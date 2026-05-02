2026年05月02日 23時00分 サイエンス

知能が高い人は「他人の知能」もより正しく判断できるとの研究結果



知能とは何かを学習したり、推論を働かせたり、問題を解決したりする能力のことであり、社会的な交流を円滑に進める上でも重要です。人々は短時間の社会的接触から他人の知能を判断する能力を持っていますが、知能が高い人は「他人の知能」をより正確に判断できることが新たな研究で示されました。



The good judge of intelligence - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160289625000972



Intelligent people are better judges of the intelligence of others

https://www.psypost.org/intelligent-people-are-better-judges-of-the-intelligence-of-others/



他人の知能を推測する能力には個人差があり、ある人は他人の知能レベルをかなり正しく認識できる一方、他の人はそれほどうまく知能を認識できない場合があります。そこで、ドイツのヴィッテン・ヘァデッケ大学で心理学を研究するクリストフ・ハイネ氏らの研究チームは、「より知能レベルが高い人の方が、他人の知能レベルをより正確に評価できる」という仮説を立てて、短い動画に基づいて他人の知能を判断する能力の個人差を調べました。



実験の被験者は198人で、そのうち72％が大学生であり、140人が女性で、平均年齢は29歳でした。被験者は知能レベルが事前に測定された「対象者」が登場する1分間の動画を50本視聴しました。対象者は動画内で天気予報を声に出して読んだり、最近楽しかった経験について話したり、「対称性」という言葉の意味について説明したり、短いロールプレイをこなしたりしました。各動画を視聴した後、被験者は対象者の知能を5段階で評価しました。



そして研究チームは、対象者の知能レベルを測定したものと同じ3種類のテストを用いて、被験者の知能を測定しました。また、被験者は感情認識能力や共感力、性格特性、主観的幸福度といった項目についても測定され、それぞれの項目と他人の知能レベルを評価する能力について分析が行われたとのこと。





実験の結果、他人の知能を判断する能力は個人間で大きく異なっており、仮説の通り知能が高い人は対象者の知能レベルを高精度で判断できる傾向がみられました。同様に、感情認識能力が高い被験者や人生の満足度が高いと回答した被験者も、正確に知能レベルを判断する傾向があったと報告されています。



これらの人々が他人の知能レベルを正しく判断できたのは、対象者がどれだけ明確に言葉を発したのかや、話した内容および語彙(ごい)といった行動上の手がかりに頼って判断していたからだと考えられています。





なお、研究チームは性別・共感性・開放性・社会的好奇心といった要因も知能レベルの判断に関連すると予想していましたが、これらの項目と判断の正確性との関連性はみられませんでした。



研究チームは「これらの知見は、社会的評価において知覚者の認知的・社会感情的能力がいかに重要であるかを浮き彫りにしており、知能を的確に見極める能力が心理的適応と関連しているという考えを裏付けています」と述べました。

