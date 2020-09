植物で覆われたファンタジー感あふれるマンションになるはずが蚊の襲来で住人が退去、マンションはジャングルへ

都会であっても自然を感じられるよう、植物を取り込んだ街作りは世界各国で行われています。中国・四川省の成都市でも2018年に「バルコニーから緑のあふれるマンション」が建設されましたが、バルコニーの植物を原因として蚊が大量発生し、全826室あるマンションのうち記事作成時点で入居しているのはたった10家族、マンション全体が都会の森どころか都会のジャングルと化していると報じられています。



Mosquitoes overrun Chinese complex turned into 'vertical forest'

https://nypost.com/2020/09/15/mosquitoes-overrun-chinese-complex-turned-into-vertical-forest/



Plants overrun housing project in Chengdu, turning 'eco-paradise' into mosquito-infested jungle, East Asia News & Top Stories - The Straits Times

https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/plants-overrun-chinas-housing-project-turning-it-into-mosquito-infested-jungle



「都会に緑を」というコンセプトで、2018年に建てられたマンションは「VERTICAL FOREST」(垂直の森)と呼ばれました。当時の写真はこんな感じ。



The first vertical forest residential community is built in Chengdu, SW China, Sichuan Province. It‘s the first 4th generation housing project focusing on increasing the green rate and developing vertical greening to improve urban ecological environment. https://t.co/S78yd2a12o pic.twitter.com/QyyMdI7viL