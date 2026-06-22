2026年6月22日のヘッドラインニュース

国保の金額が4倍くらいになってた…。そんなに稼いだ覚えがないから市役所に電話をして確認したら、、、



全然、知らない会社の別人の給与所得が紐付けられていた…。



そんなミスある？電話で確認しなかったらこのまま支払うところだった。市役所ありえねえょ…