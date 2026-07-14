2026年07月14日 18時00分 ヘッドライン

2026年7月14日のヘッドラインニュース

©あきやまえんま／集英社・のあ先輩はともだち。製作委員会



週刊ヤングジャンプで連載中の原作・あきやまえんま氏の人気漫画『のあ先輩はともだち。』のTVアニメ化が決定しました。アニメーション制作はfeel.で、監督は柳伸亮氏、シリーズ構成は大知慶一郎氏、キャラクターデザインは山本由美子氏が務めます。







『のあ先輩はともだち。』は、ゲーム会社のアートディレクターで仕事ぶりはいわゆる「バリキャリ」の早乙女望愛(のあ)の裏の顔を、人生省エネがモットーの後輩・大塚理人が目撃してしまい、それをきっかけに「ともだち」の関係が始まるというストーリーです。Xではアニメのイントロダクションが公開されているほか、原作のあきやまえんま氏から届いたお祝いイラストも公開されています。





ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。





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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）







ジャンプ本誌は紙派 pic.twitter.com/Mecxp6ZULe — 川尻こだま (@kakeakami) 2026年7月13日



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◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

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授業スライド「小出し」で成績アップ、理科大が科学的に証明 | 教育業界ニュース「ReseEd（リシード）」



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

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リフォームUK顧問が遺体で発見、殺人事件として捜査 英 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



元国会議員をすでに警視庁が聴取 「れいわ新選組」山本太郎代表引退と秘書給与疑惑の関係性 | AERA DIGITAL（アエラデジタル）



“最新鋭の護衛艦” “1隻100億円超の運搬船”の製造現場に潜入！ 中国・韓国に挑む国家プロジェクト「国産倍増計画」の行方【ガイアの夜明け】 - YouTube





トランプ氏がイランに警告「私の暗殺試みれば完全に滅ぼす」 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



【速報】イランがUAEタンカーを攻撃 乗組員1人が死亡 情勢悪化の懸念｜TBS NEWS DIG - YouTube





トランプ大統領「海上封鎖再開 20％対価も」 イラン反発 | NHKニュース | トランプ大統領、ホルムズ海峡、アメリカ



【速報】トランプ氏、海峡安全確保で対価要求|47NEWS（よんななニュース）



「ICC解体する」 ルビオ米国務長官が主張、同盟国にも協力求める [トランプ再来]：朝日新聞



滑走路への空爆の瞬間 サウジがイエメン首都空港を攻撃か、フーシ派報復で対立再燃 - YouTube





UAE ホルムズ海峡迂回へ港湾新設か【モーサテ】 - YouTube





都内のアエロフロート事務所、ロシア人スパイの活動拠点か…身分偽った軍将校がハイテク機器買い付けと報道 : 読売新聞



ロシアの爆弾がカフェの近くに落下、店内にも爆風 ウクライナ北東部スーミ - YouTube





Huge waves slam into windows as Typhoon Bavi hits China - YouTube





台風9号 中国・浙江省に上陸 220万人以上が避難 大雨で道路冠水 落石・倒木などの被害確認｜TBS NEWS DIG - YouTube





黒く焼け焦げた海のよう……スペイン山火事で焼かれた村でBBC記者 - YouTube





【イノシシ】襲われ4人ケガ 男性ら“台車”で立ち向かう 防犯カメラに一部始終 愛知･豊田市 - YouTube









道頓堀2人死亡火災「たばこポイ捨て」か 重過失失火容疑で書類送検 [大阪府]：朝日新聞



東京で無差別殺傷を計画か「物価高による生活苦から死にたいと」53歳男を逮捕 高速バスを予約してナイフをリュックに 「射殺されるか死刑になって死ねると」富山県滑川市｜FNNプライムオンライン



関西電力 大飯原発3、4号機 運転差し止め求めた訴え退ける判決 | NHKニュース | 裁判、原発、京都府



勾留中のトルコ人男性死亡 警視庁、腹痛訴え|47NEWS（よんななニュース）



山スキーで雪崩を誘発し登山者死亡させた疑いでスキーヤーを書類送検【長野・北アルプス北穂高岳】（2026年7月13日掲載）｜テレビ信州NEWS NNN



皇室典範改正案めぐり 立憲、独自修正案を取りまとめ “旧宮家からの養子”削除など（2026年7月13日掲載）｜日テレNEWS NNN



中国北部で大規模洪水が発生 台風9号の影響



【速報】西新宿のタワマンでゴンドラが一時宙づり状態 作業員2人救助



「現金はリビング入って左の部屋」…トクリュウ「案件屋」暗躍、標的の情報流す : 読売新聞



兵庫・斎藤知事「前知事の指示」 県債338億円の不適切処理で | 毎日新聞



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

猟師をやっている人、友人の結婚式に招待されるも、翌日「招待取消」の連絡が→相手の家族が「ガチヴィーガン」で、ものすごく嫌な顔をされたことが理由だった - Togetter



奴隷制は悪というのは大前提として、「もし奴隷制が当たり前だった時代に生まれていれば、奴隷を買っていただろうか？」という仮定の話に対して、集まった反応が興味深い - Togetter





1日1000人超の利用があるバス路線が、運転士不足を理由に廃止となってしまう件が話題ですね。



これに対して「労働条件が悪いからだろ?」「運転士の給料上げればいい!」といった意見が散見されるんですが、そんな単純な話じゃないんですよ。これは、… https://t.co/MiHgIAHB82 — 新田 龍 (@nittaryo) 2026年7月13日







保育園でオムツ忘れが大量発生し、息子の「肌いち」が使われ続ける状態が約1か月続いた後、やっと保育園から使われた分のオムツ返却が。しかし、全部「西松屋オリジナル」だった→保育園の対応に疑問の声が殺到する - Togetter



東京で無差別殺傷事件を起こすことを計画した53歳男が逮捕…どうやって計画段階で止められたのか？→あの死刑囚の「友人」が犯人らしき人物から連絡があったことを告白 - Togetter



お疲れ様です。私はTOPIX Core30のうちの一社で【※ 部署名を削除しました】の仕事に携わっている新卒2年目です。メインの担当者として現場で作業をこなしつつ、下位職位者（新卒1年目〜3年目相当）に対しての指導にあたる立場です。



東海・四国で危険な暑さ 熱中症対策の徹底を | NHKニュース | 気象、熱中症



【長谷川、肝臓で虫を飼育してるってよ】健康診断のエコー検査で100mm超えの嚢胞が発見、その後、肝エキノコックス症だと判明した話… 発見が遅れていたら、死ぬところだった - Togetter



冷感おりものシート買ってみたらすごく良くて夫に自慢したら、次の日からなんとなく減りが早いような気が…使ってる？と聞いたら照れながら逃げてった「男だって暑い」 - Togetter



物価高すぎて日帰り旅行に行っただけでこれ…もう終わりだよこの国「旅行代抜きにして69,000円とか物価高すぎだろ…もう旅行行けん」 - Togetter



牛舎の箱罠にアライグマの子どもが3匹入っていたのを見た義弟嫁「こんなに小さいのに可哀想…逃がしていいですか」→私と義母「「絶対ダメ」」 - Togetter



はま寿司へ行こうと車を運転していたらレクサスに突っ込まれ1時間半拘束→過失割合10:0になりそうで熱い「10:0ならなおさら弁護士案件やで」 - Togetter



「これは酷い…」友達からもらったアイスがクール便で届いたが中を開けたら溶けていた…→発泡スチロールに入れたのになぜ溶けるのか？ - Togetter



ノルウェーはただ海からサーモン獲っているのではなく、海上の巨大な生け簀でサーモンを養殖している「ただし、日本で同じことをやるのは厳しい」 - Togetter



バーガーキングに「ハーフカット」というオプションがあったので気まぐれでチェックを入れてみたらこうなった「最高の無料オプションなので試してみろ」 - Togetter



山腹にあるお寺で、朝7時に高齢の登山者が境内でタバコを吸っていたので、入山時間やタバコの注意をするも話が嚙み合わず… その後、突然火のついたタバコを投げ捨て山を登り始めた - Togetter







大家目線からすると、入居者に自炊されると物件の寿命が縮まるため、「自炊できそうでできない」水回りが好まれるという説に物議を醸す「だから一口コンロしかないのか？」 - Togetter



「荷物が届くはずなのに来ない」待ってたら郵便局から電話があり、神戸に送るはずが京都に誤送「明日絶対に必要な物ばかりなのに」…翌日に無事到着→遅延は想定しておいて - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

「AI臭くない文章」を書かせることができる執筆エディタを作った｜なつ (生活者/デザイナー/リサーチャー)



ISMSの運用を、GitHub×Claudeで“ラクで楽しい”ものにする【前編】



LATERALでSQL実行時間を99.75%削減した話 - ANDPAD Tech Blog



空中で曲がる。新走法で2秒の壁を破る【ルール無用JCJCタイムアタック】 - ニコニコ動画





Jetpack Search 7.0：WooCommerce の商品検索がさらに便利に



Atlas at the FIFA World Cup 2026™ - YouTube





Spot at Coca-Cola Europacific Partners | Boston Dynamics - YouTube





See How Humanoid Robotics Can Accelerate Real-World Automation - YouTube





Meet the broccoli farmer running his farm with GPT-5.6. - YouTube





AI SLOPは「AIの問題」ではない。OSSコミュニティーに足りないのは“組織マネジメントの教科書”【中央大学・飯尾教授】 - レバテックLAB



AI臭は語彙よりリズムに出る - 自然な日本語を書くAgent Skillと7モデル×406本の実測



単なる自分の実力不足を 組織で解決するべき大きな問題と捉えていないか - Konifar's ZATSU



AI時代のObservability設計 - PIIとAIの検索性を両立させ、自動修復する（実践編）



インターネット接続で「光配線」と言われて光回線を契約したのに、実際に工事が始まったらVDSL配線だった話→無事8日間でキャンセル、工事費負担なしに「物件注意案件」 - Togetter



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

「頭蓋骨がパックリ割れた」4トントラックに轢かれ車両の下敷きに…表舞台から“突然”姿を消した人気アニメ声優が明かす、凄惨な交通事故の一部始終 | 文春オンライン



科学好きな子供にいいかと思って手に取ったマンガ、中身を見たら読ませられなかった→表紙と違って元々のターゲットは小学生向けではなかった - Togetter



さよならララ：人魚姫が琵琶湖によみがえる 斬新なオリジナルアニメ誕生の裏側 「インスタントに消費できるアニメは作りたくなかった」 小出卓史監督インタビュー - MANTANWEB（まんたんウェブ）



期末テストと夏休み計画 - ニコニコ動画

















TVアニメ『傷口と包帯』



【アニメ制作にAI導入の波】人手不足の救世主？人間を淘汰？『1枚30分』→『200枚を10～20分』歴46年のアニメーターは「私の仕事がなくなっても全て許容しなければ」 - YouTube





【ED映像】TVアニメ「ワールド イズ ダンシング」｜hockrockb「名もない花」 - YouTube





TVアニメ『鉄鍋のジャン！』ノンクレジットオープニング映像 - YouTube





TVアニメ『いびってこない義母と義姉』ノンクレジットOPムービー｜Lia「雨宿りの憧憬」 - YouTube





TVアニメ『紫禁・御猫房〜紫禁城猫警備室〜』ティザーPV | 2026年10月放送・配信開始 - YouTube





TVアニメ『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』第3期 番宣CM ｜ 第3期好評放送中！ - YouTube





『Persona3』 20th Anniversary Remix - YouTube





【てつりょー！】TVアニメ『てつりょー！meet with 鉄道むすめ』PV第2弾 - YouTube





TVアニメ『ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。』ノンクレジットED｜「在り来たりな日常と幸運な日々へ」名称非公開 - YouTube







アラタキ的にも オールオッケー!! pic.twitter.com/g0mDLyT4SW — 伊東 (@ito_44) 2026年7月14日



『幻想水滸伝 STAR LEAP』キャラクター紹介：里長の子「主人公」 - YouTube





『幻想水滸伝 STAR LEAP』キャラクター紹介：屋敷の使用人「ヒスイ」 - YouTube





『シティーズ：スカイライン リマスター ジャパン・スペシャル・エディション』プロモーショントレーラー - YouTube







「私たち、ここにいちゃいけないのよ！急いで！」



ヤマトよ永遠に REBEL3199

第六章 碧い迷宮

上映中！#宇宙戦艦ヤマト pic.twitter.com/SagTShdY5a — 『ヤマトよ永遠に REBEL3199』公式 (@new_yamato_2199) 2026年7月13日



『ジャンプ』売切続出、読者は怒りと嘆き 『アオのハコ』最終回の記念号買えず…原因は付録が転売ヤーの標的 | オリコンニュース（ORICON NEWS）



『がんばれゴエモン からくり道中』自分の配信用攻略メモ - 絶対SIMPLE主義







ある女性漫画家さんから切実な「お願い」…男性読者の中にプライベートの連絡先や住所を聞こうとしたり編集部に怪文書を送ったりする人物が複数おり、非常に恐怖を感じている - Togetter



ワンピカード付録のジャンプが転売ヤーに買い占められたけど１００万枚以上存在するカードの希少価値ってあるの？利益ないのでは？ - Togetter







「本なんか刷らなくても、出版社はやれるんですよ」と言うIP野郎の悪夢 - montage / monologue





大昔、仕事をもらってた出版社の忘年会。

そこの経理だったか営業だったかのお偉い幹部が酔っ払って、わざわざ俺たち作家のところまでやってきていった。… — 環望 (@tamakinozomu) 2026年7月14日



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

映画『DIGGER／ディガー』オフィシャル予告｜2026年10月9日（金）全国ロードショー - YouTube





Insane Race Through Italian Streets - YouTube





【紅/X Japan】紅だーーーーーーーーーーー！【Kurenai】 #XJapan #歌ってみた #叩いてみた #演奏してみた #ピアノ #piano #ドラム #drums #ガチャピン #ムック - YouTube





T.M.Revolution - HOT LIMIT / THE FIRST TAKE - YouTube

