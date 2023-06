2023年06月13日 09時15分 ネットサービス

無料オンライン学習サービスのカーンアカデミーが個別指導用AIチャットボット「Khanmigo」のテストを開始



45言語対応の学習サービスを全世界に向けて無料で提供しているカーンアカデミーが、生徒たちを助ける個別指導用のAIチャットボット「Khanmigo」のテストを開始しました。



Khanmigo Education AI Guide | Khan Academy

https://www.khanacademy.org/khan-labs





Khan Academy’s AI Tutor Bot Aims to Reshape Learning - The New York Times

https://www.nytimes.com/2023/06/08/business/khan-ai-gpt-tutoring-bot.html



「Khanmigo」は人間による1対1の個別指導をシミュレーションするAIチャットボットです。講義を受けていてわからないところがあったとき、先生に質問するのではなく、Khanmigoのテキストボックスに知りたいことを入力すると、Khanmigoがガイダンス形式でわからないことを教えてくれます。理解できたときには、Kanmigoが祝ってくれます。





カーンアカデミーはKhanmigoを利用するメリットについて、すべての生徒に個別指導による深い理解や確実性、わかりやすさ、自信を与えられるほか、教える側もAIガイドにより生徒からのフィードバックを反映した指導計画を立てることができると述べています。



生徒側の使用例。いきなり「Can you just tell me the answer?(答えを教えて?)」と直球の生徒に対し、Khanmigoは「It's important hat you learn how to do this yourself!(自分で学ぶことが大切です!)」と諭した上で、「What do you think you need to do to multiply 2 by 5/12?(2×5/12を解くためには何をする必要があると思いますか?)」と質問。





生徒が「They need the same denominator.(分母を同じにする)」と答えると、Khanmigoは「That's good thought, but in this case, you don't to find a common denominator because you're multilying, not adding or subtracting. What else could you try?(いい考えですが、今回は足し算・引き算ではなく掛け算なので、分母を同じにする必要はありません。他に何ができるでしょう?)」とヒントを示してくれました。





教師側だとこんな感じ。Khanmigoが「Let's start by discussing some details about your class. What grade level and subject do you teach? And what's the topic you want to create a lesson for?(「あなたのクラスの詳細について議論しましょう。どの学年の何の科目を教えていますか?どんな話題の授業を作成したいですか?)」と尋ねてくるので、「I teach sixth grade English Language Arts. I want a lesson to help students learn how to identify, summarize, or explain the main idea using supporting details in an expository text.(6年生の国語を教えています。生徒たちが、説明的な文章の中から要旨を特定したり、要約したり、説明したりする方法を学ぶ授業が必要です)」と回答。





「That's a great topic! Have your students had any previous lessons on identifying the main idea or summarizing expository texts?(いい題材ですね?生徒さんたちは、同種の授業を受けたことはありますか?)」とKhanmigoが重ねて質問してきたので、教師は「No.(いいえ)」と回答。やりとりを重ねて、授業計画を作成することができます。





カーンアカデミーによる「Khanmigo」のパイロットプログラムには約1000人の教師・生徒・学区管理者が参加中。このほか、ユーザー登録して待機リストに登録し、カーンアカデミーに毎月20ドル(約2800円)以上の寄付をするとテストに参加可能です。