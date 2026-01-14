2026年01月14日 11時33分 ハードウェア

Metaが1000人超のレイオフと傘下VRスタジオ閉鎖を正式に認める、メタバース戦略からモバイル向け機能とAIウェアラブルへ方針転換



Metaが、XR(複合現実)製品の開発を担うReality Labs部門において、従業員のおよそ1割にあたる1000人以上の人員削減を行うことをMetaの広報担当であるトレーシー・クレイトン氏が認めました。メタバース戦略については、没入型のVRヘッドセットを優先する方針からモバイルデバイスを重視する方向へ転換し、Meta Horizonチームのリソースはほぼ全面的にモバイル向けの体験やAIツールの開発に振り向けられることになります。



Meta Begins Jobs Cuts After Shifting Focus From Metaverse to Phones - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-13/meta-begins-jobs-cuts-after-shifting-focus-from-metaverse-to-phones



Meta confirms Reality Labs layoffs and shifts to invest more in wearables | The Verge

https://www.theverge.com/news/861295/meta-reality-labs-layoffs-shift-to-wearables



Reality Labsは2021年初頭以来、多くの投資がまだ十分な収益を生んでいないことから700億ドル(約10兆6000億円)を超える損失を出しており、Metaはビジネスの持続可能性を向上させるためにVRへの投資を抑制し、組織をスリム化し、より集中したロードマップを運用するため、大規模なレイオフに踏み切ったと報じられました。



クレイトン氏はBloombergの報道に対し、今回のレイオフを認め、投資の一部をメタバースからウェアラブル端末へシフトさせていると述べています 。今回の人員削減はこの取り組みの一環であり、削減によって生じた資金を今年のウェアラブル製品の成長支援に再投資する計画であると説明しています 。



マーク・ザッカーバーグCEOが2021年に社名をMetaに変更した際に描いた没入型VRとしてのメタバースは、当初の想定ほど普及していません。そのため、メタバースに関する戦略については、これまでのVR優先のアプローチからモバイルデバイスを重視する方針へと転換されるとのこと。



メタバースソフトウェア「Horizon」の開発チームは、モバイル向けの最高の体験とAIクリエイターツールの提供を加速させるために、リソースをほぼ独占的にモバイル向けの機能へ集中させることになります





一方で、Ray-Ban MetaやOakley MetaなどのAIスマートグラスは予想を上回る成果を上げており、MetaはAIスマートグラスの年間生産能力を2026年末までに2000万ユニット以上に倍増させることを検討しています。



今回の人員削減に伴い、Metaはバイオハザード4のVR版で知られるArmatureや、Asgard's Wrath 2などを手掛けるSanzaru、Marvel's Deadpool VRなどを制作したTwisted Pixelなど、VRゲームやコンテンツの開発スタジオを複数閉鎖。VRフィットネススタジオのSupernaturalについては、既存製品のサポートは継続するものの、新しいコンテンツや機能の開発は行わないことになるそうです。





ただし、Beat Games、BigBox、Camouflaj、Glassworks、OUROの5つのスタジオは存続するため、すべてのスタジオが閉鎖されるわけではない模様。



Oculus Studiosのディレクターであるタマラ・シャマナ氏は、人員削減を含めたプランの変更はビデオゲームからの撤退を意味するものではなく、今後は自社開発よりもサードパーティのデベロッパーやパートナーへの投資に重点を置くことで、ゲームエコシステムの長期的な持続可能性を確保していくと述べています。