2026年07月22日 18時40分 ヘッドライン

2026年7月22日のヘッドラインニュース



任天堂が7月23日(木)発売予定のNintendo Switch 2用ソフト『スプラトゥーン レイダース』の紹介映像と、開発者インタビュー「開発者に訊きました」を公開しました。公式サイトでは先行公開されていたCM「世界観篇」「アクション篇」もあわせて視聴できます。



開発者に訊きました : スプラトゥーン レイダース｜任天堂

https://www.nintendo.com/jp/interview/aadla/index.html



スプラトゥーン レイダース 紹介映像 - YouTube





紹介映像ではすりみ連合とともにウズシオ諸島でオタカラを探す物語をはじめ、ブキやシャケ、アクションを拡張する「ガジェット」、装備のカスタマイズ、成長要素、通信プレイ、amiiboとの連動など、ゲームの特徴がまとめて紹介されました。





開発者インタビューでは「サーモンランの遊びを利用して、1人でとことん遊べるゲームを作れないか」という発想から開発が始まったことが明かされました。大量のシャケをブキとガジェットで次々に倒す、爽快で忙しい「究極のワンオペ」を目指したゲームデザインや、試作を重ねて現在のアクションへとたどり着いた経緯が語られています。



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）















映画楽しみ pic.twitter.com/DqTgkBnFEe — なぱ (@nyappa_) 2026年7月21日





モヤくんに水をかけられました…。

🦭Ringed seal / Arare and Moya

📆2026年撮影

📍 海遊館 Osaka Aquarium Kaiyukan#ワモンアザラシ#アザラシ#seal pic.twitter.com/r6M3GUoWX8 — chiho (@chiho_pic_seal) 2026年7月20日



「レタスの危機だから、顔を貸してくれないか？」との依頼を受けた藤原竜也さん… 「いいですよ」と答えたところ、本当に ”顔を貸す” 仕事だった 「なんでだよ」 - Togetter







◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

iPS細胞使った「リハート」保険適用へ 重い心臓病の治療に | NHKニュース | iPS細胞、医療・健康、厚生労働省



共同発表：AI×量子化学で色純度の高い青色発光材料を発見～設計から素子作製・評価まで一気通貫、材料開発を劇的に加速～



回収した泥からレアアース “国産”実用化は採算検証へ 半導体や燃料電池にも



痛いの痛いの、なぜ“飛んでいく”？ 「さすると痛みが引く」仕組み、九州大が解明：Innovative Tech - ITmedia NEWS



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）





北海道 風力発電所の事業権譲渡装い2億円詐取か 3人逮捕 | NHKニュース | 北海道、事件・事故



北海道 十勝岳で2004年以来の噴火 噴火警戒レベル2が継続 | NHKニュース | 火山・噴火、北海道、気象



円相場が一時163円台 39年7カ月ぶり安値更新、有事のドル買い - 日本経済新聞



緑ナンバー貸し出し「白タク」させた疑い、中国籍の男逮捕…ドライバー十数人から計３８００万円受け取りか : 読売新聞



経済プラス：「首相は経済分かっている?」 アベノミクス指南役の厳しい指摘 | 毎日新聞



「寝てないアピールする首相見たことない」 高市氏のX投稿波紋 | 毎日新聞



NHK党・立花被告の保釈認めず 神戸地裁、準抗告を棄却 | NEWSjp



ナフサ騒動からロスジェネの絶望まで…民主主義を侵食する「フェアさ」への疑い | ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト



イランにホルムズ海峡支配許せば「危険な前例」 ルビオ氏、ASEANに警告 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



ウクライナ 国防相に続き軍総司令官も交代 異例の事態 | NHKニュース | ウクライナ情勢、ゼレンスキー大統領



アフガニスタン東部で洪水 23人死亡 100人以上が行方不明 | NHKニュース | アフガニスタン、河川・洪水、気象



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

5個入りの冷凍食品を見て、「値上げしていいので、こんな難しい容器作らず、素直に6個入りにして下さい」という切実な思いを食品メーカーへ伝えたい「分けられる数がいい」 - Togetter



同乗者がいないことを理由に救急搬送を拒否された女性が高松市を提訴へ→この報道を疑問に思う人もいる中、新たな事実が判明する「そんなこったろうと思った」 - Togetter



とある飲食店に「冷麺に温玉が入っている事がおかしい」という意味のわからないクレーム… 「本社の連絡先教えろ」と言われたので「個人店なんで本社とかないです」と言ったが納得してもらえず - Togetter



免許更新の時に裸眼なのに「カラコン外してください」と言われ、困ったけど別の担当者に対応してもらって助かった話→文章の途中でとんでもない告白をしていてそっちが気になる - Togetter



高温注意報が出たので、父が「今日はチャンスだ」と言いながら車の中に枕やぬいぐるみを次々と放り込んでいた→炎天下で高温になる車内でダニ退治するライフハック - Togetter



「夫婦でセックスする」ことへ否定の声が目立つ→そんなことないのでは？という意見相次ぐ「逆に夫婦の性交渉を否定したら誰が性交渉していいんですか…？」 - Togetter



NHK『インサイド・トヨタ』の開発現場が濃すぎる→常態する過労に休日も出社して議論、会議には大量の関係者…世界一のものづくりを支える熱量に「美化して良いものか」と複雑な声 - Togetter



熱中症になった人で「水分や塩分摂ったりして気をつけていたんですが」と言う人もいるが、『暑さを避ける』ことも重要「もう人間が外に出ちゃいけない」 - Togetter



昔の母親は子供と遊ぶことがほとんどなく、専業主婦でも常に掃除や縫い物をしていたが、今のお母さんはやることが多過ぎて大変だという話→当時は子供達同士で遊んでいた - Togetter



「受け入れがたい思想」5月には10代の高校生が強盗殺人の実行役となる事件も起きたが、ルフィ強盗の実行役リーダーが獄中から実際の犯罪者の思考を明かす - Togetter



三重 静岡 岐阜で40度以上の「酷暑日」に 熱中症に厳重警戒を | NHKニュース | 熱中症、気象、三重県



運動習慣のない高齢者は腰や膝の可動域が年々悪くなり、痛みは寝ていても良くならずに悪化、買い物や乗り物での移動も難しく、トイレやお風呂も命懸けという話→運動は大事 - Togetter



くら寿司に行ったが、お寿司が全く流れておらず、注文しても全然来ず、周りの席も全てそんな感じでお皿2枚とかで帰っていた。こんなの初めてwww→似たような店舗の報告が相次ぎ、人手不足による影響を感じる - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）







マジで見づらいだけで、本当に何したいんだよ世の中やつらは、、、

ごちゃごちゃ生成AI絵をくっつけるなら

前の黄色い紙に値段と一言で良かったのに pic.twitter.com/JKHWGjzLuZ — ゾウモツ (@zoumotu) 2026年7月20日



SSDを買おうと思ってヨドバシに行った人、吉野家コピペみたいになる「2TBで10万円、もうね、アホかと」 - Togetter



家庭用IoT機器を悪用したサイバー攻撃への官民一体となった対策の推進について｜警察庁Webサイト



総務省｜報道資料｜家庭用IoT機器を悪用したサイバー攻撃への官民一体となった対策の推進について



家庭用IoT機器を悪用するレジデンシャルプロキシの現状をまとめたファクトシートを公表｜2026年｜NICT-情報通信研究機構



女性YouTuberが案件詐欺でほぼ全財産を失ったと涙を流す→似たような事例、被害に遭いかけた報告が多数相次ぐ「これまでの詐欺と違うのは【日本語がかなり丁寧】なこと」 - Togetter



Yahoo!ニュース 30周年特設サイト



【Yahoo!ニュース】サービス開始30周年特設サイトを公開 | LINEヤフー株式会社のプレスリリース



Threadsで急増する「閉店詐欺」 実在店舗を装った悪質な手口を追う | おたくま経済新聞



上海で世界初の完全実用目的の脳コンピューター・インターフェースの適用手術 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



Generative UI 用に独自言語を利用する「OpenUI」でUIを構築 - Taste of Tech Topics



最近、なぜみんなuvを使っているんですか？ Pythonパッケージ管理の変遷と現在地 - Findy Media | IT/Webエンジニアの転職・求人サイトFindy – GitHubからスキル偏差値を算出



監視ソフトを全社展開したことがあるけど社用PCを私用に使うのがどれだけ怖いかを実感した、全て撮られてる→支給品のPCを私用で使う人は思った以上に多いらしい - Togetter



ニチレイへのサイバー攻撃でハッカー集団「ランサムハウス」が犯行声明…機密データを流出させたくないならば連絡するよう経営層に求めた→過去に身代金を払った企業は多い - Togetter



エンジニアの成果、結局どう測ればいいのか



ニチレイ サイバー攻撃によるシステム障害で個人情報漏えいした可能性のある対象者に通知行う | NHKニュース | サイバー攻撃、IT・ネット、企業・経営



浅田真央さん旧ドメイン「アフィサイトに」と販売、批判受けたGMO 「表現は改修した」「ドメインは共有資産」（1/3 ページ） - ITmedia NEWS



【速報】ニチレイ障害、ハッカー集団が犯行声明|47NEWS（よんななニュース）



ランサムウェア グループ RansomHouse(ランサムハウス)がニチレイへのサイバー攻撃を主張-過去 アスクルにも不正アクセス|セキュリティニュースのセキュリティ対策Lab



LLM の「脳内」をハッキングする技術 - ｼﾞｮｲｼﾞｮｲｼﾞｮｲ



Claude Code Web の Routine で日々の開発を自動化する



「リポスト直後のポスト」を一括で表示するサービスを始めました！｜Togetter（トゥギャッター ）



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）









ダウナーお姉さんは遊びたい 運命の巻戻士 アフレコ潜入回 山鷹景 | 週刊コロコロコミック



『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』WEBCM 友情・努力・勝利…？篇【7月24日(金)公開】 - YouTube





2分くらいでわかる予習ムービー～「ちいかわ」の世界～【『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』7月24日(金)公開】 - YouTube





『魔法使いの夜』公開日発表イベント｜11月20日(金)公開決定 - YouTube





『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』第2弾15秒予告公開 / 2026年8月8日(土) Netflix世界独占配信開始 - YouTube





映画『どこよりも遠い場所にいる君へ』【10月9日(金)公開】本予告60秒 - YouTube





映画『どこよりも遠い場所にいる君へ』【10月9日(金)公開】本予告30秒 - YouTube





『フォートナイト』バットマンのアツい夏へようこそ | ゲームプレイトレーラー - YouTube





『シティーズ：スカイライン リマスター ジャパン・スペシャル・エディション』モダンジャパントレーラー - YouTube





『Marvel's Wolverine』"Ain’t No Hero"トレーラー - YouTube





Marvel Games in 2026 | PS5®ゲーム - YouTube





小倉 唯から動画コメント到着！ Spotify on PlayStation - YouTube





任天堂の不可思議な意見書：なぜ特許の話に「著作権侵害」を持ち出したのか（栗原潔） - エキスパート - Yahoo!ニュース



『ウィッチャー3』新DLC「追憶の調べ」8月26日に早速お披露目！gamescom ONLにて出展 | Game*Spark - 国内・海外ゲーム情報サイト



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

「ゴジラＶＳコング」ケイリー・ホトルさん事故死 １８歳 聴覚障害を持つ米女優…コングと手話で会話する少女ジア演じる - スポーツ報知





まだ公式には発表されてないのに、業界のおじいちゃん、おばあちゃんたちが我先にと追悼の言葉を書いて、まさにお悔やみビーチフラッグ状態になってる、山田五郎さんの件。

この前（たぶん本人が意図的に動画を残して）誤報だとなったのに、また今日も先走ってる。

公式発表が出てからにしてね。 — 八木賢太郎 (@yagi_ken) 2026年7月22日



山田五郎 所属事務所からのご報告【公式発表】 - YouTube





