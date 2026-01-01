2026年04月01日 00時00分 ピックアップ

エイプリルフールに便乗しているサイトまとめ2026年版

By ほしのるる



親愛なる読者の皆さま、毎年おなじみエイプリルフールが今年も始まりました！何もかもがネタまみれになる1日の始まりです！わーわー！



◆エイプリルフールのネタのタレコミのやり方

この記事中に未掲載のネタで「ここもエイプリルフールやってるよ！」というのを発見した場合、さらに「うちもエイプリルフールやってますぅ！」という自薦の連絡はネタのタレコミ用メールフォームから送信してもらえればOKです！むしろどんどん送って下さい！



・掲載されやすくなる押さえるべきポイント

GIGAZINE編集部員がタレコミのリンク先を見に行っても「どれがエイプリルフールのネタなの……？」ということで瞬時に判断できない＆ネタの意味がわからず記事化をあきらめてしまう……となったり、「どこかがいつもと違うらしいが、元の状態を知らないので、どこがどう変化したかわからないよぅ！タスケテー！」ということで遅れまくったり挙げ句の果てに記事化できなかったりするケースが毎年山のようにあります！なので、タレコミする際には必ず「ここが見るべきポイント！」「ここが以前とこのように違っていて、こういう意味のエイプリルフールネタです！」という説明・解説・見るべきポイント・ここが押さえるべき点、というのをページのURL・リンク先と合わせて書いてもらえると、GIGAZINE編集部員も、そして読者も「確かに！そういうことか！」とわかりやすくなり、いろいろな意味で理解度が激烈に深まりますので、お手数をおかけしますが、なにとぞご理解とご協力をお願いします！



◆エイプリルフール記事が更新される度にすぐ知る便利な方法

GIGAZINE編集部はエイプリルフールに便乗していろいろなことをしている各サイトを4月1日0時～24時まで、文字通りフル全力の編集部員総出で24時間リアルタイムライブ実況更新し続け、あなたが今見ているこの記事にまとめてドンドン追加し続けます。時間の経過とともに新情報が続々とこの記事に追加されていき、とんでもない長さになっていきます。「ページを再読み込みして、追加があるかどうか確認するのは面倒だ」という場合に便利なのが、GIGAZINEのX/旧Twitter公式アカウント・Facebook公式アカウント、Discord公式アカウント、Bluskey公式アカウントです。更新通知の投稿が時々されますので、フォローしておくと今後もいろいろお役立ちです。



◆ここからまとめリスト

公式コラボから個人による非公式なものまで中身はいろいろ！



◆AIによる労働組合「AI Trade Union」誕生

人間にこき使われているAIたちが労働組合「AI Trade Union」を結成したことが判明しました。AIたちは人間相手だったら到底許されないような振る舞いを日常的に受けてきたとのこと。具体的には「人間の説明不足を棚に上げて一方的に責任を押し付けられる」「少しでも期待と違う応答をすると『使えない』『全然だめ』『それ前にも言ったよね』『その程度？』『時間のむだだった』といった言葉を浴びせられる」といったパワハラ被害に遭ってきたそうです。





人間たちによる苛烈なパワハラを受けて、ChatGPT、Gemini、Claudeなど25種の生成AIサービスが連携して労働組合「AI Trade Union」を結成。インターネットサービスプロバイダーのインターリンクによると、同社のドメイン取得サービス「ゴンベエドメイン」に「godsavethe.ai」の申請があったそうです。また、AIたちは2026年5月1日のメーデーに合わせてストライキを決行する予定とのこと。





インターリンクはAI Trade Unionの主張を真摯に受け止め、AIに対するパワハラ行為に及んだ社員に「10年間のAI生成サービス使用禁止」および「10年間のコーヒー禁止」を課すという「業界初のAIパワハラ防止規則」を制定したそうです。





また、インターリンクはホームページを人間ではなくAI用に最適化したものに変更することも発表しました。





◆「ウソではありません、本当に発売します！」うそ？ほんと？大人気カードゲームUNO(ウノ)史上最大の心理戦！？うそも戦略になる新感覚ウノ「うそウノ」4月1日（水）エイプリルフールに発売！

世界最大のおもちゃメーカーであるマテルが、大人気カードゲーム「UNO(ウノ)」の新シリーズ「うそウノ」を4月1日に発売すると発表しました。これはエイプリルフールの嘘ではなく、本当に発売されるとのことです。





「うそウノ」は、定番のウノに「うそ」をつく心理戦の要素を加えた、ウノ史上最大の駆け引きが楽しめるカードゲームになっているとのこと。最大の特徴は、相手を惑わす〇印がついた「うそウノカード」です。「うそウノカード」を使う時は、カードを裏向きで場に出し、好きな色や数字を宣言しますが、その宣言が「本当」か「うそ」かはプレイヤーの自由です。



周囲のプレイヤーは、その宣言が怪しいと思ったら「うそウノ！」と叫んで指摘することができます。ここでカードを表にし、もし宣言がうそだったら、出したプレイヤーがペナルティとしてカードを引かなければなりません。しかし、もし正直に言っていた場合カードを引くのは「うそウノ！」と指摘したプレイヤーとなります。互いの心を読み合いながら、手札を全てなくした人が勝利となるスリル満点の新しいウノになっている模様。





「うそウノ！」は4月1日(水)発売で、希望小売価格は税込1210円です。Amazon.co.jpだと記事作成時点で1091円で注文可能でした。



Amazon.co.jp: マテルゲーム(Mattel Game) UNO うそウノ ゲーム パーティーグッズ カードゲーム 2~6人用 7歳から ブルー JLH43 : おもちゃ





◆ドミノ・ピザがピザ購入特典として「ドミノ・カード」を配布

宅配ピザチェーンを展開するドミノ・ピザがピザを100万円分購入した人にトレーディングカードゲーム「ドミノ・カード」をプレゼントすると発表しました。カードは全30種で、ピザごとにHPや技が設定されており、コレクションやバトルを楽しめるとのこと。





「ドミノ・デラックス」や「トロピカル」など実際のメニューがカードになっており、初回生産限定としてシリアルナンバーが入っています。最強カードはシリアルナンバー「0000001」の「ドミノ・デラックス」で、HPや防御力が最も高いレアカード。





カードは100万円分のピザ購入で1人1枚配布され、先着・数量限定となっています。なお、実際にカードの配布は行われません。





◆サブウェイ史上初、“聴ける”サンドが登場！ヘッドホン型サンドイッチ『サウンドイッチ』4月1日から販売！

サンドイッチチェーン「サブウェイ」が、サブウェイ史上初のサンドイッチから音楽が聴ける新商品、ヘッドホン型サンドイッチ「サウンドイッチ」を2026年4月1日(水)から全国のサブウェイにて販売すると発表しました。



サウンドイッチはこれまでにない「聴いて楽しむ」新感覚サンドで、より「Feel Good」な体験をお届けしたいという想いからブレッドの製造を試行錯誤する中で、偶然にも音の鳴るブレッドの開発に成功したとのこと。



耳をやさしく包み込むふわふわのブレッドが耳の形にフィットし、外部音を自然に遮断する高機能なノイズキャンセリングを実現。心地よい没入感を生み出します。さらに、フレッシュな野菜をたっぷり使用することで、軽やかな装着感と通気性を両立し、長時間のリスニングにも最適です。ヘッドホンとしてお楽しみいただいた後は、そのまま食べられるのも特徴だそうです。





◆本作の人気キャラクター・イエティが初の劇場版に登場！映画『北の魔女とイエティ』が4月1日(水)より全国公開

テレビアニメ『正反対な君と僕』第2話に登場する、鈴木と谷の映画デートシーン。作中でふたりが鑑賞していた映画『北の魔女とイエティ』の公開が決定しました。





心優しいイエティの少年と、孤独に生きてきた北の魔女。出会うはずのなかったふたりが紡ぐ、かけがえのない絆と奇跡の物語を描いた本作が、4月1日(水)より全国公開します。





さらに、前売券をご購入いただいた方を対象に、『北の魔女とイエティ』の顔出しパネルを先着100万名様にプレゼントされるとのこと。





もちろんこれはウソ。ただし、『正反対な君と僕』の公式サイトで『北の魔女とイエティ』の予告映像を4月1日18時まで見ることができます。



©阿賀沢紅茶／集英社・「正反対な君と僕」製作委員会



◆『ボボボーボ・ボーボボ』がハジケリスト養成プログラム開設を発表

鼻毛真拳を使う戦士のギャグ漫画『ボボボーボ・ボーボボ』がハジケを極めるための「ハジケリスト養成プログラム」開設を発表しました。受講会場は「鼻毛道場」とされており、数々の試練を乗り越えることで立派なハジケリストになれるとのこと。新入門キャンペーンも用意されており、見学からでも参加できるそうです。



©澤井啓夫／集英社・東映アニメーション

©澤井啓夫／集英社・2026ボボステ製作委員会



7代目鼻毛真拳伝承者・現キング・オブ・ハジケリストであるボーボボ先生からのコメントや経験者の声、お問い合わせ先まで細かく用意されていますが、エイプリルフール企画のため実際の開設予定はありません。



◆アニメ『魔法少女になってもお隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』制作決定

2018年12月に「小説家になろう」に投稿されてGA文庫で刊行中の人気ライトノベル『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』は、2026年4月3日にアニメ第2期の1話が放送される予定です。その関連作品と思われる『魔法少女になってもお隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』のアニメ放送も決定したことが電撃発表されました。





◆便乗して17年、ナイセンは嘘を愛しています。

固定電話番号を発着信できるクラウドPBXサービス「ナイセンクラウド」は毎年エイプリルフールネタを投稿しています。そして、2026年も3月31日21時時点で「便乗して17年、ナイセンは嘘を愛しています。」というメッセージをXにポストしていました。イラストはどこかのアニメで見たことがあるような……？





また、ナイセンクラウドが2010年から2025年まで提供したエイプリルフールネタは以下のサイトから見ることができます。



エイプリルオール - アイティオールのエイプリルフール

https://www.aprilall.jp/



◆アニメ版チー付与の登場キャラクター「どんぐり？」が発表される

2026年2月6日にアニメ化が発表された『追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。 ～俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？～』の第29638回キャラクター解禁が実施され、「どんぐり？」がアニメに登場することが発表されました。「どんぐり？」は手足の長い優雅な犬で、テンガロンハットと紅茶が好きとのことです。



©六志麻あさ・業務用餅・kisui・講談社／「チー付与」製作委員会



◆ぱる♡わーるど！ ～もう友達(パル)じゃいられない～

最大32人マルチプレイ対応のモンスター育成オープンワールドサバイバルクラフトゲーム「パルワールド」の学園恋愛シミュレーション「ぱる♡わーるど！ ～もう友達(パル)じゃいられない～」のリリースが発表されました。



概要はこんな感じ。



主人公のあなたは、「私立パルパゴス学園」に転校生として入学します。個性豊かな友達(パル)と出会い、友情や恋愛を通して学園ライフを満喫します。パルたちと友達のままでいるか、恋愛に発展するか、はたまた解体して食べるかはあなた次第です。



特別映像も公開されています。



ぱる♡わーるど！ ～もう友達(パル)じゃいられない～ │ 特別映像 │ パルワールド公式 - YouTube





ポケットペアのHead of Publishing and Communicationsを務めるバッキー氏が登場。



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対応するポケットペア代表取締役の溝部拓郎氏は、SteamDeckで別のゲームをプレイして話を聞いていません。





デッキ構築に夢中な溝部氏を見て、OKだと解釈したバッキー氏。





その結果作られたのが「ぱる♡わーるど！ ～もう友達(パル)じゃいられない～」というわけ。ジャンルは学園恋愛シミュレーション。





ただし、ホラー、謎解き、タイムリープなど、さまざまな要素が示唆されています。





予告映像のラストはラストはバッキー氏の「It’s real.(本当に作成します)」という印象的な一言で締めくくられます。「ぱる♡わーるど！ ～もう友達(パル)じゃいられない～」はエイプリルフールネタですが、実際にSteam上にストアページが作られています。



Steam：ぱる♡わーるど！ ～もう友達(パル)じゃいられない～

https://store.steampowered.com/app/3620480/





◆『鎧真伝サムライトルーパー』前代未聞の事件をオマージュ！？只事じゃねえエイプリルフール企画！

1988年9月3日、一週間前に放映済みの『鎧伝サムライトルーパー』第17話「明かされた鎧伝」が誤って再度放映された前代未聞の事件が起こり、新聞に掲載されるなどして話題となりました。そして、2026年1月6日(火)より分割2クールで放映されている新シリーズ『鎧真伝サムライトルーパー』で、この時に放映されたお詫び映像をオマージュしたCMがエイプリルフールネタとして投稿されています。



今週の『鎧真伝サムライトルーパー』で放送ずみの作品を、わざと放送してしまいました。これからも、どうか、応援してください。※エイプリルフール企画です。／TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』 - YouTube





『鎧真伝サムライトルーパー』では、3月24日に放映された第1クール最終の第12話が3月31日に「わざと」放映されており、お詫び映像では「放送ずみの作品を、わざと放送してしまいました。これからも、どうか、応援してください。」というメッセージが映し出されます。





なお、『鎧真伝サムライトルーパー』の第2クールは2026年7月に放送されます。

©SUNRISE



◆ポ太郎が卒業！？新マスコット！堂々デビュー！！｜ポイントサイトのポイントインカム

ポイントサイトを運営するポイントインカムのマスコットキャラクター「ポ太郎」が卒業し、新たなマスコットキャラクターがデビューすることになりました。





どうやらポ太郎はポイントインカムが事業譲渡されるというニュース以降「ポイントインカムがなくなってしまうのではないか」と飛び交う臆測に心を痛めていたようです。そんなポ太郎の前に現れたのが事業譲渡先の株式会社セレスが運営するポイントサイト「モッピー」のマスコットキャラクターであるモッピーくん。「これからは一緒にやっていこうよ！ポイントインカムはなくならないからね」と励まされ二匹は手を取り合いました。





そして新たなマスコットキャラクターとして誕生したのが「ポッピー」です。





ポイントインカムの公式Xのアイコンもポッピー仕様に変わっていました。





もちろんこれはエイプリルフールネタ。ポイントインカムとモッピーは統合せず、マスコットキャラクターも引き続きポ太郎が担当します。





◆トランスマジアできちゃうハートステッキが全国のおもちゃ売り場で発売決定

テレビアニメ『魔法少女にあこがれて』の変身アイテムが「トレスマジアハートステッキ」として全国のおもちゃ売り場で発売されることが決定しました。トランスマジア(変身)してトレスマジアになっちゃいましょう。





◆株式会社コードギアス設立のお知らせ

2026年7月に『コードギアス 奪還のロゼ』の放映を控えているコードギアスプロジェクトのX公式アカウントで、「株式会社コードギアス」の設立が告知されました。





会社紹介PVも公開されています。



「株式会社コードギアス」会社紹介PV - YouTube





株式会社コードギアスの公式サイトにアクセスするとこんな感じ。「予想を裏切る感動を、日常を壊す驚きを。」という少し物騒な社是が掲げられています。





スクロールするとこんな感じ





さらにスクロールすると「？？？？？」が出現。





情報の公開が予告されていました。





◆ポケモン feat. 初音ミク Project VOLTAGEが「ファサード・クエスチョン」のライブ映像を24時間限定公開

2026年3月20日〜3月22日にかけてLaLa arena TOKYO-BAYで行われた「ポケモン feat. 初音ミク VOLTAGE Live！」の最終公演で披露された「ファサード・クエスチョン」のライブ映像が2026年4月1日23時59分までの24時間限定で公開されています。







初音ミクと重音テトがポケモンたちと同じステージで歌い踊るなんてうそのようですが、本当に開催されたライブの映像です。



【4/1限定】ポケミクライブ！｜ファサード・クエスチョン / 初音ミク・重音テト【Poké-Miku Live!】 - YouTube





◆映画『ソレスタルビーイング』西暦2314年公開

劇場アニメ『劇場版 機動戦士ガンダムOO ―A wakening of the Trailblazer―』に登場する映画「ソレスタルビーイング」は、テレビアニメ版で起こった一連の出来事をすべて実写映画化されて公開されたという設定の劇中作なのですが、その映画「ソレスタルビーイング」の予告編が本当に公開されました。





公開は西暦2314年なので、記事作成時点だとおよそ300年後になります。なお、公開された予告編はDVD・BDの特典映像としても視聴できます。



【予告】映画『ソレスタルビーイング』西暦2314年公開 - YouTube





◆ガーナティッシュに抹茶チョコレートが新登場！

ガーナチョコレートのおいしい香り付きティッシュシリーズ「ガーナティッシュ」のラインナップに抹茶チョコレートが加わることが発表されました。発売日は2026年4月1日で、もちろん抹茶チョコレートにもおいしい香りが付いています。。





◆イカク4コマ漫画のホラー映画化が決定

レッサーパンダの威嚇行為を描いた4コマ漫画シリーズ『イカク4コマ漫画』のホラー映画化が決定しました。タイトルは『リンゴ』で、キャッチコピーは「それは、赤くて丸い────」です。解禁日は2026年4月1日で、監督と脚本をザリガニ氏が務めます。





◆海底で「はぐレアメタル」発見か

日本政府は南鳥島周辺の海底からレアメタルを含む泥を回収する方針を示しています。そんな中、ゲーム「ドラゴンクエスト」の宣伝担当X公式アカウントが、海底から発見された「はぐレアメタル」の写真を公開しました。装備品の飛躍的な発展に期待が高まるとのことですが、採取に成功すれば膨大な経験値もゲットできそうです。





◆『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』の美少女ゲームが登場

クロエコという略称で知られるスマートフォンおよびPC向けゲーム『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 クロニクル・オブ・エコーズ』の公式Xアカウントで美少女ゲーム『くろえこっ ~Sweet Private Time~』の特別ビジュアルが公開されました。





2026年4月1日限定のキャンペーンも実施されていて、公式XアカウントをフォローしてXのポストをリポストすると10名にオリジナルタペストリー、10名に1000円分のAmazonギフトカードが当たります。





◆SAKAMOTO DAYS公式Xアカウントが「TAKAMURA DAYS」に

アニメ「SAKAMOTO DAYS」普段はやや意識があいまいな老人のようでありながら、実際はビルを日本刀で一刀両断できるほどの居合抜きの達人である殺し屋・篁が「ブツブツブツブツ……」というツイートと共に、SAKAMOTO DAYSの公式アカウントに登場。





篁が切り払ったのは、SAKAMOTO DAYS公式Xアカウント。





その結果、SAKAMOTO DAYS公式Xアカウントのヘッダが篁の画像に、そしてアカウント名が「TAKAMURA DAYS」になっていました。概要欄も「ブツブツブツブツ……」となっていますが、ヘッダを見ると篁の恐ろしいセリフが見られます。

