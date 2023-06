iOS 17の開発者向けベータ版が一般ユーザーにも公開されたのでインストールしてみた

iOSのベータ版にはDeveloper BetaとPublic Betaの2種類があり、前者は年間税込1万2980円のApple Developer Programに登録しているアカウントだけがインストール可能。例年はDeveloper BetaがWWDCでの発表直後にリリースされ、その後数か月してからPublic Betaへのアクセスが可能になり、さらにPublic Betaのバージョンをいくつか重ねてから正式版がリリースされるという流れです。 しかし、iOS 17からはApple Developer Programに参加していなくても、Apple IDさえあればPublic Betaをダウンロードしてインストールできるようになりました。当初はAppleが誤って公開したのかと思われましたが、Appleが発表した メンバーシップ比較表 を見ると、「Sign with Your Apple ID」に「OS beta releases」が加わっているところを見ると、iOS 17のPublic Betaは意図的にすべてのApple IDユーザーに公開された模様。

・関連記事

iPhone向けOSの最新版「iOS 17」をAppleが発表、一体どんな新機能が追加されるのか? - GIGAZINE



AppleがiOS 17でiPhoneのロック画面にカレンダーや天気などを表示し続けて「スマートディスプレイ化」させる機能を搭載か - GIGAZINE



iOS 17で音声認識アシスタントSiriの「Hey Siri」から「Hey」が削除される可能性 - GIGAZINE



Appleの「WWDC23」で発表された内容まとめ、Apple初のARヘッドセット「Vision Pro」や「M2 Ultra」などティム・クックが「WWDC史上最大級の発表」と豪語するに相応しい内容に - GIGAZINE



Mac向けOSの次期メジャーバージョン「macOS Sonoma」発表、小島秀夫監督が登場しデス・ストランディングのMac版も発表 - GIGAZINE

2023年06月07日 11時28分00秒 in レビュー, モバイル, ソフトウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.