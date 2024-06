macOS Sequoiaでは今まで不可能だった仮想PCからiCloud・Apple Accountへのサインインが可能に

2024年6月11日に開催されたAppleの年次開発者会議「 WWDC24 」の基調講演では、Mac向けOSである「macOS」の次期メジャーバージョンとなる「 macOS Sequoia 」が発表されています。AppleはmacOS Sequoiaにおいて、仮想マシンでmacOSを立ち上げている場合でも、iCloudや Apple Account (旧Apple ID)へのサインインが可能になることを明かしました。 Using iCloud with macOS virtual machines | Apple Developer Documentation https://developer.apple.com/documentation/virtualization/using_icloud_with_macos_virtual_machines

2024年06月13日 13時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1r_ut

