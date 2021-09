2021年09月24日 14時00分 ネットサービス

Twitterが「読んでいる途中のツイートがタイムラインの更新で消え去ってしまう問題」を修正すると発表



Twitterでツイートを読んでいる最中にタイムラインが更新されると、読んでいたツイートがいきなり消え去ってしまうことがあります。多くのユーザーを悩ませてきたこの問題に対処することを、Twitterの公式サポートアカウント(@TwitterSupport)が発表しました。







Twitterの公式サポートアカウントは、「タイムラインが自動更新された時に、読んでいる最中のツイートが見えなくなってしまうことについて話しましょう。私たちはそれがいら立たしい体験だと知っており、変更に取り組んでいます。今後2カ月で、ツイートが消えないように表示方法を更新する予定です」と、2021年9月23日に投稿しました。



読んでいる最中のツイートが消え去ってしまう現象は、当該ツイートに自分がフォローしているアカウントがリプライを送ったり、投稿主がスレッドとしてツイートを追加したりすると発生します。当該ツイートは、新たなツイートが加わった状態でタイムラインの上部に表示されていますが、読んでいる最中にツイートが見えなくなるのは不便です。また、頻繁にリプライが飛んでいたりスレッドが追加されていたりすると、「同じツイートは何度もタイムラインに表示されない」というTwitterの仕組み上、読んでいた元ツイートがタイムラインから読めなくなってしまう場合もあります。





海外メディアのThe Vergeは、「Twitterがどのような変更を計画しているのかは不明ですが、ツイートが消えてしまう問題の影響を受けた人々にとっては、今回の修正が歓迎すべきものになる可能性があります」と述べました。



近年のTwitterは収益化ツールである「スーパーフォロー」や、同じ興味関心を持つユーザーとコミュニケーションを取る「コミュニティ」など、さまざまな新機能を発表しています。その一方で、「フォロワーをブロックせずに直接削除できる機能」や「他人のツイートから自分へのメンションを外せる機能」といった、細かい機能のテストも地道に行っています。