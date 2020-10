2020年10月09日 11時04分 ハードウェア

AMDのZen3 CPU「Ryzen 5000」シリーズは2020年11月5日登場、「世界最高のゲーミングCPU」とアピール



チップメーカーのAMDが、新しいZen 3アーキテクチャを搭載したデスクトップ向けCPU「Ryzen 5000」シリーズを発表しました。最上位モデルであるRyzen 9 5950Xは16コア・32スレッドで、AMDは「世界最高のゲーミングCPUだ」とアピールしています。



AMDによる発表は以下のムービーで見ることができます。



Ryzen 5000シリーズとなる4モデルの各スペックをまとめたものが以下の表。ソケット規格はAM4で、AMD 500シリーズのチップセットを搭載したマザーボードであれば、BIOSアップデートでRyzen 5000シリーズに完全対応するとのこと。



ソケット CMOS コア/スレッド 基本周波数 最大ブースト周波数 L2合計 L3合計 熱設計電力(TDP) 価格 Ryzen 9 5950X AM4 TSMC 7nm FinFET 16/32 3.4 GHz 4.9 GHz 8 MB 64 MB 105 W 799ドル

(約8万5000円) Ryzen 9 5900X AM4 TSMC 7nm FinFET 12/24 3.7 GHz 4.8 GHz 6 MB 64 MB 105 W 549ドル

(約5万8000円) Ryzen 7 5800X AM4 TSMC 7nm FinFET 8/16 3.8 GHz 4.7 GHz 4 MB 32 MB 105W 449ドル

(約4万8000円) Ryzen 5 5600X AM4 TSMC 7nm FinFET 6/12 3.7 GHz 4.6 GHz 3 MB 32 MB 65 W 299ドル

(約3万2000円)



Ryzen 5000シリーズの価格は、前世代よりもおよそ50ドル(約5300円)程度上がっています。また、AMD CPUでおなじみのCPUクーラーは、Ryzen 5 5600Xにのみ付属するとのこと。なお、すべてのプロセッサがDDR4-3200のメモリをサポートしています。





AMDによれば、Zen 3アーキテクチャを採用したRyzen 5000シリーズは、前世代に比べて周波数あたりの命令実行数が19%増加したとのこと。また、競合するIntel Core i9-10900Kと比較しても、電力当たりのパフォーマンスは最大で2.8倍になるとのこと。



特に最上位モデルであるRyzen 9 5950Xは、デスクトップ向けゲーミングCPUとしてはシングルスレッドとマルチスレッドの両方で最高のパフォーマンスをたたき出しているとAMDはアピール。「一部ゲームタイトルを1080p解像度でプレイする場合、競合他社のCPUと比べて平均7%高速で、ゲーム全体で見れば平均26%高速になりました」と報告しています。



Ryzen 5000シリーズは2020年11月5日にリリースされます。また、発表会で一瞬だけ紹介されたRadeon RX 6000シリーズは、10月28日にリリースされるとのこと。





また、Ryzen 9 5950X・Ryzen 9 5900X・Ryzen 7 5800XにはPCゲームが一緒にゲットできる「AMD Ryzen Equipped to Winゲームバンドルプログラム」が適用され、人気PCゲームの「FarCry 6」のPC向けデジタル版を無料でゲットできるとのこと。さらに、2020年10月20日から2020年12月31日までは、Zen 2アーキテクチャを採用したRyzen 9 3950X・Ryzen 9 3900XT・Ryzen 7 3800XTにもFarCry 6がついてくるそうです。



AMDのクライアントビジネス部門シニアヴァイスプレジデントであるSaeid Moshkelani氏は「新しいAMDのデスクトップCPUであるRyzen 5000シリーズは、クロックあたりの命令実行数、電力効率からシングルコアパフォーマンス、マルチコアパフォーマンス、ゲーミングに至るまで、当社のリーダーシップを拡大します」と述べ、Ryzen 5000シリーズが業界でも最高のゲーミングCPUであると強調しています。