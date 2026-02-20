2026年02月20日 10時50分 ゲーム

PlayStationが「デモンズソウル」や「ワンダと巨像」のリメイクを担当したBluepoint Gamesを閉鎖



ソニーが「デモンズソウル」や「ワンダと巨像」のリメイク版の開発を担当したゲームスタジオのBluepoint Gamesを閉鎖すると発表しました。



Sony is shutting down the PlayStation studio Bluepoint - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-19/sony-is-shutting-down-the-playstation-studio-bluepoint



Sony is shutting down Bluepoint, developer of Demon’s Souls remake | VGC

https://www.videogameschronicle.com/news/sony-is-shutting-down-bluepoint-developer-of-demons-souls-remake/



Bluepoint Gamesはアメリカのテキサス州で設立されたゲームスタジオで、「メトロイドプライム」の開発に携わっていたゲーム開発者のアンディ・オニール氏とマルコ・スラッシュ氏らによって2006年に設立されました。



2018年には「ワンダと巨像」のリメイク版、2020年には「デモンズソウル」のリメイク版といった、PlayStationの独占タイトルの開発を担当しています。



あの「ワンダと巨像」が4K対応の超美麗グラフィックでフルリメイクされたのでPS4 Proで絶望感あふれる巨像との戦いに挑戦してみた - GIGAZINE





PlayStation 5と同時発売の「デモンズソウル」「デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション」プレイレビュー、4K解像度の超高画質で次世代のゲーム体験を堪能してみた - GIGAZINE





その後、PlayStationブランドの開発・販売を担当するソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)が、2021年10月にBluepoint Gamesの買収を発表。これにより、Bluepoint GamesはSIE傘下のゲームスタジオである「PlayStation Studios」に加わることとなりました。



ソニーがリメイク版「デモンズソウル」や「ワンダと巨像」の開発を担当したBluepoint Gamesを買収 - GIGAZINE





そんなBluepoint Gamesが閉鎖されると、ソニーの広報担当がBloombergに語りました。これによると、ソニーはBluepoint Gamesの従業員約70人を解雇する予定です。



広報担当者は「Bluepoint Gamesは非常に才能豊かなチームであり、その技術的専門知識はPlayStationコミュニティに素晴らしい体験を提供してきました。彼らの情熱・創造性・職人技に感謝します」とコメントしています。





ソニーは事業見直しの一環として、2025年にBluepoint Gamesが開発中だったライブサービスゲームの開発をキャンセルしたことが報じられていました。なお、Bluepoint Gamesが開発していたゲームは、ゴッド・オブ・ウォーシリーズをベースにしたものだったそうです。



PlayStation Studiosの責任者であるハーマン・ハルスト氏は、Bluepoint Gamesを閉鎖する決定について「業界環境がますます厳しくなっているためです」「開発コストの上昇、業界の成長鈍化、プレイヤーの行動の変化、そして広範囲にわたる経済の逆風により、持続可能なゲーム開発が難しくなっています」と説明しました。ソニーは2026年3月にBluepoint Gamesを閉鎖する予定です。



なお、ソニーは2024年にFiresprite、Neon Koi、London Studio、Firewalkといったゲームスタジオを閉鎖しました。



ソニーのゲーム部門「SIE」が900人の解雇を発表、VRゲームの開発スタジオを解散し日本でも退職支援パッケージを展開 - GIGAZINE

