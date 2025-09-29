2025年09月29日 11時25分 ネットサービス

YouTubeでAI機能を試験実装する「YouTube Labs」が開始、YouTube Premiumの広告オフ機能だけを使う「YouTube Premium Lite」の日本でのテストも開始



YouTubeは2025年9月26日に、YouTubeに関するAIを使った最先端の機能を試用できる「YouTube Labs」を発表しました。最初の試験機能として、YouTube Musicアプリで音楽の視聴体験をさらに深める「AIミュージックホスト」が実装されています。



Googleは「AIモード」検索の試験実装など、AIに関連した新機能をメンバー向けにテストする「Google Labs」を展開しています。YouTube LabsはGoogle LabsのYouTube版で、登録したユーザーはYouTubeの最新のAI機能を試用することができます。従来は、YouTube Premiumの会員限定で新機能がテストされていましたが、AIに関連したツールは今後YouTube Labsに含まれる形となります。YouTube Labsの部長を務めるアパルナ・パップ氏は「YouTube Labsは、YouTubeにおけるAIの可能性を探求する新しい取り組みです」と述べています。



YouTube Labsで最初のテスト機能として実装されたのは、YouTube Musicの視聴体験をサポートするAIホスト「Beyond the Beat」です。以下は、GoogleやAndroid関連の情報を扱うメディアの9to5Googleが実際に試用したYouTube Musicのスクリーンショットで、曲名の下にある「グッドボタン/バッドボタン」の右側に追加されたアイコンをタップすると、Beyond the Beatが有効化されます。





Beyond the Beatを有効にすると、曲と曲の間で曲について解説するDJのような音声が入ります。パップ氏によると、AIホストはお気に入りの音楽に関する関連ストーリー、ファンが追加したトリビア、楽しい解説を共有することで、音楽の視聴体験をさらに深めることができるそうです。なお、「AIの解説には誤りが含まれる可能性があります」と注意書きがあります。



YouTube Labsは、YouTube Premium会員のうち、アメリカ在住の限られたユーザーのみが使用可能です。YouTube Labsでテストされた新機能は、予告なく無効化されることがあるほか、ユーザーによって品質や精度が異なる場合があります。





また、YouTube Labsの発表と合わせて、YouTube Premiumの機能をより多くのデバイスに届けるアップデートも発表されました。例えば、高音質のオーディオがAndroidとiOSで完全に利用できるようになったほか、これまで一部のAndroidとiOSのみで利用可能だった再生速度の高速化が、最大4倍速までAndroid、iOS、ウェブで広く利用可能になっています。加えて、AIを活用して動画の最も興味深い部分にスキップする「Jump Ahead」機能は、テレビとゲーム機向けのYouTubeでも完全に利用可能になったとYouTubeは述べています。



さらに、YouTube Premiumの廉価版プラン「YouTube Premium Lite」の日本向け試験提供も開始しています。YouTube Premiumは月額税込1280円ですが、YouTube Premium Liteは月額税込780円と安価な代わりに、YouTube Musicのオフライン再生やバックグラウンド再生機能といったYouTube Premiumの特典は使用できず、YouTube Premium Liteでは動画再生時の広告オフのみを利用可能です。



YouTube Premium Liteは、YouTubeヘルプの「Premium Liteに登録」から登録手続きが可能です。記事作成時点では登録ができませんでしたが、「今後数週間以内に利用可能になる予定」とのこと。YouTube Official Blogによると、今後もより多くの国でYouTube Premium Liteの試験提供を実施し、ユーザーが定額制サービスモデルを最大限に活用できる新しい方法を2025年内に発表する予定であるそうです。

