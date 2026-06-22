2026年6月22日のヘッドラインニュース
アニメ『チェンソーマン 刺客篇』の最新映像となる『チェンソーマン 刺客篇』ティザーPV第2弾が、MAPPA CHANNELにて公開されました。PVは2026年6月19日に行われた「MAPPA15周年記念 ラインナップ発表会」で披露されたもので、デンジを狙う世界の刺客たちが動き出す様子が描かれています。
『チェンソーマン 刺客篇』ティザーPV②／Chainsaw Man – Assassins Arc Official Trailer 2 - YouTube
今回の映像では、各国から現れる刺客たちに加え、新たなキャラクターの姿も初解禁。『チェンソーマン』ならではの不穏な空気感とスピード感のある演出が詰め込まれており、『刺客篇』への期待をさらに高める内容となっています。続報はアニメ『チェンソーマン』公式サイトおよび公式SNSで発表予定です。
アニメ『チェンソーマン』公式ポータルサイト
https://chainsawman.dog/
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
これ見て「買おうかな…」と言ったら、６歳に「やめときなよ、3000円もするよ！貧乏になってもいいなら買いなさい！」と言われたのでやめた。 pic.twitter.com/IuhmreHMsf— いえもり (@iewori) 2026年6月21日
おれの七五三は伝説だと思う pic.twitter.com/RW6BNYJ4CD— ガム飲んで下痢 (@82Q_q) 2026年6月21日
助手くんの厚意 pic.twitter.com/i84cRhzhbp— 伊東 (@ito_44_3) 2026年6月21日
返しがおもろすぎて、このやり取りXでやって欲しかったwww(Threads より) pic.twitter.com/N0QZHbA7U8— ひろか🇾 (@hiroka_shioya) 2026年6月21日
以前友人と買い物行ったら、その子がまず無印行くっつって無印でコットン一袋買って一番大きい紙袋(10円)をもらって、それ以降のお店で袋有料だと全部断って無印にぶっ込んでるのを見てめっちゃ笑った記憶が蘇った— たけのこ (@Takenoko1080) 2026年6月21日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
千葉大で教授が音信不通 代替教員も遅れ、卒論指導5カ月放置 | 毎日新聞
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
燃えた衣類か、複数発見 出火元とみられる音楽準備室 東京・北区の小学校火災 - 産経ニュース
東京 北区の小学校火事 “救助袋うまく使えず すでに黒煙が充満”と教員 警視庁 | NHKニュース | 火災、東京都
区からの改めてのお願い【6月22日11時45分現在】｜東京都北区
滝野川第三小学校における火災（第3報）｜東京都北区
ヒズボラ、イスラエル軍のメルカバ戦車3両撃破と発表 戦闘継続中 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
イスラエル、政治指導部からレバノンでの戦闘停止命令 軍高官明かす 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
ネタニヤフ氏、米との「重要な関係」維持呼びかけ イラン合意に閣僚からは批判の声 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
米イラン、スイスで協議へ ホルムズ海峡「再封鎖」で緊張高まる 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News
トランプ氏、ホルムズ海峡での通航料徴収を示唆 最終合意不成立なら - CNN.co.jp
【速報】ホルムズ海峡への自衛隊派遣、不必要54％|47NEWS（よんななニュース）
演奏配信でむち打ち74回、女性歌手ら8人に有罪判決 イラン 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
【分析】イラン代表団を脅すトランプ氏、難しい協議をまたも混乱に陥れる - CNN.co.jp
トランプ大統領の発言にイタリア反発 メローニ首相「全くの作り話」 | NHKニュース | イタリア、アメリカ、トランプ大統領
トランプ氏、反射池の改修工事トラブルで「卑劣な破壊工作」 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News
「フーバーになりたくない」トランプ氏、消えた開戦大義と残した禍根 - 日本経済新聞
G7写真論争エスカレート: トランプ氏「何度も頼んできた」、メローニ氏「いわれのない攻撃」 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News
ウクライナ無人機、過去最大１０００機 モスクワで「石油の雨」：時事ドットコム
ウクライナが「クリミア孤立作戦」を本格化 原油施設など相次ぎ攻撃、露軍の兵站遮断狙う - 産経ニュース
ゼレンスキー氏がポーランドに勲章返上、第2次大戦時の民間人虐殺めぐり対立 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
欧州でロシアへの対応をめぐり不協和音 「対話ルート」を開くべきか：朝日新聞
フランスの11歳女児殺害事件、レイプ被害判明 消息筋 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
【速報】衆院定数45削減、急ぐ必要なし49％|47NEWS（よんななニュース）
【速報】高市内閣支持、発足以来最低の55％|47NEWS（よんななニュース）
【速報】首相、消費減税2年後には元に戻すと明言|47NEWS（よんななニュース）
【速報】中傷動画対応で業務時間確保できずと首相|47NEWS（よんななニュース）
首相、中傷動画で陳述書提出意向 「秘書がしっかり作る」 | NEWSjp
【速報】「アジア最大級」の国際犯罪集団幹部を逮捕|47NEWS（よんななニュース）
国旗損壊罪「逮捕者一号は僕かな」 現代美術家・会田誠さんの思い [国旗損壊罪 高市早苗総理 自民党]：朝日新聞
日本生命、スペースX株で数千億円の利益 初期投資が「大化け」 - 日本経済新聞
日野町事件やり直し裁判、検察側が有罪主張しない方針 無罪確定へ [滋賀県] [日野町事件]：朝日新聞
ジャパネットがツインバード（燕市）にＴＯＢ、10月下旬めど 完全子会社化目指す | 新潟日報
浜松：新幹線ホームから線路に人が進入、はねられ死亡…東海道・山陽新幹線が３時間運転見合わせ : 読売新聞
ラーメン二郎 初の沖縄直系店が開店 当日午前6時発表でも行列 東京から来店客も【動画と写真】 | 沖縄タイムス＋プラス
コンビニより多い歯科医が減少 ケア浸透、虫歯治療から予防にシフト - 日本経済新聞
TOTO、半導体部材に800億円投資 次世代「1ナノ台」製造装置視野 - 日本経済新聞
不正受給が５年で８０億円も…障害者福祉は高齢者介護の１０倍不正が多い？ 「ほかの会社もやってるから」障害児デイサービスのスタッフは絶句 | NEWSjp
近鉄と南海、観光列車で沿線価値を磨く 伊勢志摩、高野山へ「移動そのもの」を商品に 鉄道技術展・大阪 業界の課題と未来② - 産経ニュース
鉄道の価値、移動から体験・地域づくりへ 京阪は座席指定、阪急はまちづくりDX 鉄道技術展・大阪 業界の課題と未来③ - 産経ニュース
預金の5割、相続で首都圏に集中 地方基盤のゆうちょは年4兆円減 - 日本経済新聞
縮小社会に生きる：出生率2.95の「奇跡のまち」 注目浴びる独自の子育て支援 | 毎日新聞
阪神電鉄、持続可能な体制でストレスフリー輸送へ 鉄道技術展・大阪 業界の課題と未来④ - 産経ニュース
中国ＥＶメーカー「優遇」したタイとインドネシア、国内受注増につながらず…マレーシアは輸入規制に転換 : 読売新聞
アイスランド、抗議の中で捕鯨再開 今秋には全面禁止求める法案提出も 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
ボリビア大統領が非常事態宣言 政権への抗議活動拡大で|47NEWS（よんななニュース）
政府が称賛「日立の裁量労働制」のガッカリな実態 労働時間を過少申告させる会社の圧力、記録ごまかす裏技も：東京新聞デジタル
【速報】「死刑やろうが」「報われねぇぞ」廷内で男が暴れ休廷…現行犯逮捕 内田被告に懲役２７年判決（2026年6月22日掲載）｜STV NEWS NNN
「アジア最大の犯罪組織」最高幹部逮捕 うその住民異動容疑、警視庁 [東京都]：朝日新聞
狂気の正体：「やむなくやった…」 打ち明けた住民虐殺 父が抱え続けた罪 | 毎日新聞
ホタテもう買えない？ 中国禁輸3年、漁師「習近平より温暖化が怖い」 - 日本経済新聞
中国フェンタニル組織、日本拠点で仮想通貨詐欺か 資金洗浄の疑い - 日本経済新聞
“書店の減少に歯止めを” 15社が収益改善に向け共同声明 | NHKニュース | 小売業、文芸、文化・芸術・エンタメ
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
「本の内容を覚えていないなら読んだ意味がない」というポストへの、「昨日の食事の内容を覚えていなければ食べた意味もないことになる」という意見 「実際は、覚えていなくても栄養になる」 - Togetter
マダガスカルを旅行中、大通りの歩道で立ち止まっていたら、見知らぬ男が妻の足に注射針を刺してきた→その後、警察が男を捕まえ注射器を押収、妻は病院で検査することに - Togetter
少年鑑別所の医務課長が性加害者の少年と面談した際、少年は「ここではAV見られないんですか」「ここでおちんちん出してもいいですか」と真面目に質問してきた - Togetter
「裸で踊ってみただけやらなければ大丈夫」帰った日のうちにお風呂に入れるライフハックを教わった女性、何時間も全裸で部屋をうろつく妖怪になってしまう - Togetter
タクシーが暑かったので「クーラーつけて頂けますか」とお願いしたら「私は朝から運転してるんです。クーラー入れると体が冷えることくらいわかるでしょ。後から来たのに勝手を言っちゃいけないよ」と言われた - Togetter
かつて尼崎で所持金3400万円、身長133cm、右手指がすべて欠損という身元不明の遺体が「行旅死亡人」になった話→続報では身元が判明し、相続財産管理人が選任される展開に - Togetter
駅にいたら、目の前でおっさんがぶっ倒れたが、意識不明どころか呼吸なし… 即通報し、自分ともう一人のお姉さんが交代で心マ、その間に「ＡＥＤ持ってきてください」と叫んだが誰も持って来ず - Togetter
初めて行った居酒屋で店員に『申し訳ありませんがお客様は出禁となっています』と言われビックリ…その人の特徴を聞いてみたら確実に別人だった - Togetter
舞城王太郎『深夜百太郎』— ナナロク社 (@nanarokusha) 2026年6月3日
今夏、発売いたします！
864ページに、百話を収録。定価3000円＋税。分厚い体に巻かれる、宮部みゆきさん絶賛の帯。装丁は根本匠さんです。どうぞお楽しみに。https://t.co/gxOFaZXSRB pic.twitter.com/9m7Xn5Cg94
どうしてロシアのやることなすこと全てにぴったりの日本語訳がはじめから用意されてるんですか？「マジレスするとこれ」 - Togetter
管理会社から「オーナー様のご厚意で火災警報器を新しいものに取り替えます」と言われたので「断ってもいいですか？」と聞いた話…でもご厚意ならオーナー負担じゃないの？ - Togetter
「完全に嗜好品に近い」結婚式の見積もりを取ったら900万円もして笑うしかない、しかも経験者からは「見積もりだったらまだ上がるかも」という声が - Togetter
イタリア人「日本製のこの非常に繊細で品質の良い紙は油絵の具に対してどう使うのか？」ツイ主「あぶらとり紙は顔に使うものです」 - Togetter
家族の通院や買い物のために中古車を買いたいけど「これは気をつけたほうがいい」「買って後悔したポイント」など教えて…漫画家カメントツ先生の投稿にアドバイスが集まる - Togetter
「うちの猫はなぜか海苔が異様に好き」猫の食生活には縁がなさそうなのに、海苔が大好きな猫がいる不思議「あげ方や保管場所には注意」 - Togetter
退職者の送別会を退職者本人が欠席し「そんな人ではなかったのに…」とざわついてたら幹事のとあるミスが発覚した - Togetter
ヤマト運輸「風が強くてどっかに飛んでいきました」「代金は保証します」→宝塚の「宙組 阪急交通社貸切」チケットを紛失されブチギレる被害者のもとに、解決策が寄せられる - Togetter
【追記あり】父親からクレカ支払いの詳細調査依頼→調査した結果、妹が父親名義で、刀剣乱舞に毎月10万円課金＆ゴリラ審神者という事実が発覚し、緊急家族会議の開催が決定 - Togetter
「103万の壁より圧倒的に分厚くて害悪」生活保護、就労支援の現場でも「週2なら行ける、週5にした瞬間に壊れる」みたいな人は労働市場から弾かれてしまうことがある - Togetter
熊本城が近代化改修されており石垣にダンパーシステムが搭載されていて驚いてしまった「あとは変形するだけだ」「もともと最新の技術を使った城だしな」 - Togetter
職業訓練校を通学中に就職が決まって途中退校したポスト主が、訓練校に関してメリットやデメリット、先生に関すること、就職状況など詳細な感想を述べる→参考になるかも - Togetter
「鶴の逆恨み」現象──助けてくれた人を恨む弱者心理について。｜神奈川のマーケティングマネージャー
暑かったのでエアコンをつけ、認知症の母が操作できないようリモコンを隠して出勤した。帰宅したら母がストーブをつけていた→めちゃくちゃよくある話みたい - Togetter
茅乃舎で3000円以上の買い物をして、まさかの紙袋が有料で165円もして激萎え…これなら百貨店で何か買えばよかった→実は銀座店のみ有料で、特別仕様のため注意したい - Togetter
女性乗組員を入れるようになってから潜水艦内で真水の使用量が増えたので「やはり女性は水を多く使うのか？」と調べたところ男性のシャワーの使用量が増えていた - Togetter
長女が急にメソメソして「お父さんにだけ話したい」と言うので寄り添おうとしたら、妻から「止めてほしい」とその理由を聞いた…子どもの「内緒話」をどう受け止めるべきか - Togetter
国保の金額が4倍くらいになってた…。そんなに稼いだ覚えがないから市役所に電話をして確認したら、、、— yuzumoa (@yuzumoa_kk) 2026年6月22日
全然、知らない会社の別人の給与所得が紐付けられていた…。
そんなミスある？電話で確認しなかったらこのまま支払うところだった。市役所ありえねえょ…
「ロリータの隣を歩く男性の服装の最適解は何か？」という問いに結論が出なかった→様々な提案が寄せられる「燕尾服はどう？」「執事服」「バトラーの服」「ダークコア」 - Togetter
国保の金額が4倍くらいになっていたので、市役所に確認したら全然知らない会社の別人の給与所得が紐付けられていた→過去にも間違った例があるので、確認した方がいい - Togetter
トルコ人のお笑い芸人がイスラム教をやめた理由『こんないい人たち(日本人)がイスラム教徒じゃないってだけで地獄行き？じゃあ宗教って何なの？』 - Togetter
狩猟免許試験のため「うつ病ではないこと」を証明する診断書を貰おうとしたが医療機関をたらい回しにされ結局行きつけの眼科で取得...こんなのでいいの？ - Togetter
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
ベビエアに関するはてブへの返答 - ヨッピーのブログ
Googleマップで閉業になった中華店に来たら、看板出てたので店主に声をかけて着席…しかし店主はずっとライターカチカチし続けるだけ→近所の人から告げられた事実がこれ - Togetter
「インターネット老人会やん」「これがカルト宗教…」ドナルドがマックに来たが、集まった客層が明らかに違う - Togetter
入門から実践 -「🔁 ループエンジニアリング」 #ClaudeCode - Qiita
1日の歩数に2倍近い地域差 150万人スマホデータ解析 東大など | NHKニュース | 医療・健康
自動運転レベル4に初の国連基準 ｢注意深い運転手｣並みの安全前提 - 日本経済新聞
ワークフローを再利用可能なスキルに変換する Record & Replay を試してみた
DNSとSNIが見えにくくなる時代に、外部通信をどう見るか
ノルウェー、小学校でAI禁止 学力低下懸念、中学生以上も制限|47NEWS（よんななニュース）
リモートデスクトップ「Brynhildr 3.6.2」リリース ( リモートデスクトップエンジニアのブログ。 )
WoL機能全面改良中 ( リモートデスクトップエンジニアのブログ。 )
🚨身近な人から届く「投票して！」に注意— LINE (@LINEjp_official) 2026年6月18日
リンク先で電話番号・パスワード・認証番号を入力しないでください⚠
偽画面で情報を盗み、LINEアカウントを乗っ取る手口が確認されています。
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◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
国会図書館にアルカディアのゲームソフトを寄贈してみた【VOICEROID解説】 - ニコニコ動画
オリジナリティが大幅に増した韓国産のパチモンマリオ第3弾！【スーパーボーイ3／MSX】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画
[RTA解説]世界1位 スーパーマリオブラザーズスペシャル (PC-8801版)_37分49秒_Part2/3 - ニコニコ動画
『地元最高！』アニメ化決定PV／JIMOTO SAIKO! Official Trailer - YouTube
餓狼伝説 CotW × 北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-｜ケンシロウ｜キャラクタートレーラー - YouTube
アニメ『ドロヘドロ Season3』特報 - YouTube
アニメ『チェンソーマン』スマホゲーム OPムービー｜Chainsaw Man Mobile Game - Opening Movie - YouTube
TVアニメ『恋せよまやかし天使ども』ティザーPV｜2027年放送決定 - YouTube
『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』本編冒頭映像│6月26日公開！ - YouTube
アニメ『BEAT&MOTION』第1弾PV ／ "BEAT&MOTION" Trailer 1 - YouTube
MAPPA 15th Anniversary Movie｜PEOPLE 1「生活」 - YouTube
ILLIT「Bubee」アニメMV｜TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』第1クールOP主題歌 - YouTube
TVアニメ「領民０人スタートの辺境領主様」｜7月10日(金)より順次放送開始！Prime Videoにて地上波１週間先⾏・独占配信がスタート︕ - YouTube
TVアニメ『猫と竜』第2弾PV【2026年7月より放送&配信開始！】 - YouTube
TVアニメ「魔術を極めて旅に出た転生エルフ、持て余した寿命で生ける伝説となる」ティザーPV | 2027年放送予定 - YouTube
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【第１弾メインPV】TVアニメ『超巡！超条先輩』2026年10月放送開始！ - YouTube
TVアニメ『対ありでした。～お嬢さまは格闘ゲームなんてしない～』メインPV｜2026年7月7日(火)放送開始！ - YouTube
[サンライズ] 「サンライズ×シャフト」が制作初タッグ！新作アニメ発表に向けたカウントダウン始動｜作品紹介｜サンライズ
23か月連続最下位評価を受けたクソゲーの帝王！ほんとにクソゲーなのか...？【ソードオブソダン／メガドライブ】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画
【めっちゃカメレオン】かくれんぼ最高の瞬間！こんな隠れ方が許されていいのか！？ - ニコニコ動画
連載第1話やらかし漫画といえば「メダリスト」ですら作者自らやり過ぎだったと反省していた話…「NARUTO」のナルトいじめや「僕のヒーローアカデミア」の初期爆豪など - Togetter
「その反動で気づいたらコスプレイヤーに」ゲーム禁止家庭で育てられた姉弟、10歳上の姉が大学生になった瞬間、コミケで魔法少女に変身する - Togetter
灯台下暗し pic.twitter.com/OR4rVim1tU— 伊東 (@ito_44_3) 2026年6月20日
近親者の認知機能低下を受け入れられず｢うちの親がそんな事するわけない｣と訴える家族も割といます(特に施設系) pic.twitter.com/vTCLg4rzgY— ケン (@LBomOmzwA7p8hba) 2026年6月21日
キャラクターを考える時は「そのキャラクターが一番傷つく言葉」を考えると深掘りができる説…いろんなマンガのそういうシーンが浮かぶ - Togetter
『鬼滅の刃』が好きな子供から梅毒について質問されたお母さん→その説明が丁寧だが、直接的すぎないのにしっかり伝わっていてすごい - Togetter
「ひぐらしのなく頃に」新作TVアニメーション制作決定PV - YouTube
餓狼伝説 CotW｜開発者対戦動画 #37 - ケンシロウ vs ロック・ハワード (アーケードスタイル) - YouTube
オリジナルTVアニメ『さよならララ』メインPV第3弾 | 2026年7月5日(日)放送開始 - YouTube
【PV第2弾】「魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance」｜7月4日(土)25時放送開始 - YouTube
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TVアニメ『どうも、好きな人に惚れ薬を依頼された魔女です。』ティザーPV｜2026年10月放送開始 - YouTube
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「INTERNET YAMERO」 超絶最かわてんしちゃん│アニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』#12 - YouTube
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TVアニメ『姫騎士は蛮族の嫁』クライマックスPV｜《2026年6月25日(木)最終話放送！》 - YouTube
TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』リリィ＆ルル変身シーン Episode12 ｜ 2026年10月より第2クール放送開始 - YouTube
TVアニメ「天は赤い河のほとり」本PV｜OPテーマ：七海ひろき「暁の空」【7月7日より日本テレビ・7月8日よりＢＳ日テレにて放送開始】 - YouTube
TVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』第12話／ED主題歌：椎名真昼「明日への扉」ノンクレジットエンディング映像公開！ - YouTube
第11話 エンディングムービー｜TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』 - YouTube
TVアニメ『あかね噺』第2期制作決定！｜2027年1月より放送開始 - YouTube
【第2弾メインPV】TVアニメ『乙女怪獣キャラメリゼ』2026年7月2日(木)深夜1時28分〜 TBS、BS11、AT-Xにて順次放送開始 - YouTube
TVアニメ『転校先の清楚可憐な美少女が、昔男子と思って一緒に遊んだ幼馴染だった件』メインPV第2弾／2026年7月6日(月)23:30以降順次放送開始！ - YouTube
TVアニメ『バンドリ！ ゆめ∞みた』PV第2弾｜2026年7月2日(木)23:00〜放送開始！初回3話一挙放送！ - YouTube
TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」ノンクレジットオープニング映像 - YouTube
【ブルアカ】「嵐過天晴」アニメPV キサキ＆シュン篇 - YouTube
TVアニメ『才女のお世話 』第2弾PV｜2026年7月4日から放送開始 - YouTube
【Super Puzzled Cat】スーパーパズルねこPart.14【VOICEROID実況プレイ】 - ニコニコ動画
絵本作家界の奇才・たなかひかるさんが描く初音ミクの絵本「わたし初音ミク こまっているの」が予約受付中！ – 初音ミク公式ブログ
本日開催の「中村公彦会長 お別れの会➕コミティアN』にて、中村公彦さんの親友でもあるコミックマーケット準備会共同代表筆谷芳行が、弔辞を述べさせていただくとともに、献杯の発声をさせていただきました。改めてご冥福をお祈りいたします。中村さん、お疲れ様でした。 pic.twitter.com/jEKknVLvyd— コミックマーケット準備会 (@comiketofficial) 2026年6月21日
【中村公彦さんお別れ会】にて— 猪飼幹太✨引退した漫画編集者の日常 (@ikamiki) 2026年6月21日
代読していただいた弔辞を
noteで公開しておこうと思います
本人に会うと文句ばかり言って
結局「ありがとうございました」
と素直に伝えられないままに
なってしまったことが心残りです
…という話https://t.co/nLxuAebrWF
よその子ちゃん家の子 – taigaai
夏の代行者 – taigaai
【#鉄鍋のジャン！】セレーヌ楊（CV：M・A・O ） - YouTube
TVアニメ『手札が多めのビクトリア』ショートPV〜ビクトリアとジェフリー編〜｜7月7日（火）24時からテレ東系列にて放送⟡.· - YouTube
「クレバテスⅡ-魔獣の王と偽りの勇者伝承-」番宣CM | ClevatessⅡ - YouTube
TVアニメ「らんま1/2」第3期 第2弾PV ／ "Ranma1/2" Season3 Trailer 2 - YouTube
アニメ「リラックマ」第2弾PV | 毎週土曜あさ9時25分放送中！ - YouTube
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』Blu-ray&DVD発売告知CM 第3弾｜7月29日(水)発売 - YouTube
【特報】おねがいアイプリ×ひみつのアイプリ プリ♡プリライブ - YouTube
TVアニメ『令和のダラさん』番宣CM | 2026年7月2日（木）放送開始 - YouTube
【EDテーマ解禁】TVアニメ「ワールド イズ ダンシング」放送直前PV｜hockrockb「名もない花」 - YouTube
【ソニック35周年】「爽快」名場面集 | バースデーカウントダウン動画 その1 - YouTube
YouTube「遊戯王OCGチャンネル」にて本編公開中！ New episode every month on the "Yu-Gi-Oh! OCG Channel! - YouTube
【公式アニメ】 マギストスⅢ「ウィッチクラフトマスター・ヴェール」/ MagistusⅢ: “Witchcrafter Madame Verre” - YouTube
「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」 - ゲームプレイ動画 - 日本ユースvsタイユース - - YouTube
「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」 - チーム紹介トレーラー：カメルーンユース編 - YouTube
ツーポイントミュージアム×デイヴ・ザ・ダイバー - YouTube
『ツーポイントホスピタル：ハートフルコレクション』初報映像 - YouTube
ツーポイントシネマティックユニバース | トレーラー - YouTube
【ソニック35周年】「ドキドキ」名場面集 | バースデーカウントダウン動画 その2 - YouTube
【ソニック35周年】「心に響く」名場面集 | バースデーカウントダウン動画 その3 - YouTube
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妹による『刀剣乱舞』月額10万円課金事件が発生したが、気になる点があったので妹に個人面談したところ、全容が明らかに… ゲーム以外にもミュージカルなどにお金を使っていた - Togetter
ポケスリ3周年 横浜でみっけ！ポケモンねがおリサーチ - Pokémon Sleep
美大受験の難しさを物語るマンガにかつて美大を志した人々が共感、それにしてもこの巧さで52点の世界なのか - Togetter
サッカー観るのむずかしい— もずく@がんばってはたらく (@mozuku_zqu) 2026年6月21日
(1/2) pic.twitter.com/SKRbi5WoTh
コミカライズの仕事を請けた漫画家が1話目を書き終えた時点で「原作がつまらないと思っていたが、描いてもやっぱり面白くないので降りたい」と言い出した話 - Togetter
「駄菓子屋の前に」とガチャガチャ業者が勝手に筐体を置いていったので、丁重に断るも、かれこれ2ヶ月ぐらい回収に来ず… 電話でいつ回収に来るのか聞いても、うやむやに - Togetter
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
観劇中、前列のお子さんが前傾姿勢だったので友人は前が見えずにスタッフに報告…しかし対応せずに最初から最後まで見えなかった→クッションや補助シートを使うべきでは？ - Togetter
【W杯】日本はW杯史上最多4ゴールでチュニジアに快勝！スウェーデン戦は引き分け以上でグループ2位以上確定 - ドメサカブログ
ワールドカップ2026 サッカーW杯 日本 対 チュニジア 鎌田大地 上田綺世 伊東純也がゴール【詳しく】 | NHKニュース | サッカーワールドカップ2026、サッカー日本代表、サッカー
イラン、移動制限でFIFAに異議申し立てへ 試合2日前の現地入り却下で サッカーW杯 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
元オランダ代表が不適切発言 「顔が似ていて守りづらい」―Ｗ杯サッカー：時事ドットコム
聖飢魔IIがファンクラブ向けの保養施設「それいけ！あく魔の森」を運営していると聞いて電車の中でデッカい声が出た - Togetter
◆新商品（衣・食・住）
清涼感あふれる2種のフルーツアイスがセブンプレミアムから登場！どっさりみかんの「温州みかん氷」、すっきりさわやかな味わいの「ライチバー」 | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパンのプレスリリース
史上初の不思議な体験ができるコアラのマーチ誕生！紫色ビスケット“なのにソーダ味”チョコの不思議体験！？「コアラのマーチ＜ファンタジーソーダ＞」を7月7日(火)より全国で発売いたします。｜ニュースリリース｜お口の恋人 ロッテ
ぽいっとひとくち「雪の宿ミルクボール」から塩バニラ風味がコンビニエンスストア限定登場！ | 三幸製菓株式会社 | いっこでもにこにこ三幸製菓
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