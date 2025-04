2025年04月26日 18時00分 食

アルコールを一口飲むごとにがんのリスクが増える「4つの理由」



厚生労働省は飲酒ガイドラインで、1日当たり平均約20g以上の純アルコール(度数5%のビールなら500ml入りのロング缶1本に相当)の摂取を生活習慣病のリスクを高める飲酒量としていますが、アルコールと健康リスクに関する研究では、適量でもアルコールを飲むとその分がんのリスクが上昇することがわかってきています。できるだけアルコールを口にしない方がいい理由について、がんの専門家が解説しました。



Alcohol causes cancer, and less than 1 drink can increase your risk − a cancer biologist explains how

https://theconversation.com/alcohol-causes-cancer-and-less-than-1-drink-can-increase-your-risk-a-cancer-biologist-explains-how-245528



マサチューセッツ大学チャン医科大学のがん生物学者であるプラノティ・マンドレカル教授によると、がんが発生するのは体内で細胞が制御不能に陥って増殖するからだとのこと。人体に摂取されたアルコールは、さまざまなメカニズムでDNAの損傷を引き起こし、これが正常な細胞分裂と成長を妨げる変異となって、最終的に腫瘍が形成されるリスクとなります。



こうした知見を踏まえ、アメリカの保健福祉省は2025年のレポート「アルコールとがんリスク(Alcohol and Cancer Risk)」で、アルコールががんにつながるのには「アルコール代謝」「酸化ストレスと炎症」「ホルモンレベルの変化」「他の発がん性物質との相互作用」の4つ要因が関係していると指摘しています。





◆1:アルコール代謝

飲酒によって摂取されたアルコールの分解が始まると、最初の副産物としてアセトアルデヒドが生成されますが、このアセトアルデヒドはDNAを傷つけることによってがんを引き起こす発がん性物質です。



特に、日本人を含む東アジア系の人の多くはアルコールで顔が赤くなるフラッシング反応と、アセトアルデヒドの代謝能力の低下につながる遺伝的変異を持っていますが、これはアルコールに関連するがんのリスクが大きく高まる要因となります。





◆2:酸化ストレスと炎症

アルコールの代謝に伴って発生したアセトアルデヒドは、それ自体が有害なだけでなく、活性酸素という有害な分子も放出させます。フリーラジカルとも呼ばれるこれらの分子は、酸化ストレス反応により細胞内のDNAやタンパク質、脂質を損傷させて細胞のがん化を引き起こします。



マンドレカル氏らが2020年に発表した研究では、アルコール摂取によって生成されるフリーラジカルが細胞内におけるタンパク質の合成と分解を変化させ、炎症を引き起こすタンパク質を生成し、これによって腫瘍の形成が促進させられる危険性があることが確かめられました。



◆3:ホルモンレベルの変化

アルコールはホルモンの濃度にも直接影響し、がんの原因となります。具体的には、アルコールは女性ホルモンのひとつであるエストロゲンを調節するビタミンAの不足を引き起こし、エストロゲンレベルが上昇すると、最終的に乳がんリスクの上昇につながります。





◆4:他の発がん性物質との相互作用

マンドレカル氏によると、アルコールを飲むとタバコや電子タバコに含まれる発がん性物質が体内に吸収されやすくなってしまうとのこと。また、喫煙自体も炎症やDNAの損傷につながるフリーラジカルの原因となります。そのため、飲酒と喫煙が習慣になっている人は口腔がん、咽頭がん、喉頭がんを発症するリスクが高くなってしまいます。



◆どのくらいのアルコールなら摂取しても大丈夫なのか?

安全にアルコールを摂取し、健康被害を回避しつつ飲酒を楽しめる量がどのくらいなのかというと、残念ながら専門家の答えは「ゼロ」です。



マンドレカル氏は記事の締めくくりに「アルコールを摂取すると、予防できるはずのがんの原因になってしまいます。これまでのところ、アルコールが個人のがんリスクに与える影響をはっきりと割り出す方法はなく、アルコールが腫瘍形成に及ぼす影響にはその人の遺伝子、ライフスタイル、食生活、その他の健康要因などさまざまなものが考えられます。とはいえ、飲酒の習慣を見直すことで、健康を維持し、がんのリスクを減らせるのもの確かです」と述べました。