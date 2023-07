2023年07月22日 15時00分 サイエンス

夜更かしする人が早死にしやすいのは飲酒や喫煙をしている人が多いからかもしれない



多くの人々が「夜更かしは体に悪い」と考えており、実際に夜型の人は朝型の人と比べて早死にする可能性が高いという研究結果も報告されています。ところが、フィンランドの研究チームが発表した新たな論文によると、夜更かしする人が早死にしやすいのは「飲酒や喫煙習慣を持っている可能性が高いから」かもしれないことが示唆されました。



Full article: Chronotype and mortality - a 37-year follow-up study in Finnish adults

https://doi.org/10.1080/07420528.2023.2215342





Night owls may die earlier because they tend to drink and smoke more, study suggests | Live Science

https://www.livescience.com/health/death/night-owls-may-die-earlier-because-they-tend-to-drink-and-smoke-more-study-suggests



フィンランド・ヘルシンキ大学の遺伝疫学教授であるJaakko Kaprio氏らの研究チームは、フィンランドに住む2万3000人以上の健康状態とライフスタイルについて追跡した研究データを分析しました。



1981年に行われた最初の調査時点で被験者の平均年齢は41歳であり、ライフスタイルに関する質問の他、「明らかに朝型」「ある程度は朝型」「ある程度は夜型」「明らかに夜型」のいずれに当てはまるかを回答しました。被験者の追跡期間は2018年までの37年間におよび、その間に死亡した被験者数は8700人以上であり、その間も継続的に健康記録の収集が行われました。





データを分析した結果、研究チームは「明らかに朝型」と回答した被験者と比較して、「明らかに夜型」と回答した被験者の死亡率が21%も高いことを発見しました。これだけでは「夜型の人は朝型の人より早死にしやすい」という結論になりますが、研究チームはボディマス指数(BMI)や睡眠時間、教育レベル、喫煙や飲酒の習慣といった要因を重ねて2回目の分析を行ったとのこと。



2回目の分析の結果、追加された要因を考慮すると夜型の人の超過死亡リスクは9%まで低下することがわかりました。夜型の人の超過死亡リスクはほとんどがアルコール消費量と喫煙量に起因しており、「夜型の人が早死にしやすいのは飲酒量や喫煙量が朝型の人よりも多いから」と研究チームは述べています。実際に、「軽い飲酒習慣があって喫煙をしない人」の死亡率を比較したところ、朝型と夜型で差は見られなかったそうです。



また、アルコール関連疾患とアルコール中毒による死亡率は、「明らかに夜型」の人は「明らかに朝型」の人より92%も高く、喫煙によって起こりやすい肺がんや気道がんの死亡率も、夜型の人が朝型の人より78%も高いことが判明しています。これらのリスクは、飲酒や喫煙習慣などの要因を考慮するといずれも大幅に減少するとのことで、この発見は「夜型なのが悪いのではなく、飲酒や喫煙習慣が死亡リスクを高めている」という考えを支持していると研究チームは主張しました。





Kaprio氏は、さまざまな要因を制御した後も残った9%の差についても、「夜型だから」という理由以外に何らかの要因が関係している可能性が高いと考えています。今回の研究では、ある時点における睡眠習慣と飲酒や喫煙量を測定しましたが、継続的にこれらの要因を測定していれば、睡眠習慣による死亡率の差が出ない可能性もあるとのこと。



今回の研究には関与していないアメリカ・ノースウェスタン大学の神経学教授であるクリステン・ナットソン氏も、残った9%が必ずしも睡眠習慣に関連しているわけではないという考えに同意しています。ナットソン氏は科学系メディアのLive Scienceに対し、死亡リスクの上昇がまだ知られていない環境または行動要因に起因する可能性があると語りました。