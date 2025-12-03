2025年12月03日 12時12分 ネットサービス

YouTubeで1年間に見た動画の傾向や好みのチャンネルなどを振り返ることができる「YouTube Recap」が登場



YouTubeがユーザーの視聴履歴に基づき、2025年にユーザーYouTubeで興味を持ったことやどういったものを検索したのかなどをまとめて振り返ることができる「YouTube Recap」の提供を開始しました。



YouTube Recapはユーザーの視聴履歴に基づき、ユーザーが興味を持ったことを深く掘り下げ、どういった内容を検索したのかなどを独自にハイライトする機能です。YouTube Recapでは「お気に入りのチャンネル」「興味関心」「視聴習慣の変遷」などに基づき、ユーザーを最大12種類の性格タイプに分類します。





YouTube Musicで大量の音楽を聴いたというユーザーには、YouTube Recapの一部として「2025年に最も再生したアーティスト・曲」も表示されます。さらに、YouTube Musicアプリで聴いた音楽のトップジャンルやポッドキャストといったオプションをチェックすることも可能です。





現地時間の2025年12月2日、YouTube Recapは北米大陸のユーザー向けに提供開始され、後に全世界で展開されます。



なお、YouTube Recapを表示するには「2025年1月から10月下旬までの期間に十分な視聴履歴」が必要です。加えて、日本の場合は年齢が13歳以上である必要があり、ブランドアカウントの委任ユーザーは対象外となります。



YouTubeはYouTube Recapの提供開始と同時に、アメリカで人気のトピック・クリエイター・ポッドキャスト・ショートで人気の楽曲・楽曲情報も公開しています。





アメリカで最も人気だったトピックは「イカゲーム」、最も人気のクリエイターは「MrBeast」、最も人気のポッドキャストは「The Joe Rogan Experience」、ショートで人気の楽曲はForrest Frankの「YOUR WAY'S BETTER」、最も人気の楽曲はブルーノ・マーズとレディー・ガガの「Die with A Smile」です。

