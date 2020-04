AMDが約1万円の低価格ながらゲーミング向けの高コスパ4コア・8スレッドCPU「Ryzen 3 3100」「Ryzen 3 3300X」を発表

チップメーカーのAMDが、ゲーマーやビジネスユーザー向けのZen 2コアアークテクチャの4コア・8スレッドCPU「Ryzen 3 3100」「Ryzen 3 3300X」を低価格でリリースすると発表しました。また、Socket AM4に対応したチップセット「AMD B550」搭載のマザーボードも今後リリースされるとのことです。



AMD Expands 3rd Gen AMD Ryzen™ Desktop Processor Family, Unleashing Powerful “Zen 2” Core For The Mainstream | AMD

https://www.amd.com/en/press-releases/2020-04-21-amd-expands-3rd-gen-amd-ryzen-desktop-processor-family-unleashing



AMD announces $99 Ryzen 3 desktop CPU

https://techxplore.com/news/2020-04-amd-ryzen-desktop-cpu.html



Ryzen 3 3100とRyzen 3 3300Xの公称スペックは以下の通り。いずれも7nmプロセスで設計されており、PCI Express 4.0に完全対応してるとのこと。





Ryzen 3 3100とRyzen 3300Xはともに、Ryzen 3シリーズとしては初めて同時マルチスレッディング(SMT)をサポート。AMDは「Ryzen 3 3100は同じく低価格CPUであるIntel Core i3-9100と比較して、最大20%のゲームパフォーマンスと最大75%のクリエイターパフォーマンスを発揮します」と主張しています。



Delivering world class desktop performance to mainstream gamers, meet the @AMD Ryzen 3 3100 and 3300X – the fastest AMD Ryzen 3 desktop processors ever.



Learn more: https://t.co/1hds1Zcbre pic.twitter.com/np0ss33wTH