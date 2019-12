「100個の星が突然消えた」ことが判明、地球外生命体の証拠となる可能性も

・関連記事

存在しないはずの場所で新たな惑星が発見され、「禁断の惑星」と名付けられる - GIGAZINE



ブラックホールが恒星をバラバラにする「潮汐破壊」を観測したとNASAが発表 - GIGAZINE



太陽系外から飛来した謎の天体「オウムアムア」は地球外生命体が作った宇宙船なのか? - GIGAZINE



地球を一瞬で破壊し宇宙さえも消滅させる恐るべき現象「真空崩壊」とは? - GIGAZINE



ブラックホールの誕生から消滅までをムービーで分かりやすく説明する「Black Holes Explained – From Birth to Death」 - GIGAZINE



太陽をぐるりと取り囲み全エネルギーを回収する構造体「ダイソン球」の作り方 - GIGAZINE



ブラックホールから取り出した膨大なエネルギーを生活に利用したり爆弾にしたりすることができる - GIGAZINE



高エネルギーのガスを噴射して複数の銀河にわたって星を育てるブラックホールが発見される - GIGAZINE



2019年12月18日 11時36分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.