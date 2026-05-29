2026年05月29日 12時26分 ソフトウェア

YouTubeがYouTube Premium会員向けにポッドキャスト関連の新機能を追加、AIおすすめツール・再生速度の自動調整機能・外出先でのリスニングモードなど



YouTubeのPodcastsは月間アクティブ視聴者数が10億人を超える人気コンテンツです。そんなYouTubeのPodcastsを利用するユーザー向けの新機能が、有料サブスクリプションのYouTube Premiumに追加されました。



New YouTube Premium features podcast fans will love - YouTube Blog

https://blog.youtube/news-and-events/new-youtube-premium-features-podcast-fans/





YouTube is making its app better for podcast playback, but only for Premium users

https://9to5google.com/2026/05/28/youtube-podcast-playback-improvements-for-premium-users/



YouTubeのPodcastsを利用するユーザー向けの新機能が、YouTube Premiumに追加されました。新機能は以下の通り。



・「On-the-go」(外出先)モード

On-the-goモードは動画(Podcasts)をバックグラウンドで再生する際に、早送りや巻き戻しといった操作を簡単に行えるようになるというモードです。On-the-goモードを利用することで、お気に入りのPodcastsやトークショー、犯罪ドキュメンタリーなどを最適な方法で楽しむことができるようになります。



On-the-goモードはAndroid版YouTubeアプリにおいてYouTube Premiumユーザー向けに既に提供されていますが、iOS版YouTubeアプリでも今後数カ月以内に提供開始予定です。



HOW TO: Use on-the-go mode as a YouTube Premium member - YouTube





・自動再生速度機能

自動再生速度機能は、話がゆっくりな部分や情報量の多い部分など、動画の内容に応じて適切な速度で動画を再生してくれるという機能です。自動再生速度機能を使えばYouTube Premiumユーザーは、理解度を損なうことなくお気に入りのコンテンツをより効率的に視聴することが可能となります。



自動再生速度機能はAndroid版のYouTubeアプリ向けに提供され、iOS版でも近日中に対応予定です。



HOW TO: Use auto speed as a YouTube Premium member - YouTube





・Ask MusicとPodcastsが融合

YouTube Music Premiumおよび一部の国のYouTube Premium加入者は、すでにYouTube MusicアプリでAsk Musicを使って、自分だけのラジオやプレイリストを作成しています。今後は、ジャンル・今の気分・お気に入りの番組などに基づき、Podcastsのおすすめをリクエストすれば、Ask Musicが最適なコンテンツを見つけてくれるようになります。



HOW TO: Use Ask Music to create a personalized listening experience - YouTube





この他、YouTubeのホームタブで自分専用のフィードを作成して特定の雰囲気やルーティン、興味に合った動画を見つけることができる「カスタムフィード」が利用可能になりました。カスタムフィードを利用すると、「朝のヨガ」のような繰り返し見ることの多い動画にすぐにアクセスできるようになります。ただし、YouTubeのカスタムフィードは記事作成時点では試験運用段階にあるため、アメリカでのみ利用可能です。



YouTube ホームでカスタム フィードを作成、管理する - YouTube ヘルプ

https://support.google.com/youtube/answer/17081258

