2026年05月03日 13時00分 ゲーム

「メタルギアソリッド2」のソースコードとアセットがネット上に流出



2001年に発売された「メタルギアソリッド2」のPlayStation Vita向けHD移植版である「メタルギア ソリッド HD エディション」のソースコードとアセットが、ネット掲示板の4chanから漏えいしました。ソースコードをリークした人物は、「メタルギアソリッド2」をPS Vita版に移植する作業を行ったArmature Studio経由でデータを入手したと報告しています。



Metal Gear Solid 2 Source Code and Assets Leaked, Possibly from Work Done by Armature Studio on PS Vita

https://respawnfirst.com/metal-gear-solid-2-source-code-and-assets-leaked/





Full Metal Gear Solid 2 source code leaks online on 30th April | Eurogamer.net

https://www.eurogamer.net/full-metal-gear-solid-2-source-code-leaks-online-on-30th-april



4chanで匿名のインターネットユーザーが、「メタルギアソリッド2のソースコードをお楽しみください」と投稿し、ファイル共有サイトであるBuzzHeavierとPixeldrainのリンクを共有しました。



これに対して、実際にソースコードをダウンロードしたユーザーはディレクトリを調べてセットアップを参照する設定ファイルや内部開発資料を発見したと説明しています。





リーク元となったArmature Studioは、「Batman: Arkham Origins Blackgate」「ReCore」「メトロイドプライム3 コラプション」などを手掛けたゲームスタジオで、PS Vita版「メタルギア ソリッド HD エディション」の移植を手掛けています。Armature Studioは2022年にMetaに買収されたものの、2026年1月にMetaの人員削減の一環で閉鎖されました。



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リークされた「メタルギア ソリッド HD エディション」のアーカイブには、検証用のMD5チェックサム・ソースファイル・アセット・ビルドデータが含まれており、オリジナルのPS2版からXbox/PC/Xbox 360/Vita版に至るまで、共通のコードベース内でゲームがマルチプラットフォームで展開されてきた経緯が分かる内容になっているそうです。報道によると、アセットには「未使用のものを含む30GB以上のもの」が含まれています。



Metal Gear Solid 2 source code (HD version) just leaked alongside raw uncompressed assets. Yes it's real, I never thought this would happen. pic.twitter.com/BIA8sDI2Oa — Vinícius Medeiros (@VinciusMedeiro6) May 1, 2026



一部のファンは、ソースコードがリークされたのが4月30日で、これはゲームのストーリーにとっても重要な意味を持つと指摘。また、メタルギアソリッドシリーズの生みの親である小島秀夫氏が、「4/30」と投稿していたことを指摘するファンもいました。





メタルギアソリッド2のソースコードが漏えいしたことについて報じたRespawnFirstは、「もしあなたがMODやファンプロジェクトをたまにしか見ない程度であれば、メタルギアソリッド2のソースコードへのリンクは絶対にクリックしないことを強くお勧めします。著作権法上の重大な法的リスクが存在します」と指摘。



RespawnFirstはArmature Studio経由でデータがリークされたと説明しているものの、「メタルギア ソリッド HD エディション」の開発に携わったBluepoint Gamesが2026年3月に閉鎖されたため、その報復としてデータがリークされた、あるいは関係者がハードディスクを捨ててしまいリークにつながったのではないかと指摘する声もありました。



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なお、4chan上ではソースコードが残っているメタルギアソリッドシリーズとしてゲームの歴史的に貴重な資料だと主張する派閥と、リークをダウンロードすべきではない派閥に分かれて議論が白熱していました。

