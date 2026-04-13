2026年04月13日 18時05分 ヘッドライン

2026年4月13日のヘッドラインニュース



製菓企業の明治が「たけのこの里」のパッケージ内に描かれた「あの家」を「永久保有権付き デジタル物件」として具現化し、タワーレジデンス「フォレストタワー たけのこの里」として、4月14日(火)から限定300戸を先着順で販売すると発表しました。



FOREST TOWER TAKENOKONOSATO|きのこの山・たけのこの里|株式会社 明治-Co.,Ltd.

https://www.meiji.co.jp/products/brand/kinotake/foresttower/



フォレストヒルズたけのこの里 – きのたけ不動産

https://kinotake-fudosan.myshopify.com/pages/takenokonosato



元は4月1日のエイプリルフールネタでしたが、今回、バーチャル空間上に再現された住戸を実際に購入できることが発表されました。





「フォレストタワー たけのこの里」はこんな感じ。





「フォレストタワー たけのこの里」の物件は3つのグレードに分かれていて、価格は低層階のスーベリアが税込1万円／限定200戸、中層階のジュニアスイートが税込5万円／限定80戸、そして最上階のペントハウスが税込15万円／限定20戸となっています。購入すると、実在するカードキーと権利証書が入手でき、さらにペントハウスにはキーホルダーと「ラゲッジタグ、ジュニアスイートにはキーホルダー」の特典が付属します。





権利証書はこんな感じ。同封されているカードキーをスマートフォンで読み込み、メタバースアプリ「cluster」で開くと2029年3月10日まで実際のバーチャル空間で利用可能。期日後はNFT資産として所有権が認められる形になります。





ちなみに過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



ニコラス・ケイジが「質問ある？」スレに降臨して「何度見ても飽きない映画は千と千尋の神隠し」などさまざまな質問に回答 - GIGAZINE



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レイプ犯のペニスに鋭いトゲが歯のように突き刺さるアンチレイプコンドーム「Rape-aXe」 - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）

















いろいろなTACOのイラスト | かわいいフリー素材集 いらすとや



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

奇妙な生物の化石が中国で続々出土、複雑な進化は想定より数百万年早かった - CNN.co.jp



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リラクサー強誘電体の長年の謎を解明 ―ナノ極性領域... | プレスリリース・研究成果 | 東北大学 -TOHOKU UNIVERSITY-



世界初、トリチウムのレーザー分析技術を開発～迅速・高精度に定量評価、原子力施設等における応用に期待～ - 名古屋大学研究成果情報



【研究成果】ネコの胸はねじれやすい ～ネコひねり問題を考えるための新しいデータ～ ｜ 国立大学法人 山口大学



藤原定家の日記と埋没樹木が明かす800年以上前の「宇宙の嵐」の痕跡 | 沖縄科学技術大学院大学（OIST）



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）





首を折られた豊臣秀吉像 愛媛県警の警察官を懲戒処分 報告怠った同僚3人も処分 名古屋･西区の円頓寺商店街 | 名古屋・愛知・岐阜・三重のニュース【CBC news】 | CBC web (1ページ)



愛媛県警は像を壊す行為があったとしたうえで、「警察への信頼を著しく損ねた」として、4月1日付けで男性警部補を戒告の懲戒処分としました。



さらに、当時現場には愛媛県警の警視ら3人が一緒にいて、男性警部補の行為を見ていたにもかかわらず、届け出るなどの対応を怠っていたことも明らかになりました。この3人も訓戒などの処分を受けています。



ナフサ由来の一部石油製品が供給不足、身近な現場に広がる切実な声【報道特集】 | TBS NEWS DIG



原油分散調達に3つの誤算 中東依存度95%に上昇、民間任せに限界 - 日本経済新聞



韓国大統領、イスラエルの人権侵害疑惑を「慰安婦強制」とユダヤ人虐殺になぞらえ 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



中国、イランへの肩撃ち対空ミサイル供与を準備か 米諜報 CNN EXCLUSIVE - CNN.co.jp



「トランプ氏の認知機能検査を」、米下院議員が主治医に書簡で要請 イラン巡る強硬発言に懸念 - CNN.co.jp



トランプ氏、フロリダ州で起きた殺人事件の凄惨な動画を公開 移民問題に改めて注目集める(1/3) - CNN.co.jp



米イラン協議、バンス副大統領が実現に重要な役割 パキスタン高官 - CNN.co.jp



高市首相、情報発信でＸ多用 透けて見える「追及嫌い」、国会出席や記者対応は減少傾向：時事ドットコム



高市首相「国論二分政策」実現訴え 自民が全国幹事長会議：時事ドットコム



米イラン協議、合意至らず 停戦の行方、不透明に―トランプ氏「ホルムズ封鎖」に言及：時事ドットコム



米イラン協議、合意に至らず バンス氏は帰国の意向：時事ドットコム



イランへの武器供与に警告 「中国が準備」と報道―米大統領：時事ドットコム



むち打ち、輸血拒否… 「信仰尊重」の判例も―エホバの証人：時事ドットコム



「エホバ」信者ら、国を提訴 宗教虐待巡る指針「違憲」と主張―元首相銃撃事件受け作成・東京地裁：時事ドットコム



若手官僚「もう4時間怒鳴られずに済む」 国交省、電話応対を全面外注 - 日本経済新聞



強気のイラン、海峡カードで制裁解除要求 トランプ氏「再攻撃」威嚇 - 日本経済新聞



イスラエル、ヒズボラ拠点200超を空爆 駐米大使｢停戦交渉は拒否｣ - 日本経済新聞



朝鮮学校への補助金 自治体は2億円近くを支出 減少傾向も実質な金額は横ばいか - 産経ニュース



トランプ氏「各国のためホルムズ海峡一掃作業始める」 日本にも言及 - 日本経済新聞



米軍、ホルムズ海峡で機雷除去作戦を開始 トランプ氏｢まもなく開通｣ - 日本経済新聞



アメリカ イランの港に出入りする海上交通 封鎖へ 日本時間の13日午後11時からと発表 | NHKニュース | トランプ大統領、イラン情勢、ホルムズ海峡



事故後からの流れ 3月16日｜辺野古ボート転覆事故遺族メモ



トランプ氏「米軍がホルムズ封鎖へ」、イランは海峡接近なら停戦違反と警告 | ロイター



【分析】イランに繰り返し再開を迫ってきたホルムズ海峡、トランプ氏はなぜ封鎖しようとするのか(1/2) - CNN.co.jp



ハンガリーで16年ぶり政権交代、オルバン氏与党敗北 親ＥＵ野党が圧勝 | ロイター



【速報】日本の非協力姿勢に「驚き」と米大統領|47NEWS（よんななニュース）



長期金利上昇、一時29年ぶり2.49% 「運用部ショック」超え - 日本経済新聞



ハンガリー 16年ぶりの政権交代へ 欧州などは歓迎 議会選挙で | NHKニュース | ハンガリー、海外の選挙、EU



サランラップ値上げへ 旭化成会長、原油高騰で|47NEWS（よんななニュース）



トランプ氏、ローマ教皇を批判「外交政策にとって最悪」 イラン戦争に対する立場めぐり - CNN.co.jp



欧州各国首脳ら、オルバン首相のハンガリー総選挙敗北に反応 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



大敗「最大の誤算」は… 中道の衆院選総括、素案のたたき台判明 | 毎日新聞



徳島県庁、35年の相棒に別れ 一世を風靡した地場産品の正体 | 毎日新聞



ネタニヤフ氏、訪問したレバノン南部で「侵攻の脅威を阻止した」 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



トランプ氏、中国にイラン軍事支援しないよう警告 「見つけたら50％関税を課す」 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News



TOTO、ユニットバスの受注停止へ ホルムズ封鎖で材料ナフサ不足 - 日本経済新聞



ハンガリー政権交代、米欧の右派勢力に打撃 長期の強権体制が自壊 - 日本経済新聞



トランプ氏、反戦メッセージ出した教皇レオ14世の「大ファンではない」 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



南鳥島核ごみ文献調査、東京・小笠原村長が容認 処分地選定加速へ - 日本経済新聞



イラン「今のガソリン価格、楽しんで」 米のホルムズ海峡封鎖で挑発 - 日本経済新聞



ハンガリー総選挙、オルバン首相の与党敗北 16年ぶり政権交代へ：朝日新聞



教皇レオ14世「戦争はもうたくさん」「今こそ平和の時」と訴え 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



エマニュエル・トッドが語る「反ユダヤ主義2.0」イスラエル支持こそが西洋の道徳崩壊の証だ | AERA DIGITAL（アエラデジタル）



イラン情勢影響で調達不安定 TOTOがシステムバスなど受注停止 | NHKニュース | イラン情勢 日本への影響・対応、ホルムズ海峡、資源・エネルギー



東京 小笠原村 南鳥島での核のごみ処分めぐる文献調査 事実上の実施容認 | NHKニュース | 東京都、資源・エネルギー、「核のごみ」処分場選定



米軍、13日からイラン港の船舶往来を封鎖、トランプ氏の指示受け 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



自治体が「妊娠で雇い止め」「組合つぶし」の悪質な人づかい 非正規雇用「会計年度任用職員」制度が温床に：東京新聞デジタル



米国の「不合理な要求」で協議は合意に至らず、イラン国営放送 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



米国との和平協議は「過剰な要求」の抑制が鍵、イラン外務省 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



米・イランの停戦維持は「不可欠」 パキスタン外相 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



練馬区長選で吉田健一氏初当選 自民推薦の前都議・尾島氏らを破る [東京都]：朝日新聞



“食料品消費税ゼロ”減税で販売価格はどうなる？ ドイツの事例では 「国民会議」で議論が活発化へ | NHKニュース | 消費税、物価高騰、財務省



韓国政府 石油備蓄の放出せず＝原油確保で当分問題なし | 聯合ニュース



赤沢大臣から「塗料用シンナーの供給不安」という言葉がでましたが・・・ | かんとこうブログ | 関東塗料工業組合



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）



















左金玉とバイバイする前に執刀医が質問受け付けてくれたので

「金玉にファントムペインってあるんですか？」って聞いたら

「幻肢痛ですか。睾丸は感覚器官じゃないからねぇ…無いと思いますよ」って言ってたんですよ。



術後2年くらいは無いはずの左金玉に鈍痛を感じることが時々ありました — Sody＠ (@sleeve_sody) 2026年4月11日







熊本県の空をブルーインパルスが展示飛行 熊本地震10年 - ウェザーニュース



猫の名前が「キムチ」なことが韓国人にバレた結果、大きな笑いを誘っているらしい→ある理由で動物好きが一致団結する - Togetter



新しい派遣の人に「何か手伝うことないですか」って言われるのモヤモヤする…手伝うじゃないんだよな→派遣の仕事は正社員を手伝うことでは？ - Togetter



これぞ職業病…自宅のインターホン越しに無意識で『どうされました？』とナースコール対応のトーンで返事していた…どうしたもこうしたもない、ただの宅配便 - Togetter



「信号無視すると思ったら守ったので追突しちゃいました」パトカーに追突された後、降りてきた警察官から衝撃の一言...更に修理代も出せないと言われたがどうしたらいい？ - Togetter



ジョン万次郎が無人島（鳥島）で生き延びられたのはその50年前に漂着した人たちが島のインフラを整備していたり書類や道具を残していたから - Togetter









「訴えられた時点で負け確」というのは「敗訴するような負い目がある」という意味ではなくて、「たとえ全面勝訴でも、訴訟された時点で失うことが確定している人的時間的損失が莫大で、それを訴えた側から奪い返して補填もできないし、あらかじめ回収しておく仕組みも作れない」って意味だぜ。 — bao (@baobabustroll) 2026年4月11日







「スーパーのお刺身ですら美味しかった」 石川県民が修学旅行で出た刺身を食べてみんな無言になった話に同意の声集まる、新潟県民からは「お米食べてこうなる」 - Togetter



友人が頑張って働いて子供たちに良い教育をし高い学費を払って私立の名門や医大に行かせた結果、子供たちの自意識が『富豪の子』になり、親の価値観を超えて来てしまった - Togetter



新築の家に引っ越して3日だが、壁に突如乳首のような突起が現れた… これって何？教えて建築関係の人「壁紙の下にある釘が浮いてくるやつ」「ボードビスな気がする」 - Togetter



高校の前を通ったら「撮影中なので」と足止め→質問しても「下っ端で何も知らない」と言われたので警察に連絡「中には使用許可を取っていない場合もある」 - Togetter



スーパー銭湯の洗い場で隣の子供に冷水シャワーをかけられ「冷たっ」と叫んだら、子供の母親に「そんなきつい言い方しないで、もっとやさしい言い方あるでしょ」と何故か怒られた話 - Togetter



料理家・長谷川あかりさんのYouTubeを見ていたら、調味料にコンソメではなく塩だけを使ったりすることについて健康がどうとかでなく単に「カッコいいから」と言っていた - Togetter



小1息子は入学前から体育の授業を楽しみにしていたが、初回授業を終えた後「つまらなかった」と悲しそうな顔→よくよく話を聞いてみて、心の中で爆笑してしまった話 - Togetter



女7人にイケメンの男が一人囲まれながら飯食ってて大学間違えたかと思った「これの女7人抜きが起床」「多分超ボーイッシュ女子だと思う」 - Togetter



子供が『渋谷でずっと聞こえる高い音がほんと辛い』みたいな事言い出した「ネズミ避けのモスキート音のことですか？」「渋谷行ったら耳鳴りみたいなのした」 - Togetter



帰国子女の友達がスタバのマグカップを持ち帰っていて、注意したら「フランスではみんな持って帰るよ！普通。笑」と言われドン引き→フランスからのリプライも寄せられる - Togetter



セブンイレブンの加盟店利益が減少しているためワンオペモデルを導入して人件費抑制を進めようとしているが大丈夫なのか？「いまでも限界に近い」 - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

【サブch登録者10万人突破】2枚目の「銀の盾」を開封してみたら…様子がおかしい。 - ニコニコ動画





週刊文春公式Xが文春の記事を要約し投稿したXアカウントに警告リプライ→これに弁護士が反論「法律的には嘘」「直ちに著作権の侵害に該当するとは言えない」 - Togetter



北朝鮮IT労働者は「世界中の会社に」 組織の実態をハッカーが調査 [AIの時代]：朝日新聞



人間かロボットか判別するやつ、楽天のやつだけ異常に難しすぎて10回ぐらい間違えてるんだけど逆に対策になってないのでは？「どこが間違ってるんや…？」 - Togetter



『スマートフォンの定期券を増やそうとする鉄道会社』と『スマートフォンの持ち込みを禁止しようとする学校』の戦い「不毛だ…」 - Togetter



SaaSの死、セールスフォースはどう見る 「AIは我々を代替できない」 - 日本経済新聞



さくらインターネット入社から1年半が経ってクラウドサービスのプロダクト責任者になった - たごもりすメモ



【Brynhildr】FF11廃人になりかけて以来20年以上リモートデスクトップツールを作っている理由【フォーカス】 - レバテックLAB



文庫本が出てほしかったテック系読み物本10選 - YAMDAS現更新履歴



彼氏にどんな内容の連絡を送っても絶対に仕事おわりにしかLINEの返信こないし、一緒に動画を見てても友達からの連絡が一切来ないから不思議→どうやらこういうことらしい - Togetter



【Hothotレビュー】Pixel 10aならもうカメラは出っ張らない。待望のフルフラット背面と日本限定カラーの出来は？ - PC Watch



S3 Files の提供開始 – S3 バケットがファイルシステムとしてアクセス可能に | Amazon Web Services ブログ



【ミニレビュー】超細長い「ツイ廃」モニターの最適解は「AIコーディング」-Impress Watch



【後編】PowerPointをJSONに変換してLLMに読ませる ── 実装コードで理解するAIスライド編集



mesh-llm：余っているPCのGPUを束ねて巨大LLMを動かす分散推論の新アプローチ #AI - Qiita



DESIGN.mdを日本語UIで本当に使える形へ｜hirokaji



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

ユージオ誕生日おめでとう！ – taigaai



部活動バトルだ！ - ニコニコ動画





【レトロゲームゆっくり実況】VB唯一のホラーゲーム？！【インスマウスの館／バーチャルボーイ】 - ニコニコ動画





【レトロゲームゆっくり実況】漢らしくバカゲーを【せがた三四郎真剣遊戯／セガサターン】 - ニコニコ動画





絶対に落ちないかもしれない旅客機を設計しました！【Stormworks】 - ニコニコ動画







モジャンボ博士とわざマシン pic.twitter.com/EQjvnfN4tV — にでるたδ (@2deltapeace) 2026年4月11日







【レトロゲームゆっくり実況】自称クソゲーすれすれゲーム【へべれけ／ファミコン】 - ニコニコ動画





5周年ともなればきりたん王を決めましょう【 #かすみそうなろいど 】 - ニコニコ動画





ゴードンに追突したらトンネルから出られなくなった【きかんしゃトーマス：ソドー島の不思議】【東北イタコ実況】 - ニコニコ動画





中国山地の自然を守りたい【Super_Battle_Golf】 - ニコニコ動画















長い物が積める軽トラックのアイデア pic.twitter.com/fonoelCqWn — キタ (@xaqwsx) 2026年4月11日



メルカリで『ファミコン本体の箱』を買ったらそれよりも貴重な『ファミコン専用の箱』に入れて送られてきた「任天堂も持ってないのでは…？」 - Togetter







オープニングムービー完全版｜TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』 - YouTube





第1話 エンディングムービー｜TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』 - YouTube





【推しの子】第3期完結記念PV【第4期 Final Season 制作決定】 - YouTube





人生で一番最悪だった嘘...ポケモンGOが出始めた頃に「蔵王連峰の御釜にホウオウが出るよ」って言われて登頂したらそもそも圏外だった - Togetter





異世界メスガキ pic.twitter.com/wC0tfYG68l — tenten (@tentenchan2525) 2026年4月12日



【レトロゲームゆっくり実況】ガチキチ色彩カルトゲーム【OZ 田村英里子／Windows・Macintosh】 - ニコニコ動画





どっちが本物の彩澄りりせか見極めよう！【ソフトウェアトーク劇場】 - ニコニコ動画







アニメ NEEDY GIRL OVERDOSE

2話エンドカードを描かせていただきました！

カラマーゾフのみなさんです🫶



ニディガ、ずっと応援しているので光栄の極みです…🙏✨#ニディガ pic.twitter.com/J9q9erXcMN — しぐれうい🌂 Kアリーナ横浜5/30 & 企画展5/2〜6/7 (@ui_shig) 2026年4月12日



叔母が約30年前に描いた『フォーチュン・クエスト』の同人原稿をポストしたら、次々とミラクルが起こり同窓会状態に→原作者にも届いてしまう「黒歴史通り越して虹歴史」 - Togetter



北斗の拳のワザの文字 - Change



『ゴジラ-0.0』ファーストティザー＜2026年11月3日(火・祝)劇場公開＞ - YouTube





TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』ノンクレジットED｜ 4月5日(日)よりTOKYO MXほかにて放送中 - YouTube





TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』リリィ変身シーン Episode02 ｜ 4月5日(日)よりTOKYO MXほかにて放送中 - YouTube





“青ブタ”完結へ―― メモリアルビジュアルムービー【古賀朋絵Ver.】｜劇場アニメ「青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない」【2026年10月16日(金)公開】 - YouTube





TVアニメ『神の庭付き楠木邸』ノンクレジットエンディング｜JYOCHO「うたまひ」 - YouTube





【ノンクレジットED】TVアニメ「カナン様はあくまでチョロい」| あおぎり高校「ポップ・スナック・ジャンクなHUNNY」 - YouTube





TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』ノンクレジットエンディング映像│キタニタツヤ「れびてーしょん」 - YouTube





TVアニメ『あかね噺』阿良川魁生「稽古屋」落語シーン｜毎週土曜日 夜11時30分～放送中！ - YouTube





TVアニメ『あかね噺』あかね「まんじゅうこわい」落語シーン｜毎週土曜日 夜11時30分～放送中！ - YouTube





【あかね噺】キャラクターPV：阿良川魁生（CV：塩野瑛久）｜毎週土曜日 夜11時30分～放送中！ - YouTube





TVアニメ「黄泉のツガイ」ノンクレジットエンディングムービー｜yama「飛ぼうよ」 - YouTube





TVアニメ『あかね噺』ノンクレジットエンディング映像｜桑田佳祐「AKANE On My Mind～饅頭こわい」 - YouTube





TVアニメ「黄泉のツガイ」ノンクレジットオープニングムービー｜Vaundy「飛ぶ時」 - YouTube





TVアニメ「よわよわ先生」ノンクレジットOP ｜「COMIT COMET」Daoko - YouTube





TVアニメ「よわよわ先生」ノンクレジットED ｜「よわよわ つよつよ みにみに こわこわ」 鶸村ひより(CV.高野麻里佳)、椋林瑞希(CV.伊駒ゆりえ)、雪下祐樹(CV.篠原 侑) - YouTube





TVアニメ『ゴーストコンサート : missing Songs』雪庭（CV.日野聡）般若心経フルver. - YouTube





TVアニメ「逃げ上手の若君」LOOK BACK PV｜4月17日より連続2クールで放送！ - YouTube





劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』特別映像／眠りの再来（フラッシュバック）PV【大ヒット上映中！】 - YouTube





アイドルになっても『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間されていた件』 ｜アイドルプロジェクト 白河千歳・木戸彩香加入解禁映像 - YouTube





【友達０人の救世主】TVアニメ『スノウボールアース』／4月3日より毎週金曜23:30日本テレビ系フラアニにて放送 - YouTube





『彼女、お借りします』第5期 雨宮 天「ノンシナリオ・エチュード」｜ノンクレジットオープニング - YouTube





【忙しい方へ】「1分で大体わかるドロヘドロ」【Season2好評配信中！】 - YouTube





TVアニメ『杖と剣のウィストリア』Season2 OPムービー 第13話「境界の日」｜OP主題歌：ASH DA HERO「BELIEVERS」 - YouTube





シーシィア エピソード「舌先三寸のヘビ」 | ゼンレスゾーンゼロ - YouTube





『SAROS』- ゲームプレイトレーラー - YouTube





崩壊：スターレイル x MAPPA オリジナルアニメ·コンセプトPV 「午後の死」 - YouTube





【崩壊：スターレイル】 Ver.4.2PV 「そして、人々の笑いが響き渡る」 - YouTube





『崩壊：スターレイル』3周年テーマソング「Side Quest King」 - YouTube





◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）





【ＡＥＷ】ケニー・オメガ 死闘の末にＭＪＦに敗れる 約４年５か月ぶりのＡＥＷ世界王座返り咲きならず | 東スポWEB



【ＡＥＷ】オカダと竹下の険悪タッグがやはり空中分解 相次ぐ誤爆から見殺しにされたオカダがヤングバックスに完敗 | 東スポWEB



【スターダム】上谷沙弥 4・26横浜で史上最大のバッドエンド予告「まだまだ戦いたいやつらもたくさんいる」 | 東スポWEB



【スターダム】フワちゃん 会見で謝罪「生意気な態度を取り続けて、本当に申し訳ありませんでした」 | 東スポWEB



◆新商品（衣・食・住）

チロル ロックなチロル チロッキー｜セブン‐イレブン



ケララチキンスパイスカレー | ココイチ－特設サイト

