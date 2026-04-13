2026年04月13日 17時00分 ハードウェア

AIのメモリ使用量を6分の1に削減するGoogleの「TurboQuant」はメモリ需要を減少させるどころか増加させるとの指摘



Googleは2026年3月、AIで大きな負担になっているメモリ使用量を減らしつつ処理速度と検索性能も高める圧縮技術「TurboQuant」を発表しました。これによりAI分野のメモリ需要が減少し、メモリ価格の引き下げにつながるのではないかとの期待も寄せられていますが、複数の海外メディアは「TurboQuantはメモリ不足を解消せず、むしろメモリ需要を増加させる」との見解を示しています。



Will Google’s TurboQuant algorithm hurt AI demand for memory chips?

https://www.ft.com/content/12eaae3a-e1b8-47a0-9006-70fe319b130a



TurboQuant isn't the RAM crisis savior you're hoping for, analysts say — as memory prices continue to look bleak | TechRadar

https://www.techradar.com/computing/memory/turboquant-isnt-the-ram-crisis-savior-youre-hoping-for-analysts-say-as-memory-prices-continue-to-look-bleak



TurboQuantは高次元ベクトルをできるだけ少ないビット数で保存しながら、元のベクトル同士の近さや関係を壊しにくい圧縮手法です。TurboQuantを使うことで、ChatGPTやClaudeなどのAIが会話の文脈を保存する「キーバリューキャッシュ」を圧縮することが可能となり、メモリ使用量が従来の6分の1に削減できるとのこと。





この発表を受けてメモリチップ関連株が大幅に下落し、市場価値が約1000億ドル(約15兆9800億円)近く失われる事態となっています。



メモリ関連の市場価値が約1000億ドル減少しマイクロン株は15％下落、GoogleによるTurboQuant圧縮アルゴリズムの発表でAIのメモリ使用量が激減するとの報道から - GIGAZINE





しかし、経済紙のフィナンシャル・タイムズやテクノロジー系メディアのTechRadarなどは、TurboQuantの登場がメモリ需要を削減することはなく、むしろ増加させるだろうとの見方を示しています。



韓国・成均館大学校のクォン・ソクジュン教授はフィナンシャル・タイムズに対し、TurboQuantは大規模言語モデルの実行コストを4～8分の1に削減する可能性を秘めており、一見すると高帯域幅メモリチップの需要を脅かすように見えると指摘。しかし、AI処理の大幅なコスト減によって、これまで実行コストが高すぎて不可能だった「リアルタイムのコーディングアシスタント」「AIエージェントの同時実行」といったワークロードが可能になり、むしろAIコンピューティング需要は全体的に増加するだろうと説明しています。



これは、効率性の向上によってリソースの全体的な使用量が増加するというジェボンズのパラドックスの一例といえます。ジェボンズは1865年に著書「石炭問題」の中で、「石炭の効率的な利用が可能になった結果、石炭を動力源とする技術がより多くの場面で経済的に実現可能になり、結果として石炭の使用量が増えた」と指摘しました。TurboQuantの登場によって、これと同様の現象がメモリ分野で発生する可能性があるというわけです。



韓国の投資銀行である未来アセット証券のキム・ヨングン氏は、TurboQuantの登場をコンテナ管理プラットフォーム「Kubernetes」の登場になぞらえています。Kubernetesは1台のサーバー上で複数のアプリケーションを実行することを可能にし、ハードウェア効率を大幅に向上させる技術です。



2010年代後半にKubernetesが広く普及すると、企業が同じ成果を上げるために必要なリソースが少なくなるため、サーバーやメモリの需要が減少するのではないかという懸念がありました。しかし、実際のところコストの低下は大幅な利用増加を促し、結果的には正反対の事態が生じました。調査会社・SemiAnalysisのレイ・ワン氏は、「市場はTurboQuantの動向を大きく誤解しています。AIモデルの進化と技術革新に伴い、トレーニングと推論の両方においてメモリ需要の増加がもたらされると私たちは考えています」と述べました。





また、投資関連メディアのThe Motley Foolは、近年の大規模言語モデルはパラメータ数が飛躍的に増加しており、TurboQuantの登場はメモリ需要を押し上げるだろうと指摘。その結果、Micron・Sandisk・Seagateといったメモリメーカーの株価が上昇する可能性があると主張しました。



Alphabet's Google Has Given Birth to 3 Millionaire-Maker Stocks Hiding in Plain Sight. All of Them Are Trading at Incredible Valuations Right Now. | The Motley Fool

https://www.fool.com/investing/2026/04/10/google-has-given-birth-to-3-millionaire-maker/

