2026年06月10日 20時00分 AI

AIの誤検知による誤認逮捕で職・家・2人の子どもの親権を失う事例が発生



アメリカ・ノースカロライナ州シャーロット在住のジャリル・リチャードソン氏は、AIによる顔認識技術によって、自身が犯していない自動車窃盗の容疑で誤認逮捕されました。同氏は数カ月間拘留された後、訴訟を取り下げてもらうことに成功したものの、その間に職を失い、家を失い、2人の子どもの親権まで失っています。



AI misidentification results in wrongful arrest; man seeks justice – WSOC TV

https://www.wsoctv.com/news/local/ai-misidentification-results-wrongful-arrest-man-seeks-justice/I7UQJWV33FBN3LMKHCSXI6FIVA/



裁判資料によると、フロリダ州ジャクソンビル在住の男性が購入した車の登録手続きをしようとしたところ、その車が盗難車であることが判明し、警察に通報しました。





この通報をもとに、ジャクソンビル保安官事務所が盗難車に関する捜査を実施。ジャクソンビル保安官事務所は男性が車を購入した駐車場の監視カメラ映像を回収。容疑者から車両を購入した男性は、容疑者が偽造された身分証明書を提示したと証言していました。



捜査に当たった保安官代理はAIを用い、監視カメラの映像と偽造されたジョージア州の身分証明書から、容疑者はリチャードソン氏であると85％の一致度で照合。そして、リチャードソン氏に対する逮捕状を取得しました。



これらを受け、リチャードソン氏はシャーロットの自宅で逮捕され、メクレンバーグ郡刑務所で1カ月拘留されることとなっています。その後、リチャードソン氏はフロリダ州に移送され、さらに2カ月拘留されました。リチャードソン氏は「50日以上も閉じ込められました。これまでで最悪の刑務所でした」と語っています。





リチャードソン氏は自身の経験をトラウマになるような出来事だったと語っており、「本当にトラウマになるような、信じられないような出来事でした。私はすべてを失いました。私に連絡を取ったり、私がフロリダにいるかどうかを確認したりするような適切な捜査は一切行われませんでした。彼はただ勝手に私の逮捕状を出しただけです」と述べました。



保安官事務所に通報した男性は、容疑者特定のための面通しでリチャードソン氏を特定しており、これが逮捕状の発行につながっています。しかし、リチャードソン氏の弁護士は盗難車が売却された当時、同氏がフロリダから400マイル(約640km)離れた場所で勤務していたことを証明するタイムカードを提示し、同氏がフロリダに行ったことは一度もないと主張しました。



検察側は盗難車の捜査開始から丸1年が経過したタイミングで、事件の起訴を取り下げています。リチャードソン氏は人種プロファイリングが誤認の一因となったと主張しており、「犯人はドレッドヘアで鼻の大きな男だと言ったのに、私とは全く似ていない男たちの列の中から私が選び出されました」と主張しました。



ジャクソンビル保安官事務所は誤認逮捕の原因のひとつとして挙げられている顔認識技術について、「顔認識技術は、捜査官が利用できる多くのツールのうちのひとつとして使用されています。今回のケースでは、リチャードソン氏がこれらの犯罪の犯人であるという相当な理由を判断する上で、顔認識技術はツールのひとつではあったものの、決して唯一のツールではありませんでした」と説明しています。





なお、リチャードソン氏は「どうやってこの状況から立ち直れるのか、正直分かりません。本当に大変です。一日一日を大切に過ごし、できる限りの支援やリソースを得ようとしています」と語りました。

