twitter.com/hm7AS7rq2I
駅のホームで突然ぶっ倒れたおじいちゃんに肩叩きながら声かけしてたら数分後意識取り戻して「どうしましたか！？」って言われた。あんたや。— 古森もぐ (@f_mog25) 2026年8月2日
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
【ASKUL】お知らせ詳細 - オフィス用品の通販 アスクル
その後も調査・精査を継続した結果、外部への漏えいのおそれを否定できない個人情報約60万件を追加で特定いたしました。
この結果を踏まえ、お客様保護の観点から、該当する対象者様への個別のご案内（本人通知）を実施することといたしました。
ちょっっっっw— POPEE the ぱフォーマー［公式］ (@POPEE_official) 2026年8月1日
YouTubeのポピーザぱフォーマーの公式MV削除されてるんやけどwww
なんでや…🐸
.ru の本人確認義務化、応じたらいいんでは思ったら、騒がれている理由は「本人確認が嫌だ」ではなく、— 鈴木心之介 (@sasasin_net) 2026年8月2日
(1)確認手段がロシア国内の物理的手続きに限定されていて、国外在住者には入口がない。
(2)外国法人向けの代替スキームが施行1か月前になっても未確定。… https://t.co/bH4w8voX28
「この図を作った人は面識のない男に刺されて死んだ」10年以上前に書かれた本、嘘で注目を集めるための題材が今も有効という印象を感じる - Togetter
なんでこんなにたくさんドメイン取得するかね— ぞるあ (@Xullua) 2026年8月1日
サブドメインで問題ないでしょ pic.twitter.com/7RpkwVKdAg
地元では「危ない川」なのに SNSが生んだ異変、相次いだ死亡事故 [福岡県]：朝日新聞
姪(小3)にiPadとApplePencil貸したらこれ— 蓑虫 (@MinMin_minomusi) 2026年8月2日
怒りたいのこっちなんやが🥹
え〜〜これ私が悪いカンジ？😅 pic.twitter.com/xdnBy4cNLb
Claude Code／Codexに中～大規模開発を任せるためのタスク管理 #codex - Qiita
これはTailscaleか？ 国産WireGuardメッシュ「ロリポップ！ゼロトラストリンク byGMOペパボ」を実測で確かめた【イニシャルB】 - INTERNET Watch
「これが日本企業の底力」被災地にクーラー300台提供 ビックカメラが明かす迅速対応の舞台裏 | ENCOUNT
メールのリンクをクリックさせてID・パスワードを入力させるのは典型的なフィッシングの手口なんだけど、驚いたことに本物だった pic.twitter.com/8nueXIooXK— Haruhiko Okumura (@h_okumura) 2026年8月2日
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』WEBCMうさぎラップ篇【大ヒット上映中】 - YouTube
『みいちゃんと山田さん』作者の亜月ねね先生、「ダイアナ」名義の投稿やX上の情報について声明を出し、様々な意見が集まる「プロトタイプの原作は誰なのでしょうか」 - Togetter
16【 めっちゃカメレオン】ふにんがす：新ポーズ新ステージ追加！モンスター幼稚園編【 voiceroid実況 ゆっくり実況】 - ニコニコ動画
2026年7月31日
【Base Wars】ずん子と茜とレトロゲーム #74【VOICEROID実況】 - ニコニコ動画
ゆかり・ザ・機内食はフィッシュプリーズ【フライトジョーズ】 - ニコニコ動画
カオスなスケボーゲームskate.ゆっくり実況はじめました。９ - ニコニコ動画
仕事 要領と才能 pic.twitter.com/CJrFt8Vbij— DHれいな (@kiranchandayo) 2026年7月30日
TVアニメ「FX戦士くるみちゃん」ビジュアルPV【2026年10月放送開始!】FX Fighter Kurumi-chan Visual Trailer - YouTube
ファンの皆様、関係者の皆様へ大切なお知らせ— 若月神無 (@KannaWakatsuki) 2026年7月9日
電子書籍「いぬかみっ！総集編」に関する権利侵害について、長年愛されてきた作品を守り、私と同じように活動するすべてのクリエイターの権利や尊厳を守るため、東京地裁への提訴に向けた準備を開始いたしました。… pic.twitter.com/MDln1Hp4DX
ぷよぷよは4つ並んだら必ず消えるから面白いのであって「4つ並んだら75%の確率で消える、3つでも25%の確率で消える」だと面白さの質が変化する、確率要素の扱いはとても難しい - Togetter
ワンピースカードの店舗大会で優勝したが、1ヶ月待っても優勝記念品が届かず→その後、4度の電話などを経てようやく本人確認が取れたのことで、ついに優勝記念品が届いた話 - Togetter
人生2週目感がある pic.twitter.com/jWQXOD1tS4— 那珂山みちる (@kanigakuitai) 2026年7月31日
グッズも買わずアニメも見ない自分を古参と思ったことはないんだが「時系列でナガノに震えてきていない人の批評だなあ」と思った。わちゃわちゃ可愛く遊んでるあいつらは友だちが化け物に変性する世界の住人なんよ。まっすぐ生きてるハチワレの手がああなった世界線や、映画で洞窟見ただけでちいかわが… https://t.co/GspOXEigov— まきりえこ@コミックエッセイスト (@toriatamaxp) 2026年8月1日
【圧倒的に好評】紲星あかりと貯金箱を叩き割りまくるゲーム【Bills Must Be Paid】 - ニコニコ動画
CMのようには pic.twitter.com/wTuUCWpu1l— ヒロ・コトブキ (@kotobuki_hiroju) 2026年8月2日
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かつて劣等生だった達也と— 電撃文庫『魔法科高校の劣等生』 (@dengeki_mahouka) 2026年7月31日
完全無欠の優等生だった深雪。
『いつか』の約束を果たすとき、
二人の物語はフィナーレへ――。
続・魔法科高校の劣等生
メイジアン・カンパニー⑫
9月10日（木）発売予定。 pic.twitter.com/gQwPzj9FxE
軍曹日向家に捕まってくれてホントに良かった pic.twitter.com/LVWUKiaOTc— シゃかリき (@naniha_tomoarya) 2026年8月2日
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
「アベンジャーズ／ドゥームズデイ」ティザー予告｜12月18日[金] 劇場公開 - YouTube
ピープロ代表・鷺巣詩郎からのお知らせです。 pic.twitter.com/VXzUjBwn1g— ピー・プロダクション (@Info_P_pro) 2026年7月31日
7月上旬、様々な悪条件が重なり偽膜性声帯炎になり、声が全く出なくなりました。— 南波雅俊 / TBSアナウンサー (@nambamasatoshi) 2026年8月1日
アナウンサーとして初めての経験で、筆談から始まり、その後もなるべく会話をしない生活を1ヶ月近く続けてきました。…
わらふぢなるお解散…ナイツ塙が話を聞きました - YouTube
高校野球:甲子園至上主義の高校経営に限界 不祥事の広陵、入学者148人減 - 日本経済新聞
◆新商品（衣・食・住）
「ネコスエ～ル イヌスエ～ル」(8月3日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ
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in ヘッドライン, Posted by logc_nt
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