2026年07月12日 18時00分 レビュー

無料でページ内の動画をyt-dlp経由で広告なしに置き換える「YT-DLP Web Player」



様々な動画配信サイトのデータを保存できる「yt-dlp」は強力なダウンロードツールですが、視聴する前に一度ファイルをローカル環境へ保存し動画プレイヤーで再生するという手間がかかります。「YT-DLP Web Player」はyt-dlpを組み込んだバックエンドサーバーで、指定したサイトの動画を読み込みつつ専用プレイヤーに即座に配信し広告なしで視聴できる無料の動画配信システムです。



Matszwe02/ytdlp_web_player: YT-DLP Web Player - Internet video player powered by yt-dlp

https://github.com/Matszwe02/ytdlp_web_player



◆YT-DLP Web Playerの使い方

・直接URLを指定する場合

動画サイトの動画のURLをコピーし、YT-DLP Web Playerの「入力欄」にURLを入力して「再生」ボタンをクリック。





数秒でプレイヤーが起動し再生可能な状態となります。「再生」ボタンをクリックすると…





すぐに動画が再生されます。取得した生データをそのまま再生しているため広告は表示されません。





・ブラウザ拡張機能を利用する場合

ブラウザ拡張機能を導入後、動画再生ページで「YT-DLP Web Player」の拡張機能アイコンをクリック。





設定ダイアログが表示されるので、限定ページなどログインしていないと見ることができないページの場合は「Send cookies with requests」をチェックし、「Add Current Domain」ボタンをクリック。





許可を求められるので「許可する」をクリック。





サイト内の動画プレイヤーが「YT-DLP Web Player」に入れ替わり広告が流れない状態で動画を見ることが可能です。





◆YT-DLP Web Playerのその他の機能

・yt-dlpの毎日自動更新：バックエンドのyt-dlpが日々自動でアップデートされるため、動画サイト側の突然の仕様変更にも即座に対応できます。

・ライブストリーム対応：生配信にも対応しておりリアルタイムでの視聴が可能。

・クリップボードからの自動貼り付け：URL入力欄が空の状態でEnterを押すと、コピーしていたURLを自動で読み込んで再生を開始します。

・動画のダウンロード：指定したフォルダに動画を保存可能。



その他、PWA対応や全てのアスペクト比に対応、および音楽ファイルを指定した場合はミュージックビジュアライザーが表示され音楽に合わせて波模様が動くなどの機能があります。



◆YT-DLP Web Playerの評価

世界最大級の掲示板サイトRedditではYT-DLP Web Playerについての意見交換が行われており、「これは本当に素晴らしいですね。気に入りました」という評価や「ボットではないことを確認するためにサインインしてくださいと」聞かれる不具合に対して「それは完全にYouTube側の問題であり、解決できない」という作者からの返答がありました。



実際に試したところローカルでのセットアップでは動画の取得ができるが、ドメインを割り当てクラウドにサーバーを置いた場合はBOTとして拒絶されるなど環境によって利用可否が異なるようです。



◆YT-DLP Web Playerの構築方法

今回はWindowsにDocker DesktopとGit for WindowsのGit Bashを用意した環境で構築します。作業フォルダにリポジトリをクローンし、ytdlp_web_playerフォルダに移動します。



git clone https://github.com/Matszwe02/ytdlp_web_player.git cd ytdlp_web_player



環境ファイルをコピーします。



cp src/example.env src/.env



コンテナを起動します。



docker compose up -d



コンテナが起動したらブラウザで「http://localhost:5000」にアクセスするとYT-DLP Web Playerの画面が表示され、すぐに利用できます。





◆ブラウザ拡張機能のインストール方法

Google ChromeやMicrosoft EdgeのようなChromium系のみ利用可能です。Chromeの場合アドレスバーに「chrome://extensions/」を入力し画面右上にある「デベロッパーモード」のトグルをONにします。





追加された設定メニューから「パッケージ化されていない拡張機能を読み込む」をクリック。





構築方法でクローンしたリポジトリ内の「extension」フォルダを選択し「フォルダーの選択」をクリック。





すべての拡張機能の中にYT-DLP Web Playerが追加されればインストール完了です。

