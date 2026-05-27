2026年05月27日 14時00分 AI

AIによる弁護士なしの「本人訴訟」が爆増、裁判所への負担も増大



アメリカでの裁判で弁護士を付けずに訴訟を起こす本人訴訟が生成AIの普及後に急増していると、MITと南カリフォルニア大学の研究者が報告しました。研究者らはAIが司法へのアクセスを広げる一方で、裁判所の事務負担を大きく増やしている実態を示していると論じています。



Access to Justice in the Age of AI:Evidence from U.S. Federal Courts

(PDFファイル)https://avshah1.github.io/assets/pdf/papers/pro-se/Pro_Se_Automation.pdf



The AI justice gap solution is slowly turning into an existential paperwork nightmare for US federal courts

https://the-decoder.com/the-ai-justice-gap-solution-is-slowly-turning-into-an-existential-paperwork-nightmare-for-us-federal-courts/



AI Legal Filing Surge Threatens to Swamp Courts

https://winbuzzer.com/2026/05/25/mit-researcher-warns-ai-filing-surge-could-swamp-courts-xcxwbn/



研究は、2005会計年度から2026会計年度までの非受刑者による連邦民事訴訟約450万件と、連邦裁判記録システム・PACERの記録約4600万件を分析しました。このうち、本人訴訟の割合は長年約11％で安定していましたが、2025会計年度には約17％まで上昇したことがわかりました。



本人訴訟の増加は、特許や証券詐欺のように専門知識が必要な分野ではなく、民権訴訟や消費者信用をめぐる争い、差し押さえ関連の訴訟など、文書作成の型が比較的決まった分野に集中していたとのこと。これは訴状や申立書を整った形式であればAIが容易に作成を補助してくれるからだと研究者らは推測しています。





問題は見た目が整った法的文書が必ずしも有効な主張を含んでいるとは限らないことです。例えばミネソタ州のドナルド・ソーブ氏の事例では、ChatGPTとClaudeを使って作成した訴状や50件の追加書面、判例分析が提出されましたが、裁判所は最終的に明確な請求が示されていないと判断しています。



こうした事例では、手書きの訴状であれば比較的早く退けられた内容がAIによって専門的に見える文書になったことで、裁判所側により多くの確認作業を発生させているとのこと。各書面は職員が受理し、記録した上で公開する必要があるため、判事が判断を下すまでに相応の労力がかかるそうです。報告によれば、事件発生から180日以内の記録項目数はAI普及前の平均と比べて2025年には158％増加しており、申立てや回答、命令、期日の設定といった記録の処理で裁判所が膨大な時間を消費していることになります。





AIの利用は文書そのものにも表れています。研究チームが2019年から2026年までの連邦民事訴状1600件を抽出し、PangramのAI文書検出で調べたところ、AI生成テキストを含む訴状の割合は2023年の1％から2026年初めには18％に上昇していました。



ただし、AIによる法律支援は一面的に否定できるものではありません。研究者らは「弁護士費用を負担できない人にとって、AIは法的情報にアクセスし文書の体裁を整える手段になり得る」と指摘しています。





それでも、訴訟を始めるコストだけが下がれば、裁判所や相手方にかかる処理コストは増えます。AIが司法参加の入口を広げる一方で、人間の判断と事務処理に依存する裁判制度の限界を明らかになったといえます。

