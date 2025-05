2025年05月16日 12時20分 ネットサービス

Threadsでプロフィールに最大5個のリンクを追加可能に&リンクの反応分析ツールも公開予定



Metaが運営するSNS「Threads」が、ユーザーがプロフィールに最大5個のリンクを追加できるようになったと発表しました。また、プロフィールや投稿のリンクがどれだけクリックされたのかを知るための分析ツールも、近日中に公開される予定となっています。







New Threads Features for a More Personalized Experience That You Control

https://about.fb.com/news/2025/03/new-threads-features-more-personalized-experience-you-control/



Threads now lets creators add up to 5 links to profiles, track clicks | TechCrunch

https://techcrunch.com/2025/05/15/threads-now-lets-creators-add-up-to-5-links-to-profiles-track-clicks/



Threads is finally embracing links

https://www.engadget.com/social-media/threads-is-finally-embracing-links-150012499.html



Threads公式アカウントは現地時間の2025年5月15日、ユーザーがプロフィール画面に最大5個の外部リンクを追加できるようになったと発表しました。これにより、クリエイターはThreadsで獲得したオーディエンスを自分のウェブサイトや別のSNSアカウント、主に活動しているプラットフォーム、作品販売ページなどに誘導できるようになります。



Threadsが投稿した画像によると、プロフィールの編集画面から「Link(リンク)」を開くと、リンク一覧の下に「Add Link(リンクを追加)」という項目が表示され、ここから最大5個のリンクを追加できるようです。





また、Threadsは近日中に、ポストやプロフィールに貼ったリンクの分析ツールも公開する予定です。以下の画像を見ると、Threads上のリンクがクリックされた合計回数や、一定期間中にクリックされた回数などがわかるようです。





テクノロジー系メディアのEngadgetは、InstagramとThreadsの責任者を務めているアダム・モッセーリ氏がかつて「私たちはリンクのランクを下げたりはしませんが、クリックにはあまり価値を置いていません」と発言していたものの、Metaがクリエイターの獲得をThreadsの優先事項にしたため、方針が変わり始めているのかもしれないと指摘しました。



GIGAZINEもThreadsに公式アカウントを持っているので、本当にリンクを5個まで追加できるのかどうか試してみました。しかし、記事作成時点ではウェブ版でもスマートフォンアプリでも、プロフィール編集画面から「リンクを追加」の項目を見つけることはできませんでした。





