2026年05月04日 10時00分 サイエンス

「コケのかけら」が墓荒らしの犯人を追い詰める手がかりになった事例



アメリカのイリノイ州にあるバー・オーク墓地で「遺体を掘り起こして別の場所に遺棄し、空いた墓所を再販する」という大規模な不法発掘事件が発生しました。この事件を解決する決定的な証拠となったのは、遺体とともに埋められていたわずかなコケの破片でした。



Silent witness: a moss provides important evidence in solving a cemetery crime | Forensic Sciences Research | Oxford Academic

https://academic.oup.com/fsr/article/10/4/owaf038/8307418?login=false



A Piece of Moss Helped Investigators Prosecute a Grave-Robbing Ring : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/a-piece-of-moss-helped-investigators-prosecute-a-grave-robbing-ring



2009年、シカゴ郊外にあるバー・オーク墓地が犯罪現場として指定され、FBIや地元の捜査当局による大規模な発掘調査が開始されました。この墓地はアフリカ系アメリカ人コミュニティにとって歴史的に重要な場所であり、公民権運動のきっかけとなったエメット・ティルの安息の地でもあります。





捜査の結果、少なくとも29人分に相当する約1500個の骨が墓地内の未使用エリアに不法に投棄されていることが判明しました。墓地に勤務する4人が容疑者として逮捕されましたが、彼らは「遺体の遺棄は自分たちが雇用される前に行われたものだ」と主張し、犯行時期をめぐって検察側と対立しました。



法人類学者のアン・グラウアー氏は人骨とともに発見された植物試料、特に「証拠品番号59」と名付けられたコケに着目しました。フィールド自然史博物館の植物学者マット・フォン・コンラート博士らの分析により、このコケはホウオウゴケ属の一種であるFissidens taxifoliusであると特定されました。



以下は実際に墓地で発見された「証拠品番号59」のコケ。





重要なことに、このコケは遺体が発見された投棄場所の周囲には自生しておらず、被告たちが以前に不法掘削を行ったと疑われていた別の区画に大量に生息していたことが判明し、二つの地点を結びつける地理的な証拠となりました。



さらに科学者たちは、コケの生理学的特性を利用して埋設期間の推定を試みました。コケは光がなく湿度の高い土中に埋められると速やかに死滅して腐敗しますが、証拠品のコケは依然として緑色を保っており、培養実験では一部の細胞が再生する兆候すら見せました。



また、葉緑素aの蛍光測定による光合成効率の分析の結果、証拠品は2009年に採集された新鮮な個体に近い活力を示し、14年前の標本とは明らかに異なる数値を示しました。これらのデータと、過去12か月間の降水量データを照らし合わせた結果、コケは埋められてから24か月以内、おそらく1年以内のものであると結論付けられました。





グラウアー氏らの報告はイリノイ州の法廷で、証拠の信頼性を問うフライ・ヒアリングを経て正式に採用されました。これは同州においてコケの分析が事件のタイムライン立証に用いられた初めての事例となりました。2015年、容疑者たちに有罪判決が下されました。



科学系メディアのScience Alertは、「この事件はこれまで犯罪捜査で見過ごされがちだった微細な植物材料が持つ巨大な潜在能力を証明し、今後の法植物学の発展に向けた重要なマイルストーンとなりました」とコメントしています。

