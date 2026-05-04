2026年05月04日 12時00分 レビュー

キーボードを取り外してデュアル有機ELタッチディスプレイに変形するASUSのIntel Core Ultra X9搭載ノートPC「Zenbook DUO UX8407」フォトレビュー



ASUSはノートPCモードとデュアルスクリーンモードを切り替えて使用できるデュアルディスプレイノートPCの「ASUS Zenbook DUO UX8407」を2026年4月16日に日本向けに販売開始しました。2025年モデルのUX8406から薄型軽量化するなどデザイン面の変更のほか、Intel Core Ultra X9 388H搭載で高性能AI処理も可能なスペックとのことなので、ASUSから借りることができたUX8407がどんな感じなのか実際に使用して撮影しまくってみました。



ASUS Zenbook DUO (UX8407)｜個人向けノートPC｜ASUS日本

https://www.asus.com/jp/laptops/for-home/zenbook/asus-zenbook-duo-ux8407/



UX8407の外箱。





外箱を開けると、UX8407本体が入っている黒い箱、コード類が入っている茶色い箱、カバーの3点が登場。





黒い箱の中にはUX8407本体、説明書類、ポストカードが入っていました。UX8407のカラーは「モーハーグレー」1種です。





UX8407を開くとキーボード部分にカバーが付けられていました。





キーボードをスライドさせると取り外すことができます。





キーボードを取り外すと、ディスプレイ部分は以下のようにフラットな状態まで広げることができます。





UX8407の大きさは幅310.1mm×奥行き208mm。厚さはキーボードを外した状態だと19.6mm、キーボードありだと23.4mm。





ディスプレイ上部にはエコー除去やノイズサプレッション、指向性録音機能を備えたアレイマイクが2つ、顔認証対応の207万画素赤外線カメラがあります。





下部にはキーボードを取り付ける磁気ポート。





右側面には通気口、電源ボタン、USB-Cポート、USB-Aポート。





左側面にはHDMIポートとUSB-Cポート、イヤホンジャック、通気口があります。





背面は以下のような感じ。





ディスプレイを閉じた状態の背面。





底面には上下にすべり止めがあるほか、通気口の下側はスタンドになっています。





スタンドを開くことで、以下のようにディスプレイを立てかけて使うことが可能。





キーボードなしのUX8407の重量は実測で1352g。





キーボードありだと1687gでした。





ディスプレイから取り外したキーボードはBluetoothキーボードとして使うことができます。





キーピッチは実測で約18mm。





キーボード単体の重量は実測で334gでした。





キーボードには上下と右側面にボタン類はなく、左側面にのみ充電用のUSB-CポートとBluetooth接続スイッチがあります。





キーボードの背面。





UX8407はタッチ操作にも対応しています。指でもスマートフォンやタブレットを操作するように直感的な操作が可能なほか、ASUS Pen 3.0と専用の充電器であるASUS Pen 3.0チャージャーも付属していました。





ASUS Pen 3.0を箱から取り出してみました。替え芯も1本付属しています。





ASUS Pen 3.0はボタン1つのシンプルな設計ですが、4096段階の筆圧感知による精密な操作性と、MPP 2.6による触覚フィードバックで、まるで紙にペンで書いているような自然な感触を体験できるとのこと。





ASUS Pen 3.0チャージャーの箱には、本体と充電用のUSB-Cケーブルが入っていました。





ASUS Pen 3.0チャージャーにASUS Pen 3.0をセットすることで充電することができます。





ASUS Pen 3.0チャージャーの上部にはUSB-Cポートがあり、PCや電源とUSB-Cケーブルで接続することでASUS Pen 3.0チャージャーを充電します。





それでは実際にUX8407を起動してみます。まずは付属のUSB-CケーブルでPCとACアダプターを接続。





ACアダプターの先にプラグパーツを取り付けます。





ACアダプターをコンセントに挿入。





充電が開始されると、キーボード左側にあるインジケーターが点灯しました。





本体の右側面にある電源ボタンを押します。





初期設定を完了したらデスクトップが表示されました。ノートPCモードのデスクトップは以下。





ディスプレイを取り外した「デュアルディスプレイモード」は以下のようになります。





また、ディスプレイを広げて横にすることで、大画面で作業できる「デスクトップモード」にもなります。





ディスプレイはタッチ操作に対応しているほか、画面上に仮想キーボードを表示することもできるため、キーボードを外してタブレットのように操作することもできます。





キーボードとディスプレイを離して複数のモードを使い分けられるのが「Zenbook DUO」の特徴であるほか、「UX8407」では2025年モデルと比べてスペックも大きく向上しています。主なスペックは以下の通り。





OS Windows 11 Home 64ビット CPU Intel® Core Ultra X9 Processor 388H 2.1 GHz (18MB Cache, up to 5.1 GHz, 16 cores, 16 Threads); Intel NPU up to 50TOPS グラフィックス インテル Arc グラフィックス (CPU内蔵) AI機能 Intel NPU up to 50TOPS ディスプレイ 14.0型, OLED(有機EL)2,880×1,800ドット, リフレッシュレート144Hz, 1000nits HDR peak brightness, タッチパネル搭載 メインメモリ 32GB LPDDR5X ストレージ SSD 1TB(PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)



次の記事では、Zenbook DUO UX8407のノートPCとしての使いやすさや実力を確かめるため、バッテリー稼働時間や各種ベンチマークを実施してみる予定のため、お楽しみに。



Zenbook DUO UX8407は2026年4月16日に日本向けに発売しており、ASUS公式ストアの価格は49万9800円です。



ASUS Zenbook DUO おすすめ2画面ディスプレイノートPC｜Windows11｜3K有機EL×2｜Core Ultra X9｜ASUS Store【公式】 | ASUS Store [JAPAN]

https://store.asus.com/jp/90nb16v1-m00cz0-asus-zenbook-duo-ux8407-copilot-pc.html

