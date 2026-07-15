2026年07月15日 13時20分 AI

Claudeの教師向けバージョン「Claude for Teachers」が登場、カリキュラムに沿って教材を生成可能



現地時間の2026年7月14日、AIスタートアップのAnthropicが「Claude for Teachers」を発表しました。Claude for Teachersはアメリカの幼稚園から高校までの認定を受けた教育者向けのAIで、Claudeのプレミアム機能や教育スキルライブラリ、アメリカの全50州の学術基準に準拠したエビデンスに基づいたカリキュラムなどへのアクセスを無料で利用可能となります。



Introducing Claude for Teachers \ Anthropic

https://www.anthropic.com/news/claude-for-teachers





Claude for K-12 Teachers | Claude by Anthropic

https://claude.com/solutions/teachers





We're introducing Claude for Teachers: free access to premium Claude capabilities for verified K-12 educators in the US, with a library of teaching skills and a direct connection to evidence-based curricula, mapped to academic standards in all 50 states.https://t.co/5hZZijVPCV pic.twitter.com/5ofG8YLEON — Claude (@claudeai) July 14, 2026



個別指導・習熟度別学習・少人数グループ指導といった手法は、生徒の学力向上に確実に効果があることが示されています。しかし、教師はこれらの手法を実施するための時間とリソースが不足しているというのが現状です。予算はひっ迫しており、クラスの規模は大きすぎるため生徒ひとりひとりのニーズに対応するのが難しいケースも少なくありません。





このような状況に陥っている教師を助けるために開発されたのが、Claude for Teachersです。初期の証拠によると、生徒にとってのAIツールの効果はまちまちで、導入方法によってその効果は大きく左右される模様。一方、教師にとってのAIツールは指導方法を強化し、生徒の学習成果を向上させる可能性があることが示唆されています。そのため、Anthropicは優れた教育を支える技術として、Claude for Teachersを提供すると説明しました。



Claude for TeachersはAIインフラストラクチャの構築を目的とした教育イニシアチブのLearning Commonsと連携し、アメリカの全50州の教育基準にアクセスすることが可能。各基準には、それを構成する学習内容と、生徒がそれらを通常学習する順序も記載されています。そのため、Claudeが授業計画を作成する際には、段階的に構成され、教育基準に沿ったものとなるわけです。



Claude for Teachersは幼稚園から高校までの生徒向けにオープンソースの科学教材を設計・配布するアメリカの非営利団体であるOpenSciEdや、すべての子どもが数学を理解・活用して楽しめる世界を目指して開発されたオープンソースの数学カリキュラムであるIllustrative MathematicsのIM v.360といった信頼できるカリキュラムも取り込んでいます。



この他、Claude for Teachersと連携されている教育関連のエコシステムは以下の通り。



・ASSISTments：自動採点機能付きの標準規格に準拠した数学問題を生成可能

・Brisk Teaching：インタラクティブな生徒向けアクティビティや教育基準に準拠したレッスンを作成し、アイデアを数秒で教室ですぐに使える教材に変換できるツール

・Canva Education：授業教材を教室ですぐに使えるデザインやインタラクティブな学習体験に変換できるツール

・Coteach：幼稚園から高校までのカリキュラムに基づいた質の高い数学図を作成できるツール

・Diffit：すべての生徒のために教材を作成可能

・Eedi Labs：英語とスペイン語の両方で正誤判定にとどまらず生徒の思考を明らかにし理解を深めるための診断的な質問を作成可能

・MagicSchool：授業ですぐに使える教育コンテンツを作成できるツール

・Snorkl：授業・課題・生徒の進捗状況に関する洞察を得て、指導に役立てることが可能

・TeachFX：授業での会話に基づいた個別の指導フィードバックを受けられるツール



Claude for TeachersにはClaude CodeとCoworkが含まれており、Claudeが自律的に作業を進めることも可能。例えば、授業データを分析して指導計画を立てたり、繰り返し行うタスクをスケジュールしてClaudeに任せることも可能。実際にClaude for Teachersをひと足先に利用したという教師による、Claude for Teachersの解説動画も公開されています。



Build data-driven lesson plans with Claude for Teachers - YouTube





Plan smarter with Claude for Teachers - YouTube





なお、Claude for TeachersはClaudeの18歳以上限定ポリシーに基づき、教育関係者のみを対象としています。また、幼稚園から高校までの生徒のプライバシー保護を目的とした独自の教師向け利用規約も付属。Claude for TeachersのデータはAIモデルのトレーニングには使用されず、生徒情報はFERPAに準拠して作成されたK-12データ処理補足条項によって保護されます。



さらに、Anthropicは教育現場でAIを活用するための講座をTeach for Americaと共同開発して公開しており、これを活用することでClaude for TeachersのようなAIツールを教育現場で利用するための方法が学べるようになっています。



AI Fluency for pK-12 Educators

https://anthropic.skilljar.com/path/ai-fluency-for-pk-12-educators





なお、Anthropicによる認証が完了すれば、教育関係者はClaude for Teachersを完全無料で利用可能。2027年6月30日までに登録すると、1年間無料で利用できるとのことです。また、Claude for Teachersは個々の教育者向けのサービスであり、学校や学区向けの専用サービスは近日中に提供予定と説明されています。

