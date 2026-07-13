世界で最も黒い塗料「ベンタブラック」が人工衛星による光害を防ぐ可能性が示される
近年、衛星インターネットの普及などによって地球低軌道にある人工衛星の数が急増していますが、これらの人工衛星が光を反射することで天体観測に支障が出ることが問題視されています。そんな人工衛星による光害を軽減するために、世界で最も黒い物質「ベンタブラック」の塗料が役立つ可能性があるとの研究結果が報告されました。
Reducing the impact of satellite brightness for astronomy: laboratory characterization and simulations | Monthly Notices of the Royal Astronomical Society | Oxford Academic
https://academic.oup.com/mnras/article/550/1/stag1136/8722194
World's darkest coating could reduce satellite light pollution | University of Surrey
https://www.surrey.ac.uk/news/astrophysicists-show-how-worlds-darkest-coating-could-protect-night-sky-satellite-light-pollution
Vantablack: World's Blackest Paint Could Solve A Major Problem For Astronomy : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/the-worlds-blackest-paint-could-stop-satellites-ruining-astronomers-views
ヨーロッパ南天天文台(ESO)によると、2019年以降に地球を周回する人工衛星の数が急増し、2026年7月時点では1万4000基を超えているとのこと。その大部分はSpaceXが運営する衛星インターネット・Starlinkの通信衛星だそうで、SpaceXは宇宙データセンター向けにさらに100万基の人工衛星を打ち上げる計画を持っています。その他の企業が計画しているものを含めると、今後数年間で合計170万基以上の人工衛星が軌道に投入される予定です。
しかし、こうした人工衛星の急増は、現代の天文学にとって壊滅的な「光害」をもたらすことが指摘されています。すでに人工衛星の反射光は、天文台で撮影されている多数の画像に悪影響を及ぼしており、今後もその問題は悪化していくとみられます。
人工衛星が増えすぎて宇宙望遠鏡の画像の大半が汚染される可能性があるとNASAが警告 - GIGAZINE
そこでイギリスのサリー大学や、サリー大学からスピンアウトした企業・サリーナノシステムズなどの研究チームは、サリーナノシステムズが開発した新たな塗料「Vantablack 310(ベンタブラック310)」が人工衛星による光害を軽減する能力について検証しました。
・関連記事
人工衛星に光を99.9％以上吸収する「ベンタブラック」を塗って光害を防ぎ天文学を守る試みが進行中 - GIGAZINE
光の99.995％を吸収する素材が誕生し「黒さの世界記録」を更新、前世界1位の10倍以上の黒さ - GIGAZINE
黒色を超越した「世界で最も黒い物質」が誕生、コーティングされたものの凹凸は目視では判別不能に - GIGAZINE
光の99.95％を吸収して真っ黒にしか見えない羽を持つ「スーパーブラックバード」の秘密が明らかに - GIGAZINE
地球全土の天体観測に人工衛星の生み出す「光害」が影響を与えていると判明 - GIGAZINE
人工衛星が増えすぎて宇宙望遠鏡の画像の大半が汚染される可能性があるとNASAが警告 - GIGAZINE
人工衛星の数が増えすぎることで引き起こされるさまざまな問題とは？ - GIGAZINE
SpaceXが6カ月でStarlink衛星260基を大気圏で焼却処分していたことがFCC提出の半期報告書で明らかに - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in 無料メンバー, サイエンス, Posted by log1h_ik
You can read the machine translated English article Vantablack, the world's blackest pai….