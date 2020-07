2020年07月14日 13時00分 ゲーム

「あつまれ どうぶつの森」ファンの間で旧作っぽい雰囲気たっぷりの道が作れる「けものみち」風のマイデザインが流行中



Nintendo Switch向けの「あつまれ どうぶつの森」は、無人島での気ままなスローライフを楽しむことができるゲームです。島の開発が進むにつれて、プレイヤーができることは増えていき、最終的に地形を変えたり道路を舗装したりすることも可能になります。そんな道路の舗装はユーザーが自作で作った「マイデザイン」でも行うことが可能。世界中のファンが自慢の道をマイデザインで自作・公開しているということで、特にクオリティの高いものを海外ゲームメディアのPolygonがピックアップしています。



Animal Crossing: New Horizons’ The Path dirt pattern is everywhere now - Polygon

https://www.polygon.com/2020/7/13/21322730/animal-crossing-new-horizons-acnh-the-path-pattern-code-dirt-fairy-cobblestone-nintendo-switch



島クリエイターで作れる道が角張りすぎて気になるという人のために@Denim2_moriさんが作ったのが、旧作の道風マイデザイン「けものみち(The Path)」です。全部で9種類存在しており、作者ID「MA-6647-9230-4716」から入手できます。





「けものみち」の寒色バージョンもあります。





@Denim2_moriさんの島に訪れたという人からは、生の「けものみち」を見たという報告も。





@Denim2_moriさんの作った「けものみち」は世界中のあつまれ どうぶつの森ファンから圧倒的な支持を得ており、記事作成時点でツイートは3万回以上リツイートされ、12万件以上のいいねを集めています。また、「けものみち」に影響を受けたマイデザインが「#ThePathACNH」というハッシュタグ付きでTwitter上に多数投稿されています。



@blossomyfairyさんが作成したのは「けものみち」を小さな草花で飾ったかのような「くさばなのみち」。作者IDは「MA-2568-9914-4979」。





@shun_acnhさんが作ったのは、ピンコロ石風の石畳を作れる「ピンコロ石のマイデザイン」。作者IDは「MA-7900-8454-9845」。





@yuiii_yhさんが作成したのは「Stone Pavements with wild flowers」。作者IDは「MA-6624-9147-4107」。



Thanks for the amazing road of @Denim2_mori @clay_acnh ????.

Based on it, I tried to draw a stone pavement with wild flowers.

It needs 9-13 grids to make a more flexible road.#どうぶつの森 #AnimalCrossing #ACNH #ACNHDesign #マイデザ配布 pic.twitter.com/8Zfeka5l0z — yunian513 (@yuiii_yh) July 12, 2020



@veebiejeebiesさんが作ったのは、玉石が敷き詰められたかのような道を作ることができる「cobblestone path」。作者IDは「MA-3702-3620-2655」。



Created an expansion to the lovely @Yuan_ACNH 's cobblestone path! I really loved the style of the cobble in older games and was inspired by @Denim2_mori 's 'The Path', so I kind of merged them together! Thank you so much for letting me recreate this! #ThePathACNH #ACNHDesign pic.twitter.com/AB63t0AliE — vee ✿ working on comms (@veebiejeebies) July 11, 2020



@MeesheeCrossingさんが作成した「けものみち」リスペクトのマイデザインが「ゆめのみち」。作者IDは「MA-5037-1104-8762」。



i think i want to redo massive chunks of my island with “the path” but i can’t decide which one i like more ???? which one should i choooose? ✨ #acnh #animalcrossing #ThePathACNH pic.twitter.com/R31AeaaQU9 — ????✨ Meeshee ???????? | GIVEAWAY! (@MeesheeCrossing) July 12, 2020



@lizzissippiさんが作成したのは、「けものみち」を秋風にアレンジしたマイデザイン。作者IDは「MA-7899-5331-7000」です。



So I made a path based on @Denim2_mori 's amazing path, and the color palette of the path made by @osakana_nemumi, but wanted something more autumn themed, didnt think it would turn out well, but it did, so, here we are! #ACNHpath #acnhthepath #ThePath #ACNHDesigns pic.twitter.com/XMxMDB2NkO — 【Lazulibay】 (@lizzissippi) July 7, 2020



「けものみち」を参考に、よりダークな雰囲気の道をマイデザインで作成したというユーザーも。なお、マイデザインは公開していない模様。





同じように「けものみち」風のマイデザインを作成してみたという@minai_1317さん。同氏もマイデザインは非公開のようです。





@skeletontapeさんは墓地の小道を「けものみち」風にアレンジした「Gravedirt Path」を作成しています。作者IDは「MA-1482-7518-4706」。



????Gravedirt Path????



Inspired by the amazing work of @Denim2_mori , I give you ???????????? ???????????????? ???????????? ????????????????



25 tiles to choose from:

????9 standard tiles

????4 alternate corners

????2 dirt patches

????2 single width paths

????4 end caps

????4 alternate centers (featuring: skulls!) pic.twitter.com/ncGdAtqr6p — ???? sᴋᴇʟᴇᴛᴏɴ ᴛᴀᴘᴇ (@skeletontape) June 29, 2020



@ACNHvibeさんによる「けものみち」風のマイデザイン。





@yousaba29さんは「けものみち」風の黒土っぽいダークな道のマイデザインを作成。作者IDは「MA-8267-4310-9895」。





@NZRSm7MQ4RygYEqさんは「けものみち」に恐竜の足跡や化石を入れた「かせきみち」を作成。作者IDは「MA-8806-3779-8557」。





@deity_nyaさんが作成したマイデザイン。作者IDは「MA-0176-1322-2870」。



All online slots are filled! No more requests, sorry! ???? I can share color palettes for all designs but I would like to keep all patterns currently uploaded. ????Nintendo please give me at least 2 more pages. #ThePathACNH #AnimalCrossingDesign #AnimalCrossing #ACNHDesign pic.twitter.com/gsVnvkesBO — ????????????✨ (@deity_nya) June 26, 2020



@SakuraHarlequinさんは「けものみち」と@deity_nyaさんのマイデザインを使って島の道を舗装。





たったひとりのファンが作成したマイデザインがこれだけ多くのユーザーからリスペクトされ、さまざまなアレンジ版を生み出しているというのは驚きです。