2022年11月14日 11時54分 ゲーム

ポケモンカードを不正に購入しようとした保安官が逮捕され失職



アメリカ・カンザス州ジョンソン郡のウィリアム・C・ナイト保安官が、ポケモンカードを不正購入しようとしたとして、カンザス州の保安官事務所から保安官資格を没収されました。



BEFORE THE KANSAS COMMISSION ON PEACE OFFICERS' STANDARDS AND TRAINING

(PDFファイル)https://www.kscpost.org/orders/2022/wknight.pdf





Kansas deputy enters diversion in Pokémon card theft case | The Kansas City Star

https://www.kansascity.com/news/local/crime/article268520067.html



Cop 'Discharged' For Trying To Scam Store Out Of $400 Worth Of Pokémon Cards

https://kotaku.com/pokemon-cards-scam-police-cop-caught-kansas-card-box-1849778286



カンザス州における保安官の基準設定と訓練を担当するKS・CPOSTによると、ナイト氏は2019年3月から2022年5月までジョンソン群の保安官事務所に勤務していたという人物です。



KS・CPOSTの記録によると、ナイト氏は2022年5月13日、保安官の制服を着たまま小売店を訪問、ポケモンカード複数袋と食料品を持ってセルフレジへ向かいました。不審に思った警備員が近づいたところ、ナイト氏は「電話があるから行かなければ」と言い、その場を立ち去ろうとしたとのこと。その後、家宅捜索を行うと、ポケモンカードよりも安い商品のバーコードを使い、ポケモンカードを不正に安く購入していたことが発覚しました。





このポケモンカードの不正購入でナイト氏は起訴されますが、8月に有罪判決を回避して更生プログラムを受けることができる公判前判決の一形態である転換プログラムを受け入れています。弁護を担当したケビン・デレット氏は、ナイト氏がイラク戦争の退役軍人であることを強調しながら、「残念ながら、深刻なストレスと不安の中で、ナイト氏は判断力を欠いており、今回の逮捕と起訴に至りました」「ナイト氏はアメリカ統合参謀本部を除隊してからも、有給で雇用され、家族を養いながら、転換プログラムを通じて被害者、地域社会、家族に償いをしようとしています」と述べました。



なお、ナイト氏が勤務していた保安官事務所のジェシー・バルデス巡査部長は、2022年5月16日時点でナイト氏が離職したと語っていますが、それ以上の詳細についてはコメントを控えています。アメリカでは軽犯罪や重罪の前科がある場合、警察官の資格を得られません。そして、カンザス州では転換プログラムを受け入れると有罪判決を受けたとみなされるため、ナイト氏は保安官として働くことができなくなります。



これに加えて、KS・CPOSTは10月にナイト氏が「保安官としての誠実さと個人的な資質を欠いている」として、同氏から保安官としての資格をはく奪しました。これにより、ナイト氏はカンザス州内の別の保安官事務所での復職も不可能となっています。