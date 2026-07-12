2026年07月12日 19時00分 ゲーム

Microsoftアカウントをハッキングされ「これまでXBOXで購入したゲームはすべて再購入するように」とサポートから言われたゲーマーが怒りの訴訟＆勝訴



XBOXで複数のゲームを購入していたとあるゲーマーが、Microsoftアカウントをハッキングされたためカスタマーサポートに連絡したところ、アカウントの復旧は不可能であり、失ったゲームは「すべて再購入するように」と回答されたそうです。これに対して、このゲーマーはMicrosoftに対して訴訟を起こし、無事勝訴しています。



"I sued their asses and won!" Gamer wins legal battle to get hacked Xbox account back after they were told to rebuy all their digital games | Eurogamer.net

https://www.eurogamer.net/court-demands-xbox-restore-suspended-hacked-account



ソーシャル掲示板のRedditユーザーであるOrdo_Liberalさんは、2026年4月にMicrosoftアカウントをハッキングされた際のカスタマーサポートの対応に不満を抱いているとして、Reddit上に自身の経験を投稿しました。





Ordo_Liberalさんは自身のMicrosoftアカウントがハッキングされたことについて、Microsoftのカスタマーサポートに連絡したところ、「Microsoftではアカウントのセキュリティを最優先事項としており、不正行為の調査および検証を専門とするチームを設けています。お客様のMicrosoftアカウントに関連するアカウントおよび請求アクティビティを不正対策チームが徹底的に調査した結果、お客様のアカウントへの不正アクセスがあったことを確認しました。しかしながら、調査の過程で、お客様のセキュリティ情報が変更されていたことも判明しました。残念ながら、アカウントのセキュリティ情報が更新された場合、この種の更新や削除はお客様ご本人のみが管理できるものであるため、当社ではアカウントの復旧をお手伝いすることができません。アカウント作成時にMicrosoftサービス規約へ同意いただいていること、およびセキュリティ保護のための手順に基づき、当社はアカウントのセキュリティ情報を変更することができません。そのため、当社が取ることのできる唯一の対応は、このアカウントを永久に停止し、今後一切利用できないようにすることです。現時点で、このアカウントは正常に停止されており、この措置は無期限に継続されます。もしこのアカウントでマインクラフトをプレイしていた場合、誠に残念ですがマインクラフトのライセンスも復旧することはできず、新しいアカウントでゲームを再度購入していただく必要があります。このようなお知らせとなってしまい、ご期待に沿えないこと、またご不便をおかけすることを深くお詫び申し上げます」という返答を受け取ったそうです。





なお、Ordo_LiberalさんはMicrosoftアカウントを2段階認証を使って保護しており、その証拠を提出したにもかかわらず、Microsoftから「すべてのゲームを買い直すように」と告げられたそうです。



その後、2026年7月10日にOrdo_LiberalさんはRedditで「Microsoftが私のアカウントを削除してゲームを買い直せと言ってきた件の続報」を報告。Ordo_Liberalさんはこの件についてブラジルで訴訟を起こし、勝訴したと報告しています。







Ordo_Liberalさんがブラジルの裁判所から受け取った法的文書によると、裁判所は民事訴訟法第487条第1項に基づきOrdo_Liberalさんの請求が正当であると判断しています。裁判所はMicrosoftに対して、15日以内にOrdo_LiberalさんのXBOXアカウントを復元するよう命じました。さらに、裁判所はOrdo_Liberalさんに対する「精神的損害に対する賠償金」として、Microsoftに対して約400ドル(約6万5000円)の支払いを命じています。



Ordo_Liberalさんによると、同氏がMicrosoftを訴えた後、和解交渉が始まってからもMicrosoftは和解案を提示しなかったそうです。そこで、裁判官はOrdo_Liberalさんに事実関係の説明を求め、弁護側は300ページにもおよぶPDFファイルで弁護内容をまとめ提出。その後、判決が下り、Ordo_Liberalさんは勝訴したそうです。

