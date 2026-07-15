2026年07月15日 12時44分 ネットサービス

Xの返信で「相互フォロワー」の投稿が優先表示されるように、返信が「戦場」になるのを回避



Xの製品責任者であるニキータ・ビア氏が、投稿内の返信でお互いにフォローしているユーザー(相互フォロワー)の表示を優先するアルゴリズム調整を実施していると語りました。この調整がなかったため、返信欄が知らない人との戦場のようになっていたとビア氏は指摘しています。





We're rolling out a small tweak to boost visibility of your posts to your mutuals (people who you follow back).



We noticed this data was missing from the algo and it made your friends appear less in your replies. This resulted in the reply section feeling more like a… — Nikita Bier (@nikitabier) July 13, 2026



ビア氏によると、相互フォロワーのデータが表示アルゴリズムから欠落しており、相互フォロワーの投稿が返信内であまり表示されなかったとのこと。





ビア氏はこの件を修正し、「相互フォロワーの表示を優先する調整を行うことで、共通の関心事を中心としたグループの形成がもっと簡単になります」と説明しました。ただ、そもそもなぜデータが欠落していたのかについては話しませんでした。



Xは直近で複数の機能追加・修正を実施しています。



2026年7月2日には、クリエイタースタジオからアクセスできるライブ配信機能「ライブスタジオ」が追加されました。



X(旧Twitter)がライブ配信機能「ライブスタジオ」をクリエイタースタジオに新規追加、設定の簡素化・チャット制御オプション・サムネイルアップロードなどを追加し収益化も計画中か - GIGAZINE





2026年5月23日には、他ユーザーの投稿を転載するユーザーの収益を削減しました。ただ、XはYouTubeなど他のプラットフォームの投稿を転載することを不問としているため、このような行為は実質「無断転載の早い者勝ち」となっている点が問題視されています。



Xのパクツイで稼ぐ大規模アカウントの収益削減取り締まりがスタート、公式が言及するほどの悪質な実例はコレ - GIGAZINE

