2026年07月14日 17時59分 ソフトウェア

iOS 27やmacOS 27のパブリックベータ版が公開される、iPhoneのアップデート手順はこんな感じ



Appleが「iOS 27」「iPadOS 27」「macOS 27(Golden Gate)」「watchOS 27」「tvOS 27」のパブリックベータ版をリリースしました。



Apple Beta Software Program

https://beta.apple.com/



「iOS 27」「iPadOS 27」「macOS 27(Golden Gate)」「watchOS 27」「tvOS 27」は2026年秋に正式リリースされる予定のOSです。各OSにはGoogle製AIのGeminiを取り込んだAIアシスタント「Siri AI」が搭載される予定で、2026年6月に開催されたWWDC26の基調講演でもSiri AIの各種機能がアピールされていました。



Google Geminiベースで生まれ変わったApple IntelligenceとエージェントAI「Siri AI」や画像生成AIなどが発表されたAppleの年次開発者会議「WWDC26」基調講演の発表内容まとめ - GIGAZINE





各OSのパブリックベータ版をインストールするにはApple Beta Software Programの公式サイトで登録処理を行う必要があります。登録に開発者アカウントは不要で、通常のAppleアカウントでOKです。





iOSの場合、Apple Beta Software Programに登録するとソフトウェアアップデート画面に「ベータアップデート」という項目が追加されるのでタップ。





「iOS 27 デベロッパベータ」をタップしてから左上の戻るボタンをタップ。





これで「iOS 27 Beta 3」にアップデートできます。





上述の通り、「iOS 27」「iPadOS 27」「macOS 27(Golden Gate)」「watchOS 27」「tvOS 27」の目玉機能はSiri AIで、その他のアップデートは「アプリの起動速度向上」といった既存機能の改善に集中しています。また、Siri AIは「2027年中に英語で利用可能になる」と告知されており、日本語対応の時期は不明です。



それでもSiri AIのインパクトは大きいそうで、海外メディアのThe Vergeは2026年6月からiOS 27のベータ版を試してきた感想として「Siri AIにやりたいことを伝えれば、自分で個別アプリを開かずとも処理を実行してくれる」「Siri AIが画面の表示内容を認識して処理を実行してくれる」「Siri AIはiPhoneの使い方を変えてくれた」と絶賛しています。ただし、ベータ版の時点ではSiri AIはApple製アプリでのみ効果を発揮するとのことです。



Siri AI is already changing how I use my iPhone | The Verge

https://www.theverge.com/tech/964714/siri-ai-public-beta-preview-ios-27-hands-on

