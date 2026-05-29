2026年05月29日 12時40分 ハードウェア

Intelが初の携帯ゲーム用プロセッサー「Arc G3」と「Arc G3 Extreme」を発表、Xe3 GPUコアを内蔵し「Acer Predator Atlas 8」「MSI Claw 8 EX AI+」「OneXPlayer 3」で採用決定済み



Intelが次世代携帯ゲーム機向けに設計されたプロセッサー「Intel Arc G」シリーズを発表しました。「妥協のない、スムーズで没入感のあるゲームプレイと優れたバッテリー駆動時間を実現する」とのことです。



Intel Arc G-Series Processors Set a New Standard for Handheld PC Gaming - Intel Newsroom

https://newsroom.intel.com/client-computing/intel-arc-g-series-processors-set-a-new-standard-for-handheld-pc-gaming



Intel Arc GシリーズはIntel Core Ultra Series 3(コードネーム：Panther Lake)のアーキテクチャをベースに、携帯ゲーム機向けに最適化されたパフォーマンスと電力効率を実現するチップです。グラフィックは最大でIntelの最新アーキテクチャ「Xe3」を採用したIntel Arc B390を実装可能。「Intel Arc G3」と「Intel Arc G3 Extreme」の2つに分かれ、2026年6月よりOEMパートナーから順次出荷開始される予定です。





いずれもリアルタイムレイトレーシングによる高品質ビジュアル、改善された応答性を実現するXeSS 3などの先進技術を利用でき、継続的なDay-0ドライバーサポートにより新作タイトルや既存ライブラリが初日から最高のパフォーマンスを発揮するとのこと。



そのほか、以下の機能を利用できます。



XBOXモードによる没入型ゲーミング：Windows 11 PC向けに、コントローラー最適化済みのコンソール風フルスクリーン体験を提供し、インストール済みゲームライブラリを統合

Intel Precompiled Shadersによる高速ゲーム起動：Intelクラウドから事前構築済みシェーダーファイルをダウンロードし、一部タイトルで高速起動を実現

最適化された演算性能：Intel 18Aプロセスノード技術で製造された2つのP-Core、8つのE-Core、4つのLP E-Coreを搭載

高度な接続性：統合型Intel Wi-Fi 7 R2、デュアルBluetooth 6、Intel Thunderbolt 4を搭載し、Thunderbolt Shareをサポートすることで、高速ストレージ、周辺機器、大規模ゲームライブラリの高速転送向けに最大40Gbpsの帯域幅を提供





AcerはIntel Arc Gシリーズを搭載したゲーム機の「Predator Atlas 8」を発表しています。8インチのFHD+ディスプレイを搭載した端末で、Intel Arc G3またはArc G3 Extreme、Intel Arc B370またはIntel Arc B390のタイプを選択できます。最大24GBのLPDDR5x(7467MT/s)メモリ、PCIe Gen4 NVMe M.2 SSDスロット(2280)1基経由で最大1TBまで対応するストレージを搭載。バッテリー容量は最大80Whです。



PREDATOR ATLAS 8 | ハンドヘルドゲーミング PC | Predator | Acer 日本

https://www.acer.com/jp-ja/predator/handheld-gaming/predator-atlas/predator-atlas-8





MSIからは「Claw 8 EX AI+」が発売される予定。公式情報はありませんが、オーストラリアの小売店のウェブサイトに先行掲載されていたようです。その情報によると、8インチディスプレイ、FHD+解像度、120Hzのリフレッシュレート、80Whrバッテリーを搭載した端末で、1TB SSDと32GB LPDDR5X RAMを搭載します。価格は約1780ドル(約28万4000円)と掲載されていたそうですが、これは前モデルに当たる「Claw 8 AI+」の2倍の価格だとのこと。





深センOne-netbook Technologyからは、着脱式コントローラーを備えた「OneXPlayer 3」が発売されます。携帯ゲーム機、タブレット、ノートPCの3つのスタイルで使用できる3-in-1デバイスで、Intel Arc G3 Extremeグラフィックスを搭載し、144Hzのリフレッシュレート、VRR、HDRに対応した8.8インチの横長OLEDパネルを採用しています。クラウドファンディングサイトのIndiegogoを通じて発売される予定で、価格は未定です。



OneXPlayer 3: Next-Gen 3-in-1 AI Gaming and Productivity Handheld by OneXPlayer - Indiegogo

https://www.indiegogo.com/en/projects/one-netbook/onexplayer-3-next-gen-3-in-1-ai-gaming-and-productivity-handheld

