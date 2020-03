新型コロナウイルスの影響で失業者が世界規模で2500万人増加の見込み、かつてないほどの経済危機に各国はどのような対策を行っているのか？

アメリカ労働省の (PDFファイル) 報告書 によれば、2019年3月第3週における失業保険の申請者数は、過去最高の328万人だったとのこと。これまでの最高記録が1982年10月の69万5000人でしたが、およそ5倍近い申請人数を記録しています。 3.3 Million File for Unemployment Claims, Shattering The Record : NPR https://www.npr.org/2020/03/26/821580191/unemployment-claims-expected-to-shatter-records これを受けて、アメリカの連邦議会上院は2020年3月25日に、アメリカ史上最大となる総額2兆ドル(約220兆円)規模となる景気対策を満場一致で 可決 しました。この経済支援策では「年収7万5000ドル(約825万円)以下の大人1人につき1200ドル(約13万円)、子ども1人につき500ドル(約5万5000円)を直接給付する」「失業給付の拡大」「中小企業支援で3500億ドル(約38兆円)を用意し、従業員への給与支払いの補助金とする」「航空業界など特に深刻な影響を受けている業界への融資」「医療整備への資金投入」が掲げられており、3月27日には下院でも議論される予定だとのこと。 ◆イギリス

国際労働機関 (ILO)が、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックによって経済および労働危機が引き起こされており、最悪の場合、世界的に失業者がおよそ2500万人増加する可能性を発表しました。 Tens of millions face losing jobs in escalating coronavirus crisis - Reuters https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-jobs/ten-of-millions-face-losing-jobs-in-escalating-coronavirus-crisis-idUSKBN21D374 ILOは、COVID-19が世界の経済成長に与える影響に関する188のシナリオを想定し、失業者が530万人から2470万人の幅で増加すると考えています。最悪のケースでは、2008年~2009年における リーマン・ショック に起因する金融危機で発生した失業者数の2200万人を上回るレベルだと、ILOは述べています。 こうした世界的な経済危機に対して、各国がさまざまな経済対策をとっています。 ◆アメリカ

