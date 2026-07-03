X(旧Twitter)がライブ配信機能「ライブスタジオ」をクリエイタースタジオに新規追加、設定の簡素化・チャット制御オプション・サムネイルアップロードなどを追加し収益化も計画中か
X(旧Twitter)のアカウントを持つクリエイターやビジネスアカウントがX上での投稿やアカウント運用を行うためのツール「クリエイタースタジオ」に、ライブ配信を行う機能「ライブスタジオ」が追加されます。ライブスタジオは有料のプレミアムアカウントあるいはXから認証されたアカウントであれば利用可能です。
Today we're announcing Live Studio, a brand new livestreaming command center on X— Nikita Bier (@nikitabier) July 1, 2026
X is where everything is happening now. So we're launching the best tools for pro streamers to go live, connect with their followers & manage their streams
Check it out on ????.com in Creator Studio pic.twitter.com/B06MLScFj9
Xではこれまでもライブ配信を行うことができましたが、今回追加された「ライブスタジオ」はクリエイタースタジオからアクセスできるライブ配信機能で、有料のプレミアムアカウントあるいはXから認証されたアカウントであれば利用できます。
ライブ配信はタイトルとメディアソースを選択すればOK。設定は非常にシンプルです。
サムネイル
ライブ配信のスケジュールはカレンダーから選択。
ライブ配信の視聴者を選択することができます。
配信中のリプライ、視聴者数やコメント数の推移を随時確認可能。
もちろんライブ配信の開始を告知するポストもクリエイタースタジオからできます。
配信画面はこんな感じ。
Xのプロダクト担当責任者であるニキータ・ビア氏によれば、クリエイタースタジオでライブ配信を行うクリエイターを支援する目的で100万ドル(約1億6100万円)を用意しているとのこと。収益化のキャンペーンが行われる模様ですが、記事作成時点では詳細不明です。
To kick things off, we'll also be rewarding creators who livestream by allocating $1 million in the upcoming cycle—so start building your streaming audience now. More details to follow.— Nikita Bier (@nikitabier) July 1, 2026
Start streaming now at: https://t.co/MQ51YW9fZm
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in ネットサービス, Posted by log1i_yk
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