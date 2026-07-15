2026年07月15日 15時10分 サイエンス

自己愛が強いナルシシストは生成AIに過剰な時間を費やしたり過度に依存したりする傾向が強い



現代では多くの人々が日常的な質問や相談相手としてチャットAIを使ったり、生成AIツールを使って仕事を効率化したりしています。新たな研究では、ナルシシズム(自己愛)の強い人は問題がある生成AI使用に陥りやすいという結果が明らかになりました。



Dark Tetrad traits and problematic generative artificial intelligence use: the serial mediating role of individualism and intolerance of uncertainty | BMC Psychology | Springer Nature Link

https://link.springer.com/article/10.1186/s40359-026-05012-4



Narcissistic individuals are more prone to problematic use of generative AI

https://www.psypost.org/narcissistic-individuals-are-more-prone-to-problematic-use-of-generative-ai/



問題のある生成AIの使用とは、チャットAIとのやり取りに過剰な時間を費やしたり、悪影響があるにもかかわらずAIを繰り返し使用したり、AIを使う頻度を減らそうとしてもできなかったりして日常生活に支障を来す状態を指します。





問題のある生成AI使用者は、仕事・勉強・意思決定・創造性・社会交流・感情的サポートといった場面において、生成AIに過度に依存してしまう可能性があります。また、本来であれば自分の頭で行うはずだった思考・文章作成・問題解決・判断といった認知的タスクをAIに任せきりにしてしまうことで、自分自身の頭で考える能力や意欲を失ってしまったり、AIの誤情報を疑うことなく信じてしまう「認知的降伏」という状態に陥ったりするリスクがあるとのこと。



AIの誤情報を疑うことなくそのまま受け入れる「認知的降伏」という状態に多数の人が陥っていることが明らかに、1372名の参加者と9000回以上の実験で - GIGAZINE





トルコ・デュズジェ大学のカガン・クルジャブルン助教は新たな研究で、負のパーソナリティであるダークトライアドと問題のある生成AI使用との関連性を調査しました。ダークトライアドとは自己中心主義や冷酷さ、他人への無関心といった社会的に嫌悪される性格特性の総称であり、一般に以下の4つに分類されます。



ナルシシズム：誇大妄想や特権意識、賞賛への強い欲求、そして自己イメージへの脅威に対する過敏さを特徴とする。

マキャベリズム：他人を戦略的に操作することや冷笑主義、そして個人的な目的を達成するために他人を利用することをためらわない姿勢を特徴とする。

サイコパシー：冷酷さや共感性の低さ、衝動的な行動、そして後悔の念の欠如などを特徴とする。

サディズム：他人を辱めたり、傷つけたり、支配したりすることから快感や満足感を得ようとすることを特徴とする。



クルジャブルン氏はオンライン調査で「生成AIを積極的に利用している」と回答した被験者677人をサンプルとし、問題のある生成AI使用のレベルやダークトライアドを評価したほか、不確実性への耐性の低さや個人主義的志向について調査しました。被験者の平均年齢は約40歳で、50％が男性でした。





データを分析したところ、問題のある生成AIの使用がより顕著な被験者は、ナルシシズムの傾向が高く、マキャベリズムやサディズムも小さいながら高い傾向を示しました。さらに問題のある生成AIの使用は、「不確実性への耐性の低さ」や「垂直的個人主義の高さ」とも関連していました。



不確実性への耐性が低い人は、不確実だったり予測不可能だったりする状況を苦痛に感じ、何が起こるかわからないことに否定的に反応する傾向を示します。一方、垂直的個人主義は地位・業績・権力における不平等を容認した上で、個人の独立性や競争を重視する文化的志向のことを意味します。



さらなる分析の結果、女性における問題のある生成AIの使用とナルシシズムの相関関係は、垂直的個人主義を介したものであることが判明。男性における問題のある生成AIの使用とナルシシズムとの相関関係は、部分的に垂直的個人主義と不確実性への耐性の低さを介していたとのことです。



クルジャブルン氏は論文内で、ナルシシズムがより顕著な垂直的個人主義につながり、結果として問題のある生成AI使用に陥りやすくなるのではないかと主張しています。クルジャブルン氏は、「全体として今回の調査結果は、ダークパーソナリティ特性が問題のある生成AI使用にどのように寄与するのかを説明する上で、個人主義的な価値観と不確実性に関連するプロセスが中心的な役割を果たしていることを浮き彫りにしています」と結論付けました。

