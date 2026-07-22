2026年07月22日 19時00分 AI

中華AI「Qwen」の公式ページのソースに「hentai」が大量に含まれていることが判明



中国の大手テクノロジー企業であるAlibabaはAI研究部門の「Qwen」を抱えており、大規模言語モデルや画像生成モデルなど数多くの高性能モデルをリリースしています。そんなQwenチームの公式サイトのソースに「hentai」などのセンシティブなキーワードが大量に含まれていることが発見されました。



Qwen

https://qwen.ai/home



The meta keywords in the HTML is very interesting. 100+ references to NSFW topic... | Hacker News

https://news.ycombinator.com/item?id=48989873



Qwenチームは2026年7月21日に画像生成AI「Qwen-Image-3.0」をリリースしました。Qwen-Image-3.0自体はセンシティブな用途に特化したモデルではなく、実写風画像やインフォグラフィックなどを高精度に生成できるモデルです。



画像生成AI「Qwen-Image-3.0」が登場したので使ってみた、イラストや日本語テキストの描画性能はいかに - GIGAZINE





ところが、ニュース共有サイトのHacker Newsに「Qwen-Image-3.0の発表ページのHTMLソースに『hentai』『nude』といったNSFW(職場閲覧注意：いわゆる18禁)なmetaキーワードが100個以上含まれている」という情報が書き込まれました。



実際にQwen-Image-3.0の発表ページのソースを確認すると検索エンジンに対してキーワードを知らせるためのメタキーワードが大量に記されていることが分かります。





「hentai」で検索すると35件ヒットしました。「hentai qwen」「hentai comics spider qwen」「mary jsne x qwen hentai」など多様な「hentai」が含まれています。なお、「henati」は海外で「日本の成人向けアニメや成人向けマンガ」を指すスラングでもあります。大量の「hentai」がAIによる自動生成の暴発なのか、はたまた人力で意図したものなのかは不明です。





「nude」も20件ヒット。





「shy-girls[.]com」というポルノサイトのドメインも含まれています。





なぜか「stefani」が109件も含まれています。「Qwen」から「Gwen」を連想し、「Gwen」から「Gwen Stefani(グウェン・ステファニー)」を連想した可能性があります。





「stacy」が55件、「spider」が161件含まれています。これも「Qwen」→「Gwen」→「Gwen Stacy(グウェン・ステイシー)」という連想の可能性が高そうです。





同様のキーワードはQwen-Image-3.0の発表ページだけでなく、Qwenの公式サイト全体で確認できます。トップページのソースにもhentaiが35件含まれていました。

