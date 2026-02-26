2026年02月26日 11時43分 ネットサービス

YouTubeの安価な広告無しプラン「YouTube Premium Lite」で動画のバックグラウンド再生と一時保存が可能に



YouTubeが広告表示を制限する月額780円のサブスクリプションプラン「YouTube Premium Lite」に、新たにバックグラウンド再生と一時保存機能を追加したと発表しました。





YouTube Premium Lite gives you a lower-priced way to enjoy most videos on YouTube ad-free, and now Background play and Downloads are officially rolling out to all 20+ countries where Premium Lite is available.



▶️watch ad-free

⬇️take your videos offline

????keep the audio… pic.twitter.com/MDMaMLTYOO — Updates From YouTube (@UpdatesFromYT) February 24, 2026



YouTube Premium Lite adds background play and downloads

https://blog.youtube/news-and-events/youtube-premium-lite-background-play-downloads/



YouTube で Premium Lite メンバーシップを利用する - YouTube ヘルプ

https://support.google.com/youtube/answer/15968883?hl=ja



月額1280円のサブスクリプションプランであるYouTube Premiumは、「YouTubeの動画を広告なしで視聴できる」「YouTube動画の一時保存とバックグラウンド再生」「YouTube Musicとミュージックビデオ(MV)を広告なしで視聴」「その他の新しい機能や追加機能などを利用できる」という特典が得られます。



一方、月額780円のサブスクリプションプランであるYouTube Premium Liteは、ゲーム、ファッション、美容、ニュースなどの動画に広告が表示されないプラン。ただし、音楽コンテンツやショート動画、検索結果には広告が表示されます。このYouTube Premium Liteに「ほとんどの動画をバックグラウンド再生する機能」と「ほとんどの動画を一時保存する機能」が加わることが発表されました。





バックグラウンド再生は、他のアプリを使用している時やスマートフォンの画面がオフになっている時でも動画の再生を続けることができる機能。また、一時保存機能は動画や再生リストを一時保存することで、インターネットに接続していないオフライン時でも視聴できる機能です。



ただし、一時保存機能とバックグラウンド再生はショート動画や音楽コンテンツには利用できないとのこと。また、スキップやキュー、「続きを見る」などの追加機能は依然としてYouTube Premium Liteでは利用できません。YouTubeは「音楽コンテンツやYouTube Music Premiumを含むすべての動画を広告なし、オフライン、バックグラウンドで視聴したい場合、YouTube Premiumが依然として最適な選択肢です」と述べています。

