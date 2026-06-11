2026年06月11日 22時00分 ソフトウェア

AppleがmacOS上で高速かつ軽量なLinux環境を提供できる「Container machine」を発表



WWDC26で発表された、Mac上で軽量のLinux環境を提供できる新機能が「Container machine」です。Container machineは高速でありながら軽量かつ永続的で、標準的なOCIイメージに基づき構築・共有でき、ユーザーやホームディレクトリの自動共有などのホスト統合機能により、ターミナル内のどこからでもLinux環境に素早く簡単にアクセスすることが可能となります。



container/docs/container-machine.md at main · apple/container · GitHub

https://github.com/apple/container/blob/main/docs/container-machine.md





Discover Container machines - WWDC26 - Videos - Apple Developer

https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2026/389/



Container machineはContainerizationを基盤とした新機能です。ContainerizationはLinuxコンテナを実行するためのSwiftフレームワークで、セキュリティ・プライバシー・パフォーマンスを重視したものとなっています。





ContainerizationはWWDC25で発表・オープンソース化されたSwiftフレームワークで、ストレージ・ネットワーク・実行・Linux initシステムのAPIを提供しています。



Apple公式のmacOS上でLinuxコンテナを実行するためのオープンソースSwiftパッケージ「Containerization」 - GIGAZINE





各コンテナに仮想マシンベースの分離を提供するよう設計されています。この軽量仮想マシンは高パフォーマンスを発揮し、サブ秒の起動時間を実現することが可能。





Containerizationと一緒にオープンソース化されたのが「Container tool」で、イメージの作成および配布のためのCLIコマンドを提供しています。Linuxコンテナのライフサイクル管理も担うツールです。





これらの環境は高速かつ軽量で、既存のワークフローに統合できる必要があるだけでなく、macOSとLinux間の切り替えが簡単にできる必要もあります。ユーザーは環境をカスタマイズして新しい環境を素早く作成可能。素早い作成により複数のプロジェクトが専用環境を持つことができ、依存関係やツールチェーンの競合を心配せずに済みます。



開発ライフサイクルでは異なるツールや依存関係が必要になることがよくあります。永続的な環境があれば、追加ツールを時間をかけて導入・活用することが可能です。





これらのLinux環境は既存のワークフローに統合される必要があります。複数プラットフォーム向けの開発で大きなコンテキストスイッチは不要です。別の環境をターゲットにする場合でも、新しいツールを学ぶ必要はありません。



これらの設計原則を念頭に置いて開発されているのが「Container machine」です。Container machineは高速かつ軽量である必要があり、管理が簡単である必要があり、永続性を提供し、ユーザーがいつでも再アクセスできる必要があります。そして、Container machineはmacOSの拡張として感じられる必要もあります。





Container machineはContainerizationを基盤としており、各Container machineは独自の軽量な仮想マシン内で動作し、コンテナと同じイメージフォーマットを使用します。



Container toolの主要機能で使い慣れたUXを備えており、Container toolで作成したイメージは新しいContainer machineの出発点として使用することが可能。



Container machineはステートフルで加えた変更を保持することができ、作業中もその変更は維持されます。必要に応じてプロジェクトを起動・停止しても、Container machineは環境が中断した箇所から再開できるようにします。



自動ユーザーマッピングと共有ファイルシステムのサポートにより、Linux環境に入る機能や、ターミナルのどこにいてもContainer machineはスムーズな移行を提供します。macOSからLinux、LinuxからmacOSへの移行も可能です。





Container machineはイメージのinitシステムを実行することで、長時間実行されるサービスを登録したり、プロセススーパーバイザの下でアプリケーションをテストしたりすることが可能。Container machineは、ユーザー名とホームディレクトリをLinux環境に自動的にマッピングし、リポジトリとドットファイルは両方のプラットフォームで利用できるようになります。macOS上でエディタやツールを直接使用しながら、Linux環境内でアプリケーションをビルドおよび実行可能です。



Container machineの特徴としては以下の4つが挙げられています。



・Macで編集しコンテナ内でビルド

リポジトリはmacOS上にあり、ユーザーのコンテナマシン内にマウントされます。macOSのエディタまたはIDEを使用して、コンテナマシン内でコンパイルおよび実行可能。



・Linuxアーティファクトに対してmacOSネイティブのツールを使用可能

Mac上のプロファイラ・スクリーンショットツール・ブラウザ・GUIデバッガはすべて、Container machineが見るのと同じファイルを参照します。ビルドした状態から検査する状態までの間にコピー手順は必要ありません。



・テスト用の実際のLinuxサービス

データベースやスタックに必要なものをシステムサービスとして実行します。インストール済みのイメージで動作します。



・ターゲットディストリビューションごとに1つの環境を作成

ターゲットディストリビューションの数だけContainer machineを作成します。各Container machineには、Macと同じ環境とドットファイルが格納され、さまざまなディストリビューションでアプリケーションを素早くテスト可能です。



ソーシャル掲示板のHacker News上では「Microsoft Buildで発表されたwslc(WSL コンテナ)に似ています。AppleとMicrosoftが手を組んでいたらどうだったでしょう？想像できますか？」といったコメントなどが寄せられていました。

